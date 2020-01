Revilla se reafirma en el "no es no" a Sánchez y "espera" que Cantabria no salga perjudicada

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, no parece dispuesto a reconsiderar el voto de su partido de cara a la segunda votación del debate de investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, prevista para el martes, 7 de enero, e insiste en que "no es no". Pese a ello, "espera" que Cantabria no resulte perjudicada.

"Espero que no. Lo que es de justicia... España es una país donde todos tenemos los mismos derechos, o debemos de tenerlos. Yo no creo que la política llegue a esos niveles. No lo puedo concebir", ha dicho el líder de los regionalistas cántabros este domingo en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press.

Además, en cuanto a la situación en Cantabria y a la posibilidad de ruptura del pacto de Gobierno, Revilla ha insistido en que "en este momento" está gobernado la comunidad con una coalición con el PSOE. "Tranquilidad total, no pasa nada en Cantabria", ha zanjado el presidente cántabro.

Y ello, pese a que el PSOE considera que el PRC "ha roto" el acuerdo al votar, al menos este domingo, en contra de la investidura de Sánchez, aunque da a los regionalistas hasta el martes --día de la votación definitiva en la investidura-- para "rectificar", tal y como ha declarado a esta agencia el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga.

Cuestionado Revilla por el anuncio del líder del PP, Pablo Casado, de ayudarle a mantener su Gobierno autonómico en el caso de que el PSOE decida romper la coalición con el PRC en la región como represalia por el voto en contra a Sánchez, el líder regionalista se ha limitado a señalar: "no tengo noticias de nada en ese aspecto".

"AMBIGÜEDAD" DEL PACTO PSOE-ERC

Revilla ha afirmado que le "preocupa más" lo que pueda pasar en España y ha insistido en que "no le ha gustado absolutamente nada" el acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC, el cual, a su juicio, es de tal "ambigüedad que da lugar a cualquier sospecha maliciosa".

El líder del PRC ha insistido en que su partido no ha cambiado de postura y se ha mantenido "en el mismo planteamiento de siempre". "El tema de España no se puede poner en riesgo con documento como el que han firmado (los socialistas) con ERC", ha insistido.

Revilla ha realizado estas declaraciones a RTVE durante su asistencia a la fiesta de La Vijanera, que se celebra este domingo en la localidad cántabra de Silió (Molleda).

ZULOAGA CREE QUE EL 'NO' DEL PRC ES "UNA DECISIÓN CAPRICHOSA"

A esta fiesta también ha acudido el vicepresidente de Cantabria y líder del PSOE, Pablo Zuloaga, que insiste en que "tiene que quedar claro" que quien "rompe con la palabra" y con el acuerdo firmado es el Partido Regionalista.

"El PSOE siempre ha cumplido su palabra y lo viene haciendo. Es evidente que el Partido Regionalista ha roto su palabra, ha roto el acuerdo firmado y es él el que tiene que resolver el problema en el que ha metido al Gobierno de Cantabria porque es una decisión caprichosa, no justificada y que, además, por lo que sabemos y por lo que expresan está basada en una falacia", ha afirmado el dirigente socialista en declaraciones RTVE durante La Vijanera.

Zuloaga ha explicado que el martes acudirá el martes a la última sesión del debate para ver "cómo Pedro Sánchez sale investido". "Espero y deseo que el PRC recapacite, tiene tiempo para hacerlo y que respalde a un Gobierno que es bueno para España y, evidentemente también, bueno para Cantabria. La pelota está en el tejado del PRC", ha insistido.