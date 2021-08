Paloma O'Shea hubo de renunciar al Honoris Causa porque el estatuto de la UIMP impide que lo reciban los patronos

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha 'estallado' esta mañana durante el Pleno de Santander y ha pintado un panorama desolador del presente y el futuro de la UIMP en Santander, que le supone al Ayuntamiento todos los veranos renunciar a dos millones de euros por la disposición del Palacio de la Magdalena al servicio de la Menéndez Pelayo.

Chapuzas como la candidatura de la presidenta de la Fundación Isaac Albéniz, Paloma O'Shea, a un 'Honoris Causa' al que ella misma se vio obligada a renunciar, equipo rectoral de vacaciones durante los meses de actividad álgida como son julio y agosto, cursos menguantes en cuanto a número con una ejecución aún inferior a la prevista y pérdida de patrocinios, cancelación de reservas hoteleras, descenso de alumnos y cierre de la cafetería y pobre impresión de los patrocinadores son algunas de las críticas que ha realizado este jueves ante el plenario y en pleno desarrollo de los cursos de 2021.

Vox llevó al debate plenario la situación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, tras la sucesión de renuncias en el equipo rectoral y la polémica entre la rectora María Luz Morán y la alcaldesa de Santander y patrona de la UIMP. Ambas han polemizado sobre la gestión de la primera y la decadencia de los cursos antes y durante la pandemia por COVID-19. Este jueves, la regidora santander ha replicado a las críticas de la oposición por sus recientes declaraciones pidiendo más inversión en la UIMP y ha dicho que no se puede "callar" más ante una "regular" gestión: "No vamos a ser cómplices de que la UIMP siga agonizando", ha avisado.

El Pleno también ha aprobado finalmente la moción de la ultraderecha pidiendo una mejora de la gestión, protección y conservación de los recursos de la UIMP, con el apoyo de los votos de PP y CS, los siete votos en contra del PSOE y cinco abstenciones (PRC y UXS).

'Honoris Causa' fallido

Cuando el 11 de diciembre de 2018 se presentó ante el Patronato de la UIMP a la nueva rectora, María Luz Morán, Igual -lo ha dicho ella misma- pidió al órgano rector que la candidata llegara con un proyecto de mejora de la oferta académica. Con el correr del tiempo ha contrastado, añade, la gestión actual con la de los dos anteriores rectores (vinculados al PP: César Nombela y Emilio Lora-Tamayo). Ambos tuvieron momentos álgidos: en 2017 se organizaron 160 actividades y 203 en 2018. 2019, con Morán ya en el cargo, se zanjó a la baja, con 135 seminarios organizados, seguido de 28 en el año más duro de la pandemia por COVID (2020) y 70 este verano.

Igual ha indicado que de los 70 cursos anunciados para este verano solo se han celebrado 44 y dos online. "De la merma, volvemos a mermar", ha remahcado la regidora que ha lamentado episodios relacionados con la actividad de la Menéndez Pelayo que generan una imagen "nefasta", también de la ciudad.

A partir de ahí, la alcaldesa no ha protagonizado precisamente un spot para incentivar las matrículas: el Palacio de la Magdalena, ocupado por la UIMP en verano, aparece frecuentemente vacío y con sus puertas cerradas, para desesperación de guías turísticos y turistas. Los hoteleros también han notado el cambio. El Hotel Santemar tenía todos los veranos una reserva fija de 50 habitaciones. Ya no las tiene. La propia cafetería de la UIMP, un tradicional hervidero de ponentes, alumnos y periodistas, está cerrada y en su lugar se han puesto máquinas de autoservicio.

Pero la guinda ha venido cuando la alcaldesa ha dicho que la propuesta de la propia UIMP de nombrar doctora 'Honoris Causa' a Paloma O'Shea era imposible de realizar por lo que los propios estatutos de la Universidad (artículo 5) impiden que personas que han sido contratistas o han formado parte de su patronato, como es el caso, puedan ser candidatas a la distinción [María Luz Morán dio cuenta de la renuncia de O'Shea la pasada semana y discrepó de la argumentación dada por 0'Shea para la renuncia aunque no dijo en qué se fundamentaba].

Hay más. La web de la UIMP no ha funcionado el pasado fin de semana, una sociedad médica (que Igual no ha identificado) ha expresado su malestar por el "desbarajuste" de un curso celebrado en Caballerizas, por lo que se ha llevado "una impresión nefasta" de Santander y se han cancelado cursos por contar solo con una mujer entre el profesorado [detalle que no ha parecido preocupar en exceso a la Corporación este jueves]. Igual siguió afirmando que hay quejas de empresas turisticas y de restauración y que no entiende cómo el equipo rectoral se toma "vacaciones en julio y agosto".

María Luz Morán hace una semana indicó que la UIMP ha pasado de una situación económicamente crítica a una más positiva tras un ajuste profundo realizado durante su mandato.

Críticas de la oposición

El portavoz del PSOE ha enmarcado recientes declaraciones en un "episodio lamentable de confrontación política" y ha censurado el "papelón" de la regidora, que a su modo de ver ha puesto las siglas del PP "por delante" de su cargo en el Ayuntamiento, poniendo "en duda la calidad de un icono" para la ciudad como lo son los cursos de verano de la UIMP fruto de una "irresponsabilidad sin límites".

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha llamado la atención sobre las declaraciones de la alcaldesa con las que a su juicio ha "echado piedras contra" la UIMP pese a ser miembro del Patronato. "Esto es quemar tracas políticas", ha dicho, para opinar que se trata de un "debate estéril" y reclamar uno "más profundo".

Pérez-Cosío (Vox) cree que la institución académica se ha convertido en esta última etapa en un "chiringuito ideológico" y a sus ojos ha "caído en picado". Por su parte, Ceruti ha explicado el apoyo de Cs a la moción porque pide mejorar la gestión, que "siempre es deseable" para una entidad que "tanto da a la ciudad y tan poco le cuesta".

Saro ha mostrado el "interés y preocupación" de UxS por la institución académica pero ha comentado, en relación a las dimisiones en el equipo rectoral, que "ha habido mucho paseo de cargos públicos históricamente", y ha tildado de "anécdota" la cancelación de un curso porque solo había una profesora.