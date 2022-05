El PP advierte de que el Hospital de Laredo acabará “desmantelado” si el Gobierno “no hace algo inmediatamente”

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido este jueves que o el Gobierno PRC-PSOE “hace algo inmediatamente” o se acaba “desmantelando” el Hospital Comarcal de Laredo.

Buruaga se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido ante la “alarmante” situación del hospital y la reunión que va a mantener mañana la Consejería de Sanidad con los sindicatos del sector de la que “necesariamente tiene que salir una solución de urgencia”, ha subrayado. “Porque a estas alturas ya no caben más medidas contemplativas: o el Gobierno hace algo inmediatamente o esta historia acaba con el desmantelamiento del hospital comarcal de Laredo”.

En este sentido ha recordado que los profesionales del centro llevan meses denunciando “un proceso de degradación del hospital” que compromete seriamente sus prestaciones, su calidad y seguridad asistencial y que puede abocar al cierre de esta instalación “imprescindible” que atiende a más de 100.000 personas del Área Sanitaria II, “que son los que pagan las consecuencias de la nefasta política sanitaria de un Gobierno al que todos los problemas le estallan en la cara”, ha denunciado.

Porque, según Buruaga, lo que está ocurriendo en el Hospital de Laredo “se veía venir” y, de hecho, ha afirmado que es la consecuencia de la “inacción de la Consejería de Sanidad, que no planifica, no gestiona, y que no afronta los problemas”. Una gestión de todos los consejeros PRC-PSOE que ha conducido a la sanidad pública “a un deterioro sin precedentes”.

En este sentido, ha recordado que el problema de la falta de profesionales en Laredo se remonta a dos legislaturas por la que han pasado los consejeros Luisa Real, Miguel Rodríguez y ahora Raúl Pesquera ahora, “y ninguno ha hecho nada salvo mirar para otro lado”. Buruaga ha recordado que el PP lleva “años” reclamando una política de recursos humanos, pero la falta de planificación ha desenvocado hoy “en una situación crítica, insostenible”.

“Tenemos un grave problema de falta de profesionales médicos en ebullición en toda nuestra sanidad pública y, a día de hoy, no conocemos una sola medida correctora ni una sola actuación del Gobierno para atajarlo”, ha denunciado, como también la “sobrecarga asistencial asfixiante, un clima laboral y unas condiciones de trabajo mucho peores que las de las comunidades autónomas de nuestro entorno y falta de incentivos de todo tipo”.

A lo que se suma “la falta de gestión, el incumplimiento reiterado de los acuerdos y un déficit de diálogo e interlocución con la Administración que hace oídos sordos a todo”, ha lamentado. “Pueden seguir cerrando los ojos, pero el deterioro de nuestro servicio público de salud hoy es más que evidente”, ha asegurado y se ha remitido a la última convocatoria de plazas MIR, donde Cantabria está “en el furgón de cola”, con 34 plazas sin ocupar de medicina familiar y comunitaria de las 37 ofertadas en atención primaria, y con 14 residentes de los 1.000 primeros aspirantes que han elegido formarse en Valdecilla.

Según Buruaga, la situación “estalló” ya hace tiempo en Atención Primaria “por falta de recursos y de organización, donde han conseguido cronificar las listas de espera y hay consultorios médicos cerrados en toda la región”. Y ha “explotado” ahora en el Hospital de Laredo, “donde la Consejería es incapaz de garantizar los profesionales médicos necesarios para mantener la cartera de servicios”.

En este sentido ha señalado que faltan cardiólogos, neumólogos, dermatólogos y especialistas en digestivo, pero el problema más acuciante es el del servicio de anestesiología y reanimación, lo que condiciona la actividad quirúrgica del centro. La presidenta popular ha afirmado que este problema se ha convertido en “estructural”. En el hospital “falta estrategia, faltan recursos y faltan medidas para hacer atractivo profesionalmente el centro y fidelizar la plantilla”.

Para el PP, no se puede equilibrar el sistema a costa de recortar servicios, prestaciones o de hacer retroceder la calidad asistencial de la población. Buruaga ha subrayado que en el caso de Laredo “no hay tiempo para la planificación a corto y a medio plazo” porque su situación “es de emergencia y requiere en este momento de una solución de emergencia”.

En este sentido ha rechazado el “parche” de Sanidad de que los especialistas de anestesiología y reanimación de Valdecilla presten servicios “de atención continuada” en Laredo, porque “además de no resolver el problema en Laredo, empeorará la asistencia en Valdecilla donde tampoco sobran anestesistas”, y que, con esta medida, tendría que prescindir de entre dos y cuatro anestesistas diarios.

Una propuesta que gestión compartida de profesionales “sin desarrollo, sin planificación, sin presupuesto, sin acuerdo profesional, impuesta”, que el PP no ve “con buenos ojos”. Pero peor aún considera que el Gobierno pretenda que los anestesistas de Valdecilla cubran las guardias de Laredo “a pelo, sin incentivos. Es inconcebible”, ha dicho. “No se puede pretender que la solución a los problemas de falta de profesionales que arrastra Laredo sea de impacto económico y presupuestario nulo como pretende el Gobierno. Es imposible e inviable”, ha advertido. Para el PP la solución “estructural” pasa por más profesionales y mejor distribuidos, para garantizar la cartera de servicios de los hospitales.

Propuesta de la Consejería

Sobre la propuesta de la Consejería, para Buruaga deberían cumplirse tres condiciones como son la incorporación de anestesistas a Valdecilla, que resulta “más atractivo” para atraer profesionales que Laredo; incentivos para los que participen en el programa; y “transparencia, negociación y acuerdo profesional”. Buruaga ha señalado que si la reunión de la Mesa Sectorial del viernes concluye sin acuerdo, el PP abrirá un diálogo con las organizaciones sindicales y llevará su propuesta al Parlamento “con una actitud constructiva y de leal colaboración”. El PP interpelará al consejero de Sanidad en el Pleno del Parlamento en la sesión del lunes.