Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y candidato a la reelección: “El PP y Vox son lo mismo”

Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) llega eufórico a la recta final de la campaña. Le suele ocurrir. Es la undécima ocasión en la que concurre como cabeza de cartel del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y se encuentra en terreno conocido: mítines, reparto de propaganda en la calle, actos de todo tipo, encuentros con colectivos, debates con sus adversarios, promesas, propuestas, balance de gestión... Son cuatro décadas consecutivas al pie del cañón y en primera línea. La campaña electoral parece el hábitat natural de un animal político como él. En enero cumplió 80 años y garantiza que aguantará la legislatura completa, sea presidente o líder de la oposición. “Pero voy a ganar”, matiza. Cuando se le pregunta por su futura sucesión al frente del PRC, siempre postergada, aleja el momento de jubilarse: “¡Quedan cuatro años!”, subraya. “¡No vuelvo a presentarme más! Esta vez sí. Lo prometo solemnemente. Ahora, estos cuatro años voy a seguir a tope. Pase lo que pase”, dice con una sonrisa socarrona.

Revilla ha afrontado la legislatura más complicada desde que está en el poder. Y tiene experiencia, porque lleva 24 de los últimos 28 años en el Consejo de Gobierno de Cantabria, ocho de ellos como vicepresidente con el PP y otros 16 como jefe del Ejecutivo autonómico a través de sus pactos con el PSOE. Pandemia, crisis energética, inflación, guerra de Ucrania... Y sobre todo, a nivel personal, una trama corrupta en la Consejería de Obras Públicas con un funcionario encarcelado y varios empresarios investigados por amañar contratos, cobrar mordidas y manipular adjudicaciones públicas por cantidades millonarias que aún están por cuantificar, pero que han menoscabado su imagen y le han obligado a cesar a uno de sus hombres de confianza, por el que sigue poniendo la mano en el fuego y que defiende a ultranza. Las encuestas pronostican un hundimiento de su partido que él desmiente por completo. Suele dejar abiertas casi todas las puertas respecto a los pactos, con la excepción de la extrema derecha. Sin embargo, en esta ocasión va más allá y despeja un poco el camino: “El PP y Vox son lo mismo”.

Señor Revilla, ¿cuántas entrevistas ha hecho a lo largo de la campaña? ¿Lleva la cuenta?

Ni lo sé, muchísimas. Decenas. Y las que quedan, es normal.

Después de más de 40 años en la primera línea política, ¿lo considera útil para transmitir su mensaje a los ciudadanos y dar explicaciones o es un mero trámite?

No, primero es una obligación. Yo tengo que atender a los medios. Soy una persona pública. La gente nos requiere opiniones y yo encantado de responder.

La candidata del Partido Popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha negado a conceder una entrevista a elDiario.es y está limitando al máximo sus apariciones durante la campaña electoral. ¿Le parece normal?

Ahora mismo ella trata de refugiarse en las siglas. Quiere que aparezca solo el Partido Popular, que parezca que el candidato en Cantabria es ‘el gallego’ [en referencia a Alberto Núñez Feijóo]. Ha puesto su cara difuminada en los carteles con una caricatura en vez de su foto para que no se sepa si es ella o no es ella... Trata de ocultarse porque sabe que ella resta al Partido Popular. Hay una encuesta que tengo en la que ella baja nueve puntos a las siglas del PP, así que tienen claro que el hecho de que aparezca es negativo para su candidatura. Pero aquí nos presentamos personas con nombres y apellidos. Aquí no se presentan Sánchez o Feijóo, esto va de Buruaga, de Zuloaga, de Revilla... Los que tenemos que competir ahora y regir los destinos de Cantabria somos los candidatos de Cantabria. Esto no son las elecciones generales, pero tiene una consigna desde Madrid para que salga lo menos posible. Lo del debate lo lleva todo apuntado, lo lee, trata de camuflarse... Es una deformación democrática de lo que son las elecciones municipales, autonómicas y nacionales. Buruaga sabe que la influencia de las siglas nacionales suman, y que ella resta, así que se ampara en las siglas y en el candidato en las elecciones generales, que se ha ido muy enfadado de aquí porque ni siquiera ha llenado el Palacio de Festivales. No han tenido tirón. El PSOE lo ha llenado, a nosotros se nos quedaron 400 personas fuera...

¿Está seguro de que esta va a ser su última campaña electoral como candidato?

¡Totalmente seguro! ¡No vuelvo a presentarme más! [Ríe] Esta vez sí. Lo prometo solemnemente. [Ríe] Se lo he prometido a mi mujer y a mis hijas: no vuelvo más. Ahora, estos cuatro años voy a seguir a tope. Pase lo que pase.

Dijo que solo se presentaría otra vez a las elecciones si se daban unas circunstancias excepcionales. ¿Mantiene también que, pase lo que pase, aguantará cuatro años en el Parlamento de Cantabria, ya sea como presidente o como líder de la oposición?

Claro, por supuesto. Creo que voy a estar de presidente, ¿eh? Es la impresión que tengo, que no me falla nunca... Pero yo ya he perdido unas elecciones siendo presidente y he pasado a la oposición. Pasé de la fila 1 a la fila 6. ¡Y no pasa nada! Ser diputado del Parlamento de Cantabria es un honor y yo voy a estar los próximos cuatro años al servicio de Cantabria. En la Presidencia o donde me toque. Creo que en la Presidencia, pero si tengo que hacer oposición, voy a seguir.

¿Y tiene una sensación especial precisamente por ser la última campaña? ¿Cree que es una despedida o es demasiado pronto para pensar eso?

No, la verdad. No sé si es a raíz de las encuestas, que algunos se han creído, pero solo noto cariño. Cualquiera que me siga por los pueblos lo sabe. Me paran y me dicen que tengo que seguir, me dan ánimos, me muestran un cariño como no he visto nunca. No había llenado nunca el Palacio de Festivales y no solamente se llenó, sino que quedaron casi 400 personas fuera. Veo un cariño hacia mi persona increíble. No tengo ningún tipo de rechazo en la calle. Lógicamente, hay personas que no quieren que siga, es normal, pero el partido está muy movilizado, muy concienciado en que es muy importante que cerremos esta etapa con una cantidad tremenda de obras que están adjudicadas y que es necesario que concluyan. Y estamos en una Cantabria que, pese a lo que diga la oposición, va bien, va muy bien. ¿Tenemos problemas? Todas las autonomías los tienen, pero hay un montón de proyectos que cuando acaben van a transformar Cantabria. Creo que vamos a tener un gran resultado.

¿Y la ‘marea pepera’ que anticipaba el otro día?

Va a menos, va a menos. Están estancados, a la baja. Nosotros estamos creciendo. Queda campaña.

Es cierto que las encuestas no han acertado tradicionalmente en sus pronósticos con el PRC, pero llama la atención en este caso que todos los sondeos vayan en la misma dirección y vaticinen una caída tan pronunciada. ¿A qué lo achaca?

Yo te puedo enseñar las encuestas de hace cuatro años o de hace ocho. Año 2015: nos daban 7 u 8 y tuvimos 12 escaños. Las últimas elecciones de 2019: nos daban 11 o 12 y sacamos entre 14 y 15 en la noche electoral, porque estuvo bailando ese último diputado. Ya sé que es así, no pasa nada.

¿Pero asume ese desgaste o ni siquiera ve un castigo para el PRC?

No, no, no. Yo lo vengo anunciando: no hagáis caso de las encuestas que van a salir. Sé que en la noche electoral va a haber una gran sorpresa para los encuestadores, pero lo vengo advirtiendo. Algunas encuestas creo que se equivocan porque preguntan por siglas y no por personas, y esta es una elección regional. Igual que tú no puedes preguntar por siglas en un pueblo, tienes que preguntar por candidatos. Yo ya sé qué alcaldes van a salir elegidos con mayoría absoluta, te lo puedo decir ahora. Si en ese mismo pueblo preguntas por siglas, igual no sale el mismo resultado. Y luego está lo de José Félix Tezanos, que me parece impresentable. Yo con Tezanos tengo una guerra desde hace años, algo personal. Lo llevo criticando desde hace mucho tiempo y no sé si esta encuesta del CIS es una pequeña venganza, pero le voy a dedicar a Tezanos parte de mi discurso en la noche electoral, ya lo veréis.

¿Cree que las encuestas están marcando de manera definitiva el debate en esta campaña electoral?

Las encuestas tienen una intencionalidad muy clara en algunas ocasiones... Al caballo perdedor no lo vota nadie. A Ciudadanos lo han enterrado las encuestas. Si dicen que no saca nada... no saca nada. En el caso del PRC, las encuestas no van a tener una gran influencia.

Hace dos o tres meses nadie hubiera pensado que la campaña electoral en Cantabria se fuera a desarrollar como lo está haciendo. El PP ha estado toda la legislatura intentando lanzar cantos de sirena hacia el PRC para atraerlo como futuro socio de Gobierno, pero en las últimas semanas Miguel Ángel Revilla se ha convertido en el objeto de todas las críticas. ¿Se debe a que ven más cerca la posibilidad de jubilarlo? ¿Cree que ya lo tienen hecho con Vox?

Yo creo que no llegan a la mayoría absoluta con Vox, sería un desastre para Cantabria.

¿Pero no le parece que hay un cambio de actitud desde las filas del PP?

Sí, la candidata del PP está muy agresiva... pero va a ser la primera que me va a llamar la noche electoral. [Sonríe]. Así es la vida...

¿Cree que lo va a llamar para ofrecerle conformar un Gobierno de coalición?

Hombre, claro, claro. Vamos a ver... El PP va a intentar por todos los medios, porque hay unas elecciones generales en el mes de diciembre, que a Castilla y León no se sume Cantabria con otro Gobierno de coalición con Vox, en el caso de que sumaran mayoría, que no la van a sacar. En cualquiera de los casos, en el PP preferirían gobernar con el PRC para lavar la imagen de Feijóo. Es absurdo, porque en España todo el mundo sabe, y si no lo saben, ya se lo digo yo, que el pacto del PP y Vox está más que decidido. Más allá de que pasen unos días y simulen que negocian algo. Lo que pasó en Castilla y León. O como hubiera ocurrido en Andalucía si no llegan a sacar mayoría absoluta. Aquí tratan de no dar la imagen de que se va a hacer el pacto a nivel nacional Vox-PP, que va a originar mucho rechazo en la ciudadanía por las connotaciones de gobernar con un partido de extrema derecha con las ideas tremendas para España que defienden, y quieren lavar su imagen ofreciendo al PRC la posibilidad de un pacto que, por otra parte, romperían después de las elecciones generales porque Feijóo necesita a Vox. Uno no es tonto. El PP y Vox son lo mismo.

Volviendo a Cantabria, entonces... ¿solo hay dos alternativas? ¿Un Gobierno del PP con la extrema derecha de Vox o un bipartito como el actual, con PRC y PSOE en el Ejecutivo?

Bueno, vamos a esperar un poco. Las elecciones son el domingo. [Sonríe]

Con la polarización que hay en esta campaña y con el nivel de confrontación que estamos viendo, es difícil justificar que usted forme parte de un Gobierno con el Partido Popular. ¿O en política no hay nada imposible?

Yo lo he advertido antes de las elecciones: no tenemos más que una línea roja, que es Vox, pero claro que es muy importante las cosas que se dicen en una campaña. No tiene sentido cambiar de opinión en 24 horas y pasar de ser un impresentable, como me califican, a ser una persona ideal para formar Gobierno. Todo eso influye, pero yo no quiero descartar nada más que a Vox... de momento.

Usted ha sido candidato del PRC en otras diez ocasiones, el 28M será la undécima, y su única victoria electoral fue en 2019. Sin embargo, ha sido presidente cuatro legislaturas y vicepresidente otras dos. ¿No le parece surrealista que a estas alturas le pidan que se comprometa a que gobierne la lista más votada?

[Ríe] Bueno, bueno, es que esta gente... Esta es una cuestión que lanzan ahora que están con la marea favorable, aunque veremos lo que ocurre en diciembre en las elecciones generales. Para eso habría que modificar la Ley Electoral. Más importante que ganar es gobernar, y para gobernar y hacer presupuestos hay que tener mayoría. Lo demás, ¿de qué sirve? ¿Para qué vale que gobierne la lista más votada si no tienes votos suficientes en un Parlamento para aprobar nada? Es imposible. Eso es una estupidez que lo digan. Otra cosa es que se haga una modificación de la Ley Electoral y la fuerza más votada tenga un plus, como ocurre en otros países, pero en estas condiciones el ganar no te garantiza nada. La garantía para los ciudadanos es que se aprueben los presupuestos como hemos hecho siempre en Cantabria o como ha hecho Pedro Sánchez en Madrid. Sin presupuestos no seguiría gobernando. Sin presupuestos no hay políticas a ejecutar. Es fundamental.

¿El PRC no participará en ningún Gobierno en el que Miguel Ángel Revilla no sea el presidente?

[Piensa] Eso lo tienen que decidir los militantes. Igual te crees que lo digo para incitar al voto en plena campaña, pero es que creo que voy a ganar las elecciones. Aquí la noche electoral va a haber una sorpresa. Creo que voy a ganar las elecciones, lo digo convencido.

A mí me gustaría gobernar en una coalición que fuera o bien con el PP o con el PSOE, pero ya ha habido una situación parecida en Cantabria: yo ya he gobernado en Cantabria con una abstención de Podemos

Hay una posibilidad que también dejan abierta algunas encuestas, y es que ni PP y Vox ni PRC y PSOE sumen la mayoría absoluta necesaria y que la irrupción de la coalición de Podemos-Izquierda Unida sea determinante en una hipotética investidura en Cantabria. ¿Ahí no existen líneas rojas?

¿Volvería a negociar con la izquierda para ser presidente como hizo en 2015?

María José Sáenz de Buruaga está repitiendo casi en cada mitin el mantra del 'Gobierno Frankenstein' para desacreditarlo, al estilo de lo que ya hizo el PP a nivel nacional con Pedro Sánchez. ¿Se siente aludido? ¿Le parece tan grave que Podemos o Izquierda Unida entraran en un hipotético Gobierno con el PRC?

Yo nunca he hecho ningún Gobierno en Cantabria que no haya sido estable. Cuatro años, hasta el final de legislatura. Jamás han faltado unos presupuestos. El día 1 de enero tienen que estar las cuentas aprobadas. Yo, si no es así, no gobierno. Por deformación de economista no acepto otra cosa. ¿Qué Gobierno Frankenstein? Si el Partido Regionalista es el que ha dado estabilidad en Cantabria siempre, desde la época en la que el PP no hacía ni presupuestos... No hay que olvidar que tuvieron de presidente a un señor como Juan Hormaechea, condenado a seis años de cárcel y a 12 años de inhabilitación. Ahí no había presupuestos. Llegó el PRC y cambió la dinámica en Cantabria. Todo el mundo sabe que el PRC da estabilidad política y presupuestos.

Después de más de 40 años de historia, algunos se preguntan todavía cuál es la ideología del PRC, en qué bloque situarlo, si en la derecha o en la izquierda. ¿Usted dónde sitúa a su partido?

El PRC es un partido progresista, así se define en sus Estatutos. De centro-izquierda.

Esta semana ha estado Pedro Sánchez en Cantabria. ¿Se han llamado?

No me ha llamado, no me ha llamado... [Ríe]

¿En la vorágine de la campaña no hay tiempo para esas cortesías?

Entiendo que en campaña es difícil. No hay problema. También se ha quejado el lehendakari de que no lo ha llamado cuando estuvo en Euskadi... Bueno, entiendo que viene de candidato y no ha querido interferir. Creo que tampoco me ha mencionado en su mitin, ¿no? Me parece bien.

Usted no era muy optimista con las posibilidades de Pedro Sánchez de aguantar toda la legislatura tras alcanzar un pacto con Unidas Podemos, pero va a agotar los cuatro años con los presupuestos aprobados, muchos de sus compromisos electorales cumplidos y en una situación absolutamente excepcional, con la pandemia y la guerra de Ucrania de por medio... ¿Le ha sorprendido para bien la estabilidad que ha tenido con unas circunstancias tan complicadas de por medio?

Me ha sorprendido extraordinariamente y es un mérito que hay que darle a Pedro Sánchez. Es así. Jamás pensé que con semejante amalgama de partidos fuera capaz de sacar adelante todos los presupuestos y prácticamente todas las leyes que se ha propuesto. En una situación en la que, en teoría, podría ser el Gobierno más inestable de Europa... se ha convertido en el más estable. Es un mérito que tiene este señor, sin duda ninguna.

El Partido Popular intentó convertir estas elecciones autonómicas y municipales en un plebiscito contra Pedro Sánchez, hablando de “derogar el sanchismo”, aunque ahora rebajan un poco sus expectativas. ¿Ve posible que Pedro Sánchez resista en La Moncloa tras las elecciones generales de diciembre?

Hace unos meses hubiera dicho que no, pero ahora sí, clarísimamente. Si el PP no suma mayoría con Vox, no hace pactos con nadie. Y es complicado sacar 176 diputados con la extrema derecha. Si no se quedan muy cerca, no les veo capaces de pactar con ninguna otra fuerza política. Ahora mismo no está claro que lo tenga tan fácil el señor Feijóo, y queda una etapa de Presidencia de la Unión Europea a Pedro Sánchez con una economía que, dentro de las dificultades, no va tan mal, y teniendo en cuenta que es un superviviente. No descartaría que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente.

El PSOE ha cumplido en todo, lo tengo que decir. Sería ingrato e injusto absolutamente que yo no reconociese que han cumplido con lo que habíamos firmado

Hablar de la llegada del AVE, de la deuda del Estado con el Hospital de Valdecilla, del tren a Bilbao, del Museo de Prehistoria o del polígono de La Pasiega en una campaña tan polarizada como esta, ¿no es complicado? Da la sensación de que todos estos proyectos ya están amortizados y que el debate gira entorno a promesas y anuncios que poco tienen que ver con lo que ocurre aquí.

¡Pero mis propuestas sí tienen que ver con lo que ocurre en el terreno! ¿Que es difícil conseguir que el debate se centre en lo que ocurre en Cantabria? Claro, porque están hablando de Bildu, de ETA... Hombre, por favor... Yo estoy hablando de un compromiso que asumimos aquí con un partido con el que gobierno en el que todas las condiciones que pusimos de antemano o están ejecutadas o en marcha. La Pasiega está en obra, el Museo de Prehistoria está en obra, el Puerto, el AVE con Madrid, Valdecilla... Todas. ¡Cobrar la deuda de Valdecilla! 140 millones de euros, nada menos. 54 millones del IVA atrasado que nos dejó Montoro a deber... El PSOE ha cumplido en todo, lo tengo que decir. Sería ingrato e injusto absolutamente que yo no reconociese que han cumplido con lo que habíamos firmado.

Hace unos meses cualquiera hubiera pensado que la trama de corrupción descubierta en la Consejería de Obras Públicas a principios de año iba a ser el eje de la campaña, pero ha quedado en un segundo plano. ¿Cree que ese caso tendrá consecuencias electorales?

Eso fue un funcionario corrupto con tres cómplices. Hay 14.000 folios en el sumario que puede leer todo el mundo y ninguna implicación política. ¿Pero quién puede estar ajeno a que en una casa o una empresa haya una persona que haga una cosa de estas? Ni los compañeros más cercanos se lo podían imaginar, que me han llorado a mí... Es uno entre 25.000. No tiene más recorrido. Encima, hemos tomado una decisión injusta, pero para poner un límite, y el consejero ha tenido que dimitir por no saber lo que estaba ocurriendo allí. Que no lo sabía ni el jefe, ni sus compañeros, ni nadie...

¿Está seguro de que se va a quedar ahí, que no habrá ninguna derivada más del caso?

¡Estoy seguro! En ningún caso un político está involucrado en esto y, desde luego, de gente que yo haya nombrado, pongo la mano en el fuego. Absolutamente.

Usted ha sido muy duro en otros casos de corrupción con los líderes políticos que estaban al frente de esos gobiernos, bien sea por acción o por omisión. Aquí se ha dado incluso un homenaje al consejero que estaba al frente de ese departamento, algo muy criticado por la oposición. ¿No debería asumir una responsabilidad mayor?

¡Y se tomó! ¿Cómo? ¿Dimitir yo? Por favor, vamos a ver... Es como si ahora tuviera que dimitir toda la cúpula de la Guardia Civil porque haya un general en la cárcel. Nadie está exento de que haya un corrupto en una organización, pero José Luis Gochicoa [el exconsejero de Obras Públicas de Cantabria] es un ejemplo de integridad. En 14.000 folios del sumario no aparece su nombre para nada. ¡Era un funcionario! ¡Un funcionario que tiene la obligación de controlar a los políticos, no al revés! La gente olvida que nosotros en un Consejo de Gobierno lo que adjudicamos es lo que un funcionario nos dice como certificación que hay que pagar o hacer.

La noche electoral de 2015, cuando se confirmó su vuelta al Gobierno, prometió la puesta en marcha de una Oficina Anticorrupción en Cantabria, aunque tiempo después defendió que no era una prioridad porque no creía que fuera necesario. ¿Se arrepiente? ¿Se hubiera podido evitar un caso como el que se investiga ahora si existieran más controles dentro de la Administración?

A mí de este caso nadie me dijo nada. Ya sé que han aparecido por ahí empresarios... Yo les he preguntado por qué nunca habían dicho esto, si sabían algo. Yo no me he llevado un euro en mi vida. He hecho de la lucha contra la corrupción mi vida. Esto, efectivamente, te coge absolutamente indignado y preocupado, pero nadie puede controlar eso. Nadie puede evitar que en una organización haya la ambición humana que hace que un señor con un cargo bien retribuido acabe soñando con hacerse rico. Eso existe en todos los lugares. Ahí tenemos los casos del PP por toda España. Quizás en la mayoría de los casos sus jefes no sabían nada, pero la condición humana es así. Yo estoy tranquilo de que nadie del Gobierno de Cantabria con cargo político tiene ninguna vinculación con semejante historia.

En plena campaña electoral su propio hermano ha acusado al candidato del PRC en Castro Urdiales de tener una fortuna en Suiza, de traer dinero negro a España en maletas o de intentar utilizar el Ayuntamiento para sus intereses empresariales o inmobiliarios. ¿Se siente cómodo compartiendo lista electoral con él? ¿Tiene plena confianza en su candidato?

Ninguna duda en él. Toda su familia está con él. Todos sabemos el caso de ese hermano, el problema personal que tiene, que es terrible. Cuando se recurre a la familia para desprestigiar a alguien... Todo el mundo en Castro Urdiales sabe de qué se trata y quién es la persona que lo ha denunciado y en qué situación se encuentra.

No hemos hablado de su sucesión, ahora que dice que esta vez sí es su última campaña como candidato... ¿Se arrepiente de no haber ido dando pasos para preparar el día después?

¡Quedan cuatro años! [Ríe]

No hay prisa, entonces...

Quedan cuatro años para hacerlo muy bien y seguro que en las próximas elecciones irá alguien incluso mejor que yo.

¿Cómo le gustaría que fuera ese proceso a nivel interno? ¿Miguel Ángel Revilla tendrá la última palabra?

No, no, no, no. Un proceso democrático. Aunque, hombre, algo de autoridad moral en el partido tengo...

Y para terminar, atrévase con un pronóstico más allá de esa dedicatoria que quiere hacer a José Félix Tezanos.

Vamos a ganar las elecciones.

¿Ganar o gobernar? Que ya ha dicho antes qué era lo más importante...

Gobierno, seguro. Victoria, también.