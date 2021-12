Revilla reivindica la tercera dosis contra la COVID y no apoya restricciones severas para Navidad

Sereno y templado. Así ha comparecido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tras la Conferencia de Presidentes celebrada este jueves y en la que se iban a plantear las nuevas restricciones de esta sexta ola de cara a la Navidad. Sin embargo finalmente las restricciones tomadas han sido "suaves" y no se ha optado por limitaciones en cuanto a la movilidad de la población.

Precisamente Revilla ha sido uno de los defensores de la "importancia" de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID de manera "masiva": "Con una tercera dosis por parte de toda la población no tendríamos que estar ahora convocando una Conferencia de Presidentes ni esta rueda de prensa", ha declarado el dirigente.

Asimismo, no se ha mostrado partidario de tomar unas restricciones "duras", algo que, según ha admitido, han compartido la mayor parte de los presidentes autonómicos, así como el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "He visto por su parte una especie de planteamiento de que hay que tomar medidas, pero más de carácter voluntario que coercitivas", ha reseñado.

No obstante, y a pesar de reiterar en varias ocasiones que "la última palabra la tiene Sanidad", ha reconocido que él no "cree" que haya que tomar medidas muy radicales debido a que el sector de la hostelería está "muy tocado". "Cerrar estos días es ahondar en lo que han venido padeciendo", ha insistido.

Por otro lado, y respecto a los no vacunados, el presidente autonómico ha confesado que la mitad de los pacientes que están en la UCI en Cantabria, que son 23, no están vacunados, y dice "no entender" por qué no se hace hincapié en el pasaporte COVID para favorecer la inmunización: "Debe haber mucha gente sin vacunar porque la mitad de los que están en la UCI no lo están, así que ahí hay un foco importante", ha dicho.

Además, y para concluir, ha enfatizado en que aún hay "muchas autonomías" que no tienen el pasaporte implantado y que este es una "medida disuasoria" para aquellos que no se inmunizan: "Como no hay disposiciones para vacunarles, que por lo menos las haya para acorralarles", ha aseverado.

