Valle de Villaverde, el municipio cántabro en Bizkaia que se desescala como el País Vasco: "El virus no entiende de fronteras"

El caso de Valle de Villaverde es muy similar al del Condado de Treviño, municipio ubicado en Álava, pero perteneciente a Burgos. Y es que se trata de un pequeño pueblo de Cantabria de apenas 280 empadronados con la particularidad de que se ubica en territorio vasco, concretamente rodeado por los municipios vizkaínos de Carranza, Arcentales y Trucíos, todos ellos pertenecientes a la comarca de Las Encartaciones.

Así pues, desde que se comenzó a hablar de la desescalada por territorios esta localidad rural trasladó al Gobierno de Cantabria su pretensión de hacerlo al mismo ritmo que Euskadi. "Es lo normal, el virus no entiende de fronteras", asegura su alcalde, Javier Pérez (PRC), en conversación con eldiario.es. De esta forma, fue el PNV el que solicitó al Gobierno central que fuese así, recibiendo el visto bueno por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, el regidor regionalista denuncia que el Gobierno vasco no les informa sobre los pasos a seguir en la fase 1 en la que se encuentra Euskadi, más restrictiva que la del resto de territorios y no exenta de polémica. En este sentido, Pérez señala que se ha tenido que poner en contacto con el Ayuntamiento colindante de Trucíos para que les "faciliten la información" que les pasa el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. "No se han puesto en contacto con nosotros, nos tenemos que andar buscando un poco la vida", recalca.

Pérez explica que a pesar de que esta nueva fase permite abrir a la hostelería con medidas restrictivas, los tres bares del pueblo han decidido no hacerlo todavía. Por lo demás, sostiene que hasta ahora los habitantes de Valle de Villaverde han podido desplazarse a otros municipios cercanos tanto de Cantabria como del País Vasco para hacer compras y por motivos laborales y sanitarios. "Siempre que ha estado justificado, no ha habido ningún problema", remarca.

De hecho, él mismo trabaja en Gallarta, municipio de Bizkaia, desplazamiento que ha realizado a diario, según detalla, y en un trayecto en el que solo le ha parado dos veces la Guardia Civil. "Había algunos controles por el pueblo, pero el que bajaba habitualmente a hacer las compras a Guriezo o a por pescado fresco a Castro Urdiales (Cantabria) lo ha seguido haciendo y el que iba a Zalla (Bizkaia), lo mismo", expone.

Pero lo que sí ha percibido es un aumento de población durante este periodo de quienes cuentan en el municipio con segunda residencia y que, tras decretarse el estado de alarma, se desplazaron a ella. "Normalmente hay más gente viviendo de la que está empadronada y ahora todavía más, contando a los que tienen residencias de fin de semana que están pasando aquí la cuarentena", explica el alcalde.

Así todo, tal y como subraya Pérez, Valle de Villaverde no ha tenido ningún positivo por coronavirus, una situación que espera que se mantenga. De todas formas, independientemente de ello, el regidor regionalista defiende que el municipio siga la desescalada con Euskadi en cualquier escenario. "Si Bizkaia vuelve a la fase 0 volveremos a la fase 0, estamos donde estamos y es la lógica", concluye.