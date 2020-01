El PRC consuma su 'no' a Sánchez y aboca a la ruptura el pacto de coalición con el PSOE en Cantabria

El PRC volverá a votar en contra en la investidura de Pedro Sánchez, que saldrá adelante por mayoría simple en la segunda y definitiva votación. El rechazo al candidato a presidente del Gobierno socialista por parte del diputado regionalista, José María Mazón, aboca a la ruptura el pacto de coalición entre ambos partidos en Cantabria. Ahora, la pelota está en el tejado del PSOE.

Y es que la decisión de la formación de Miguel Ángel Revilla de cambiar su voto tras conocer el acuerdo del PSOE con ERC provocó la reacción de los socialistas a nivel autonómico, que lanzó un órdago amenazando a su socio con abandonar el Ejecutivo que comparten en Cantabria. Para el PSOE, el 'no' de Mazón "rompe" el acuerdo firmado entre ambos partidos en junio, en el que se incluía el pacto de coalición y varios compromisos de Sánchez con la comunidad autónoma.

Por su parte, el PRC, -fuerza más votada en las pasadas elecciones del mes de mayo podría seguir gobernando en solitario en minoría o manteniendo la mayoría con el apoyo del PP, después de que Pablo Casado le tendiera la mano el sábado- no considera que haya roto el acuerdo y ha señalado en varias ocasiones en los últimos días que el pacto en Cantabria "sigue vigente" y con "normalidad".

Sin embargo, las declaraciones del PSOE dejando claro que el 'no' regionalista rompería de facto el acuerdo entre ambas formaciones hace muy difícil la continuidad del bipartito en Cantabria, una realidad que el propio Sánchez ratificó durante el debate de investidura calificando de "insostenible" ese escenario.

"Grandísima irresponsabilidad"

Mazón ha manifestado en su intervención de esta última sesión del debate que su partido vota 'no' porque el acuerdo con ERC "no es democrático y es una grandísima irresponsabilidad y pone en riesgo el Estado de las autonomías". "Queremos un gobierno para España y para Cantabria, pero estable, solo queremos que se cumplan sus compromisos, pero no a cualquier precio", ha argumentado. En este sentido, el diputado regionalista ha subrayado que están "de acuerdo" en la mesa de diálogo para Cataluña, si sus acuerdos "los votan todos los españoles". "Si votamos todos los españoles, votamos sí, si solo lo hacen en Cataluña votamos no", ha concluido.