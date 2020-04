Cantabria multiplica por cinco en tres semanas el número de test diarios que realiza para detectar el coronavirus

El número de casos activos por coronavirus en Cantabria sigue creciendo. La curva se aplana ligeramente, pero la capacidad de contagio de la COVID-19 no desaparece. A pesar de que el estado de alarma se decretó hace mes y medio y la mayoría de la población está confinada en sus casas durante todo este tiempo, día a día se notifican nuevos positivos que generan incertidumbre sobre el fin de las medidas de restricción de la movilidad y el comienzo de la desescalada.

¿Y por qué ocurre esto? ¿La cuarentena no está surtiendo efecto? ¿Siguen creciendo los contagios incluso con todas las medidas de prevención que se están tomando? No exactamente. Y es que existen algunas variables que se escapan a veces del radar de los ciudadanos y que los medios de comunicación no valoran lo suficiente en su balance diario de casos, que pone el acento especialmente en las cifras totales de fallecidos, de curados o de enfermos hospitalizados, que son prioritarios, pero olvidan un detalle importante: el número de test diarios que se realizan.

En la explosión de la epidemia, cuando el crecimiento de casos era exponencial y el riesgo más acuciante era el colapso del sistema sanitario por una llegada masiva de enfermos a los centros hospitalarios, se produjo además una carencia de material que limitó mucho las posibilidades de poner freno al virus a tiempo y que alcanzó también al número de pruebas de detección que se realizaban.

Esa fue la reivindicación inicial de las comunidades autónomas hacia el Ministerio de Sanidad, junto con la solicitud de más equipos de protección individual para los profesionales sanitarios, por la falta batas, mascarillas o guantes, por ejemplo. También escaseaban esos tests, los plazos de resolución eran más largos y se practicaban casi con cuentagotas, para certificar los casos que ya apuntaban todos los síntomas.

Eso, sin embargo, cambió hace unas tres semanas, como se observa en las cifras que aporta diariamente el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y que se pueden consultar en su página web. Según estas cifras, desde el 29 de febrero -cuando se detectó el primer caso de coronavirus en Cantabria- y el 3 de abril, se habían realizado un total de 8.660 pruebas. Desde entonces y hasta el 23 de abril, en apenas tres semanas, se han llevado a cabo otros 15.173 test, hasta alcanzar los 23.833.

Esto supone que el ritmo diario de realización de tests para diagnosticar el coronavirus se ha multiplicado por cinco en estos 20 días, pasando de los poco más de 400 que se hicieron en la jornada del 4 de abril a las más de 2.000 pruebas que se han practicado este pasado jueves. En este tiempo se han detectado 853 positivos, hasta alcanzar los 2.273 en total desde el inicio de la pandemia.

Esta tendencia, por tanto, no tiene su reflejo negativo en las estadísticas de nuevos casos, que se mantienen estables entre los 40-50 casos diarios aunque se haya acelerado el número y la velocidad de resolución de las pruebas que se están realizando prioritariamente sobre el personal y los usuarios de las residencias de ancianos, así como entre los profesionales sanitarios que están en contacto con pacientes de coronavirus.

De hecho, de los 15.173 tests practicados desde el pasado 3 de abril han dado positivo un total de 853 pacientes, el 5,4%, y han resultado negativos el resto, 14.320 en total, que suponen el 94,4% de las pruebas realizadas en estas últimas tres semanas de confinamiento.