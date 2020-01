El PRC vota en contra de la investidura de Sánchez y deja en el aire el Gobierno de coalición en Cantabria

José María Mazón ha escenificado este domingo su 'no' a Pedro Sánchez en la primera votación de la investidura, que ha decaído, como estaba previsto, por no alcanzar la mayoría absoluta. El diputado del PRC ha votado en contra del candidato socialista a la presidencia, tal y como anunció el pasado jueves después de conocer el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC, que valoró como "inasumible" porque "no nombra el respeto constitucional".

La decisión de los regionalistas de cambiar el sentido de su voto, tras el acuerdo alcanzado en junio entre ambas formaciones, ha desatado una crisis política en Cantabria, donde gobiernan en coalición con mayoría absoluta. Y es que el PSOE lanzó un órdago al PRC pidiéndole que rectificara y se posicionara a favor de Sánchez porque si no lo hacía daría por "roto" el Ejecutivo autonómico.

Así pues, la negativa de Mazón a Sánchez deja en el aire el bipartito PRC-PSOE, a pesar de que los regionalistas desvinculan el pacto de gobierno del acuerdo sellado hace siete meses, en el que se incluían una serie de compromisos de Sánchez con la comunidad. "Funciona con normalidad y el PRC no lo está rompiendo", señalan sus dirigentes sobre este pacto.

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, durante su intervención ante el pleno del Congreso. | EFE/Emilio Naranjo

No obstante, ante este escenario, el PP saltó a escena cuando este sábado Pablo Casado anunció que su partido apoyará a Revilla si el PSOE decide romper la coalición, permitiendo al actual presidente de Cantabria seguir gobernando con mayoría absoluta. El PRC aseguró tras este ofrecimiento que no se plantea esa posibilidad porque el pacto con los socialistas "sigue vigente", pero lo cierto es que ahora mismo pende de un hilo a la espera de lo que ocurra en la votación definitiva del próximo martes.

Y así se lo señaló el candidato a la presidencia en su réplica al diputado regionalista, subrayando que con su 'no' la situación del gobierno de coalición sería "insostenible". "No creo que tenga interés en gobernar con el PP", le trasladó.