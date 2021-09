Cerca del 10% de los docentes cántabros han rechazado la vacuna contra la COVID

Mientras la Consejería de Sanidad de Cantabria sacaba pecho antes del inicio de curso por el "alto" porcentaje de docentes vacunados, que rondaba el 90%, algunos se preguntaban por qué esa cifra no estaba más cerca del 100% teniendo en cuenta que la campaña de inmunización arrancó para ellos el pasado 10 de marzo y actualmente hay vacunas para todos aquellos que estén dispuestos a poner el brazo.

El curso arranca en Cantabria con el 90% de profesores vacunados y el 72% de alumnos con una dosis

Los maestros y profesores, al ser considerados trabajadores esenciales, pudieron comenzar a inocularse antes que la población general. No obstante, según los datos trasladados por el Gobierno de Cantabria, el 91,64% de los maestros de Educación Primaria y profesores de Secundaria están inmunizados, un número que crecerá ligeramente cuando se sumen a ellos los 79 docentes que ya han sido vacunados de la primera dosis y tienen cita para la segunda en los próximos días.

En lo que respecta a los maestros de Educación Infantil y Educación Especial, el porcentaje de vacunados con pauta completa es un poco superior, alcanzando el 91,93%, aunque en este caso aquellos que están pendientes de recibir la segunda dosis son 21.

En ambas circunstancias, los porcentajes se alejan del ansiado 100%, algo que desde Sanidad explican, en la minoría de los casos por no acudir a la cita, y en la generalidad por rechazar directamente la vacuna. Por este motivo, y pese a considerar que se trata de un porcentaje elevado, el Gobierno cántabro ya se encuentra trabajando en impulsar campañas para concienciar de lo necesario de la inmunización entre el profesorado.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la Consejería lleva semanas solicitando a los jóvenes de entre 12 y 19 años que se inmunicen antes de comenzar el curso, por lo que no es de extrañar que al Ejecutivo PRC-PSOE le preocupe que parte de los docentes aún no hayan dado el paso de inocularse.

Protocolo en las aulas

No obstante, los colegios e institutos continúan teniendo un estricto protocolo que este curso presenta ciertas novedades: La principal es que aquellos alumnos de estén vacunados con la pauta completa (mayores de 12 años) no tendrán que guardar cuarentena una vez salgan negativos en la PCR. Además, y pese a que la mascarilla no es obligatoria en espacios exteriores, los alumnos de más de seis años deberán llevarla cuando se encuentren en el recreo, salvo en los momentos de ingesta de alimentos y bebida, y la práctica de Educación Física.

Además, se mantienen los grupos de convivencia estable o grupos 'burbuja' desde Infantil y hasta sexto de Primaria, y en niveles superiores se sigue guardando la distancia de 1,2 metros. También se flexibilizarán algunas normas como las actividades extraescolares, que este curso sí podrán realizarse fuera de los grupos de convivencia estable, o la utilización de materiales para jugar.

También se mantendrán las salidas y entradas escalonadas