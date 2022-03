Pablo Zuloaga (Santa Cruz de Bezana, 1981) fue padre por tercera vez hace mes y medio. Y le tocó vivir esta experiencia en una situación muy particular en plena sexta ola de la pandemia: confinado por positivo en COVID junto a su hijo mayor, con su hija mediana en casa de los abuelos, sin poder asistir al parto, sin ver a su esposa ni conocer al bebé hasta que finalizó la cuarentena y superó la enfermedad una semana después del nacimiento. "Una semana eterna", reconoce. Cuenta todo esto en el primer minuto de conversación, tras mes y medio alejado de los focos y cuando está a punto de reincorporarse a la actividad política tras disfrutar de su primer tramo de baja de paternidad, que a partir de ahora combinará con una reducción de jornada tras retomar el trabajo en el Gobierno de Cantabria.

No es habitual que un responsable político hable tan abiertamente de sus circunstancias personales, de una vida íntima que lógicamente determina su quehacer público, pero el vicepresidente de Cantabria y recientemente reelegido secretario general de los socialistas cántabros asegura que estas seis semanas fuera de la primera línea le han permitido tomar perspectiva y valorar los problemas de una forma más sosegada, tras unos años en los que su carrera política despegó de manera definitiva, pasando de ser alcalde de su pueblo a delegado del Gobierno, para a continuación enfrentarse a las urnas como candidato autonómico y asumir sus actuales responsabilidades como consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y portavoz del bipartito PRC-PSOE.

Se reincorpora el 9M, después de la conmemoración en las calles del Día Internacional de la Mujer tras dos años marcados por la pandemia, y con la preocupación de que los retrocesos en algunos ámbitos en la defensa de los derechos de las mujeres se consoliden. "Tenemos que señalar la intolerancia y denunciar que la extrema derecha lance continuos mensajes de odio", advierte. Para ello, Zuloaga considera que es imprescindible "insistir en las políticas de prevención y en el sistema de protección hacia las víctimas, que hemos visto que falla en algunas ocasiones, pero que sin duda salva muchas vidas y reconduce muchas circunstancias señalando al agresor. En el momento en el que estamos debemos reforzar toda la capacidad institucional para que las mujeres que acudan a denunciar tengan todas las garantías", afirma convencido.

La subida del salario mínimo o la reforma laboral son dos normas que el PSOE tenía comprometidas con la sociedad y que han beneficiado especialmente a las mujeres, precisamente porque eran las que estaban más penalizadas en sus condiciones laborales

"En último año hemos sufrido un doble crimen machista en Cantabria, que pone de relieve la necesidad de seguir denunciando la violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, pero también hemos conseguido que muchas mujeres mejoren sus condiciones laborales aun padeciendo la brecha que todavía existe. La subida del salario mínimo o la reforma laboral son dos normas que el PSOE tenía comprometidas con la sociedad y que han beneficiado especialmente a las mujeres, precisamente porque eran las que estaban más penalizadas en sus condiciones laborales. Tenemos claro cuál es la hoja de ruta marcada, que tenemos que seguir trabajando, porque mientras no se alcancen estos objetivos sabemos que nuestra sociedad no va a ser plenamente justa", señala el vicepresidente, que apunta en su regreso a algunas de las circunstancias que le tocará afrontar a corto plazo.

"Durante todo este tiempo de baja he estado ocupado con la gestión del día a día familiar, pero siempre en permanente contacto con el Gobierno, con los socios de Gobierno, con el Gobierno de España y con el personal de mi Consejería, en una circunstancia muy atípica, porque solo puedes atender el teléfono cuando las condiciones te lo permiten. En ese contexto, hay cosas que han ocurrido que se minimizan. Los tiempos son distintos, por lo que los problemas se ven de otra manera y se abordan de forma distinta", explica. "No por eso con menos tensión, porque la tensión existe, pero lo importante es que las cosas funcionen", aclara.

Entre esos problemas a los que hace referencia de manera velada, aunque sin lugar a dudas, está la crisis de Gobierno que se desató entre el PRC y el PSOE a cuenta de la gestión de los fondos europeos, un caballo de batalla que ocupa y preocupa en el seno del Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla. Preguntado directamente, Zuloaga es tajante: "La gestión de los fondos europeos es y debe de seguir siendo una prioridad para el Gobierno de Cantabria y requiere de mucha coordinación para que las cosas vayan bien".

Según subraya el líder de los socialistas cántabros en conversación con elDiario.es, existe "máxima colaboración" entre socialistas y regionalistas en el Ejecutivo a pesar de algunas divergencias que han trascendido en público, algo que considera dentro de lo normal a estas alturas de legislatura y con unas elecciones en el horizonte: "Esos malentendidos son cuestiones que se deben evitar, está claro. El trabajo debe de ser intenso dentro para que el resultado se vea fuera. Y en eso es en lo que estamos, más allá de que de vez en cuando salte alguna alarma", opina, al tiempo que defiende el trabajo de todos los departamentos que integran el Gobierno de Cantabria, tanto en la gestión de los recursos públicos como en el desarrollo legislativo, donde tienen por delante "grandes objetivos", como la aprobación en el Parlamento de Cantabria de la Ley de Ciencia, la Ley de Vivienda o la Ley del Suelo.

"La gestión de los fondos europeos exige muchísimo trabajo y coordinación en el seno del Gobierno, no porque lo que dijera el presidente tras la reunión con la ministra Nadia Calviño no se correspondiera con una realidad que ya se contemplaba dentro de las consejerías, sino por el impacto político y social que ha generado. La Pasiega, el MUPAC o la protonterapia en el Hospital de Valdecilla son proyectos que van a salir adelante, que cuentan y contarán con financiación europea, con financiación del Estado y con financiación del Gobierno de Cantabria, y que vamos a desarrollar sin lugar a dudas. El objetivo es claro. Los pliegos para la licitación de la máquina para la protonterapia se publicarán en abril, el MUPAC se va a licitar y ejecutar este año, y La Pasiega lleva otro ritmo, pero la intención inequívoca del Gobierno es que salga adelante", remacha.

Sin embargo, Zuloaga admite que "muchas veces, el elefante que suponen el MUPAC, La Pasiega o la protonterapia no dejan hablar de otros proyectos que se están consolidando, como los planes de sostenibilidad turística por 12 millones de euros, o el Plan de Ciencia, que va a permitir desarrollar proyectos de ciencias marinas con más de 10 millones de financiación en Cantabria, en una apuesta que nunca se había producido y que ya está en marcha".

Entre los grandes cambios a nivel político que han tenido lugar en este tiempo de ausencia de Zuloaga destaca a nivel nacional la dura crisis interna que se ha vivido dentro del PP y que tendrá consecuencias electorales, aunque no se sepa todavía cuáles, y que acabó con Pablo Casado fuera de Génova tras el 'golpe de estado' de sus líderes territoriales. Un hecho que, a pesar de acaparar durante unos días la información política de nuestro país, -y tener su derivada en Cantabria, ya que ha permitido a la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, afianzar su liderazgo- no despierta gran interés en el vicepresidente autonómico, que rehúsa hablar del tema. "Son cuestiones que tienen que ver con las crisis orgánicas de otro partido que no es el mío y lo que ahora mismo espera la ciudadanía de nosotros es que estemos al frente de las situaciones que están afectando a sus vidas. Por lo tanto, queda muy lejos de sus prioridades y de las mías", recalca.

La realidad es que la gestión de la pandemia da paso a otras prioridades, a otros problemas, como la respuesta a la crisis humanitaria que estamos comenzando a ver, y por supuesto, a la reactivación económica que vemos mes a mes con la reducción del paro

Entre las principales preocupaciones sociales, Zuloaga apuesta por "gestionar las consecuencias de la pandemia y pensar en el día después", una vez que se ha superado la sexta ola y que la situación hospitalaria comienza a mejorar claramente, sin olvidar "la saturación del personal sanitario que es necesario abordar". "Ha habido muy buenas noticias en las últimas semanas, como por ejemplo ese proyecto que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad para atender la salud mental de la población infantil y juvenil de Cantabria, con un proyecto pionero que nos sitúa en la brecha del problema. O que la Consejería de Política Social vaya a disponer por primera vez de un plan contra el 'sinhogarismo', dando respuesta a esos hombres y mujeres que viven en la calle y que es una realidad que se ha gestionado durante la crisis de la COVID", destaca.

"La realidad es que la gestión de la pandemia da paso a otras prioridades, a otros problemas, como la respuesta a la crisis humanitaria que estamos comenzando a ver, y por supuesto, a la reactivación económica de Cantabria que vemos mes a mes en la mejora de las condiciones laborales de los cántabros y cántabras y en la reducción de la tasa del paro". Así, entre otras cosas, las prioridades políticas a corto plazo en su reincorporación vienen marcadas por la crisis de refugiados que se avecina por la guerra de Ucrania y la labor que tiene que hacer el Gobierno de Cantabria para dar una respuesta a la altura de la solidaridad de su ciudadanía. "Debemos atender a las familias que van a llegar, que tienen derecho como refugiadas a la reinserción social a través de servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales y ayudas en el alojamiento y la manutención", recuerda.

Para ello, desde su departamento, que comprende las políticas de Cooperación, se está trabajando en los últimos días con el Ministerio de Asuntos Exteriores para diseñar estas acciones, y el primer acto tras la vuelta de Zuloaga como vicepresidente será este mismo miércoles en una reunión con distintas consejerías y ayuntamientos cántabros para "coordinarnos y que cada institución asuma su papel". A partir de ahí, el jueves habrá Consejo de Gobierno y el viernes un viaje a Madrid para dos importantes encuentros sectoriales con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia que darán el pistoletazo de salida a esta recta final de la legislatura.