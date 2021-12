Cantabria avisa de que la COVID está saturando los hospitales y aplicará restricciones más duras a partir del lunes

Cantabria, que día a día está batiendo récords de contagios, avisa de que la COVID está saturando los hospitales. Como consecuencia de ello, la Consejería de Sanidad ha anunciado que desde este lunes, cuando previsiblemente la comunidad entre en nivel 3 de riesgo, se aplicarán medidas más duras en muchos municipios.

Así, según el consejero Miguel Rodríguez (PSOE), la publicación del Semáforo COVID se adelantará al lunes y será de aplicación a las 00.00 horas del martes, en la que habrá municipios en nivel 3, que contempla, entre otras medidas, el cierre del ocio nocturno.

El titular de Sanidad ha comparecido este jueves tras la conferencia de presidentes celebrada en la tarde del miércoles en la que Pedro Sánchez rechazó imponer restricciones más duras pese a la explosión de contagios y dejó en manos de las comunidades establecer medidas más allá de la mascarilla en exteriores, que nuevamente volverá a ser obligatoria.

En este sentido, Rodríguez ha manifestado la gravedad de la situación, tanto en número de contagios como en número de pacientes en los hospitales y en la saturación de la Atención Primaria. "Estamos haciendo más de 4.000 pruebas diagnósticas diarias, que es una barbaridad, no lo hemos hecho en toda la pandemia", ha subrayado el consejero. En concreto, respecto a la presión hospitalaria, el titular de Sanidad ha reconocido que el número de pacientes es menor, pero que entre un 4,5% y un 5% de los positivos acaban ingresados.

"El número de ingresos diarios supera el número de altas, por lo que estamos saturando los hospitales", ha dicho, añadiendo que "vamos a convertirlos en hospitales COVID". Así, tal y como ha enfatizado, la ocupación de las UCI es de nivel 3.

Ante esta situación, Sanidad considera "necesario" adelantar la publicación del Semáforo COVID y las medidas, que niega que sean pocas. "A partir del martes habrá restricciones importantes en muchos municipios y tengo que recordar la importancia de la concienciación personal", ha remarcado. "Algo estamos haciendo mal cuando no somos capaces de transmitir a la población la gravedad de la situación de la pandemia", ha sentenciado.

La situación es tan crítica que Sanidad pedirá a médicos y enfermeras que retrasen sus vacaciones "en la medida de lo posible". "Y a la fuerza tendremos que suspender más actividad quirúrgica, porque necesitamos personal que apoye las plantas que estamos abriendo para COVID", ha señalado el consejero.

"La variante nueva es muy complicada porque se transmite con una facilidad terrible", ha manifestado Rodríguez, aunque ha reconocido que "no es más grave" porque las hospitalizaciones hasta ahora son consecuencia de la variante Delta.

"Las medidas no se están cumpliendo"

El consejero ha lamentado que las medidas establecidas en la comunidad no se estén cumpliendo. "Quienes las incumplen son las personas, y lo que tienen que entender los ciudadanos es que aunque la ocupación de la UCI de Valdecilla sea pequeña, no nos podemos dedicar solo a la COVID porque hay otras enfermedades que necesitan atención". Respecto al recién implantado pasaporte COVID, Rodríguez ha afirmado que no se están haciendo inspecciones en Salud Pública sobre su uso, pero que empezarán a llevarlas a cabo, aunque también lo pueden hacer las policías locales. "Es sorprendente que una medida solicitada por la Asociación de Hostelería la estén incumpliendo los propios hosteleros", ha resaltado.

Y, finalmente, sobre las restricciones de nivel 3 que entrarán en vigor a partir del martes, y que incumben a este sector, como el cierre del ocio nocturno, el consejero ha reconocido que "no están avaladas por la Justicia porque no afectan a derechos fundamentales, por lo que se podrían recurrir judicialmente". "Pero la hoja de ruta está marcada desde el 3 de diciembre, cuando se publicó esta resolución, y hasta ahora nadie la ha recurrido", ha concluido.