Un centenar de personas respalda en Santander una protesta en defensa de las cuentas bancarias gratuitas

La Coordinadora de Pensionistas de Cantabria se ha manifestado este viernes, 24 de marzo, en Santander en defensa de las cuentas bancarias básicas gratuitas y sin comisiones para las personas con economías vulnerables.

Unas 80 personas han apoyado la protesta, que ha partido a las 12.00 horas de la Plaza Numancia y se ha dirigido a la Plaza del Ayuntamiento, con parada en la sede del Banco Santander, sosteniendo pancartas que decían 'Por pensiones públicas y dignas' y 'Gobierne quien gobierne las pensiones y los servicios públicos se defienden'.

Los pensionistas han leído un manifiesto, en el que han recordado que llevan más de dos años luchando por “el derecho” a que las personas en riesgo de exclusión social y vulnerables tengan acceso a una cuenta bancaria libre de comisiones que sea gratuita.

Según ha explicado el portavoz de la coordinadora, Gonzalo Barredo, en declaraciones a Europa Press, la cuenta bancaria básica gratuita es “una obligación que tienen los bancos, ordenada por Europa, para que todas las personas vulnerables, que ganen menos de 14.000 euros al año a nivel individual y menos de 21.000 euros al año a nivel, tengan derecho a una cuenta bancaria gratuita sin comisiones”, cuya directiva “se saltan todos los bancos”.

Según sostienen los pensionistas, “hay decenas de miles de personas en Cantabria y millones en el Estado que tendrían derecho a una cuenta bancaria básica gratuita y que no la tienen porque no tienen economía suficiente para cumplir las condiciones que ponen los bancos y porque los bancos se agarran a la letra pequeña para no cumplir el espíritu de la ley --19/2017 del 24 de noviembre sobre las cuentas bancarias básicas gratuitas--”.

En este sentido, se han referido a la condición del decreto que dice 'el acceso a esta cuenta se podrá denegar cuando el potencial cliente sea ya titular de una cuenta de pago bancaria', que “no la puede cumplir prácticamente nadie, todos necesitamos una cuenta para que nos paguen el salario, la pensión, las ayudas sociales o el cobro de impuestos”.

Por esta razón, solicitan que todo el Estado se sume a la reivindicación de modificación del apartado 'C' del artículo 4 de dicha ley “para que los bancos no puedan denegar el derecho a una cuenta básica gratuita”.