Cantabria considera "ventajoso" adelantar el toque de queda a las 20.00 horas para contener la pandemia y estudia aplicar nuevas medidas restrictivas esta semana

Cantabria está a favor de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas. Lo dijo el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), este domingo y lo ha reiterado este lunes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), quien ha calificado la medida de "ventajosa" porque "ayudaría a reducir la interacción social".

No obstante, la comunidad no se plantea solicitarlo de manera formal al Gobierno central, como han hecho otras regiones, puesto que, según ha explicado Rodríguez, "no entra dentro" de sus competencias. Así todo, si el Estado diera luz verde, casi con toda seguridad Cantabria ampliaría esa limitación de la movilidad, que supondría adelantar dos horas a la establecida actualmente.

Pero lo que sí compete al Ejecutivo autonómico es el endurecimiento de otras restricciones, algo que actualmente tiene encima de la mesa para el corto plazo. Y es que el titular de Sanidad ha avanzado que a lo largo de esta semana anunciará "probablemente" nuevas medidas sobre las que no ha dado detalles porque, en sus propias palabras, "todavía las desconoce". "Salud Pública está trabajando en ello", ha apuntado, tras afirmar que se darán a conocer en una comparecencia en la que se informará de la situación epidemiológica en la región.

Una situación epidemiológica que es delicada en Cantabria, tras pasar a nivel 4 de riesgo extremo por el incremento de la incidencia acumulada y de la ocupación UCI. Rodríguez no ha anticipado si entre las nuevas medidas estará el confinamiento perimetral de algún municipio, pero sí ha subrayado que "le preocupa mucho" aquellos en los que el virus se está expandiendo de manera notable. "Este tipo de medidas se anuncian con poco adelanto para evitar que haya quien los abandone antes de que se decrete su cierre", ha señalado.

Cantabria cuenta con nuevas restricciones que entraron en vigor este mismo sábado relativas al cierre de grandes superficies comerciales durante los fines de semana y festivos, a la reducción de aforo en el ámbito cultural al 33% y a la prohibición de público en eventos deportivos, entre otras.