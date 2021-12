Sanidad advierte a los municipios que "no hagan planes" de cabalgatas "normales"

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha advertido a los ayuntamientos de la región que no organicen cabalgatas de Reyes "normales" esta Navidad debido a la situación epidemiológica actual, que es "muy grave".

Con la comunidad en nivel de alerta 2 (riesgo medio) frente a la COVID-19, una incidencia acumulada a 14 días que supera los 550 casos por cada 100.000 habitantes y una tendencia que sigue siendo ascendente, la Dirección General de Salud Pública "está en contacto con todos los ayuntamientos" para tratar el asunto de las cabalgatas y apuesta por "ser prudentes".

"El año pasado no se pudieron realizar en condiciones normales y ya adelanto que lo más probable es que este año tampoco", ha manifestado Rodríguez este martes en declaraciones a los medios en Muriedas, donde ha acudido para visitar la Asociación Caminando.

El titular de Sanidad ha pedido a los municipios que "de momento no hagan planes de cabalgatas normales porque en la situación en la que estamos, y posiblemente estemos el 5 de enero, no toca eso ahora. No toca aglomeraciones de personas"

"No sé cómo vamos a estar el 5 de enero, desde luego la previsión no es que estemos mucho mejor y por tanto yo ya les planteo a los municipios que se olviden de cabalgatas normales", ha respondido a preguntas de los periodistas sobre si Sanidad autorizará estas celebraciones.

Y es que, aunque las cabalgatas se celebran en exteriores, donde el riesgo de contagio es "muchísimo menor", cuando se forman concentraciones de público "lo que facilitamos es el contacto posiblemente con personas que estén infectadas", ha explicado el consejero.