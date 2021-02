"Trabajamos para que nuestro patrimonio cultural e histórico perviva y pueda ser disfrutado por nuestros descendientes"

Zoraida Hijosa (Santander, 1976) asumió desde el inicio de esta legislatura la tarea de dirigir una nueva dirección general encuadrada en la Consejería que ostenta el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE). Patrimonio y Memoria Histórica son dos áreas que tradicionalmente cuentan con asignaturas pendientes y para las que los colectivos sociales defensores de las mismas reclaman continuamente más esfuerzo desde las instituciones públicas y mayor inversión económica. Y precisamente este es el objetivo que se marca la titular de este departamento: "Trabajamos única y exclusivamente para que nuestro patrimonio cultural e histórico perviva y pueda ser disfrutado por nuestros descendientes", asegura en una entrevista con elDiario.es, tras una semana marcada por la polémica paralización por parte del Gobierno de Cantabria de la Calle Cántabra de Potes. "Actuaríamos en cualesquiera de los más de 20 conjuntos históricos declarados BIC, gobierne quien gobierne", resalta la dirigente socialista.

Esta semana ha sido muy comentada la paralización de las obras de la Calle Cántabra de Potes y el informe técnico de Patrimonio ha confirmado que el pavimento incumple la normativa, ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar para encontrar una solución?

El Conjunto Histórico de Potes, fue declarado Bien de Interés Cultural y, como tal, se encuentra protegido por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. Potes cuenta con un Plan Especial de Protección, y el propio Ayuntamiento es responsable de su cumplimiento. Uno de los pasos que el Ayuntamiento debiera haber dado es informar debidamente a la Consejería en un plazo máximo de diez días de la obra que pretendía llevar a cabo dentro del Conjunto, cosa que no ha sucedido. La Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria declara ilegales las obras contrarias al Plan Especial, y atribuye a la Consejería con competencia en materia de Patrimonio Cultural la potestad de paralizar dichas obras y, si fuera preciso, ordenar su reconstrucción o demolición. La Dirección General ha ejercido su competencia, procediendo a la paralización de la obra.

La actuación se ha limitado a paralizar la obra para evitar posibles daños irreparables al patrimonio y solicitar al Ayuntamiento de Potes que remita cuanta información se halle en su poder para ser analizada por los técnicos de la Consejería. Una vez recibida la información sobre la memoria valorada de la obra, se ha emitido un informe por la Oficina Técnica de la Consejería de Cultura, que concluye que "las obras de sustitución del pavimento de cantos rodados por pavimento de baldosas de piezas regulares de piedra incumplen lo establecido en la normativa vigente. Si atendemos a lo que regula la normativa sobre accesibilidad en zonas peatonales existentes y en el caso de un Conjunto Histórico Artístico, como no puede ser de otra manera, esta regulación determina que las obras no impongan una carga desproporcionada o indebida, sean susceptibles de ajustes razonables y se planteen soluciones alternativas. La Dirección General ha trasladado al Ayuntamiento su total disponibilidad y colaboración para que presenten una solución que cumpla con la normativa y satisfaga tanto al Ayuntamiento, como a los vecinos y vecinas de Potes. Para ello, se ha acordado la celebración de una reunión técnica el próximo martes 16.

El PP les ha acusado de "sectarismo" y les ha reclamado el expediente administrativo, ¿Cuál es la respuesta del Gobierno frente a ello?

Esta Dirección General trabaja única y exclusivamente en la línea de la defensa de nuestro Patrimonio Cultural e Histórico, signo inequívoco de nuestra riqueza cultural. Somos los garantes de que este patrimonio perviva y pueda ser disfrutado por nuestros descendientes. Se han tenido en cuenta criterios estrictamente técnicos y jurídicos. Somos el Gobierno de Cantabria y como tal, actuaríamos en cualesquiera de los más de 20 conjuntos históricos declarados BIC, gobierne quien gobierne. En cuanto al expediente administrativo, el Partido Popular lo ha reclamado en los periódicos, pero a mi Dirección General no ha llegado ninguna petición formal, al menos hasta el día de hoy. En cuanto la recibamos, no tendremos ningún problema en entregarles la documentación obrante en él. No obstante, tanto técnicos del Ayuntamiento de Potes como los de esta dirección general están manteniendo una fluida relación, en orden a dar una solución lo más rápida posible, que vele por la protección del patrimonio y por la preservación de la belleza del pueblo de Potes, de esa postal que todos tenemos en nuestra mente, y que le confiere al municipio el gran valor que ostenta como icono cultural de nuestra región.

A raíz de esa actuación de su departamento, el colectivo Cantabria No Se Vende ha pedido una respuesta sobre el derrumbe de la torre de San Telmo en Santillana del Mar, ¿se está estudiando el caso y la posibilidad de conservar sus restos?

En primer lugar, debo aclarar que dicha construcción no goza de ninguna protección desde el punto de vista del Patrimonio Cultural, por lo que carecemos de competencia para actuar en un inmueble de propiedad privada. No obstante, la cooperación institucional es siempre indispensable, y aquí he de decir que tanto la Dirección General como el Ayuntamiento de Santillana del Mar mantienen una fluida colaboración. Después de varias visitas realizadas al municipio por este departamento y visto el gran interés que despierta este asunto, el equipo de gobierno municipal ha decidido encargar un informe histórico-arqueológico para mayor conocimiento y documentación de la edificación, y colaborará con los propietarios en el apeo y restauración del lienzo caído, así como de todo el entorno cercano al mismo.

Pese a las críticas de algunos sectores, seguiremos trabajando en las políticas públicas de recuperación de la Memoria Histórica, que deben propiciar la dignificación de las víctimas y el conocimiento de la verdad y la justicia con sus familiares

Patrimonio está estudiando posibles daños en el entorno de la Cueva de El Juyo tras las obras ejecutadas por la Junta Vecinal de Igollo de Camargo "sin autorización ni licencia". ¿Cómo es posible que haya podido realizar una obra de semejante envergadura sin que Patrimonio no intervenga para suspenderlas? ¿Lo desconocían?

Desde Patrimonio se está elaborando un informe para aclarar qué es lo que ha pasado, ya que no se tenía constancia de las obras, por haberse hecho sin ni siquiera licencia municipal, y considero que lo más responsable es esperar al informe para saber cuáles son los siguientes pasos a dar.

En estos presupuestos de 2021 Patrimonio ha incrementado notablemente su partida. ¿Cuáles son sus prioridades?

En materia de Patrimonio, nuestras prioridades siguen siendo la conservación, preservación, difusión y puesta en valor del extraordinario Patrimonio Cultural con que cuenta Cantabria. Deseamos incidir en la defensa del Patrimonio Industrial e Inmaterial. Como prueba de ello, podemos citar la reciente declaración del Complejo Fabril de la Lechera en Torrelavega, o la Vijanera de Silió y la tramitación de otros expedientes en relación con este tipo de bienes culturales.

El vicepresidente y yo nos sentamos a hablar sobre las necesidades existentes en la materia, y una de las más acuciantes era dotar al patrimonio de herramientas para su protección, para llevar a cabo todo lo que no se había hecho anteriormente, e intentar solucionar muchos de los problemas existentes actualmente. Ese fue el germen de la Oficina de Protección del Patrimonio, que se va a crear en este 2021, dotándola de recursos suficientes para que la tarea de conservación y preservación del Patrimonio Cultural tanto material como inmaterial, sea una realidad.

En el ámbito de la Memoria Histórica, la esperada Ley de Cantabria de Memoria Histórica y Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, supondrá un notable incremento de la actividad de la Dirección General, ya que nos dotará de los instrumentos necesarios para poder desarrollar las políticas públicas de memoria dirigidas al conocimiento de nuestra historia, a facilitar las actividades de localización e identificación de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y a dignificar los lugares de memoria.

¿Qué supondría que la ermita de San Juan de Socueva de Arredondo recibiera la ayuda europea a la que opta? ¿Cuándo se conocerá si es uno de los doce espacios patrimoniales que la recibe?

La ermita de San Juan de Socueva es una de las ermitas más antiguas de Cantabria por lo que es merecedora, sin ninguna duda, de una restauración acorde a su importancia histórico-artística. En el actual contexto, resulta imprescindible buscar financiación por todo tipo de vías posibles, a nivel regional, nacional y europeo. Así, a iniciativa propia hemos participado en la convocatoria, con el apoyo de la organización 'Future for Religious Heritage', con una doble finalidad, la de conseguir un mayor presupuesto para ayudar en la restauración de la ermita y permitir la difusión de la belleza del monumento fuera de nuestras fronteras. Esta misma semana hemos enviado un dossier con información explicando la parte de la obra que financiaríamos con el premio, en caso de conseguirlo. Está previsto que en el mes de marzo se conozcan los ganadores.

Otro de los asuntos que lleva coleando años y que ha vuelto a trascender ahora tiene que ver con el Palacio de Chiloeches en Santoña. El partido Santoñeses les ha solicitado recientemente paralizar el derribo del ala oeste. ¿Cuál es la postura de Patrimonio al respecto?

En primer lugar, debemos aclarar que sobre el Palacio de Chiloeches han recaído diversos pronunciamientos judiciales. En el más reciente, el 1 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo declaró desierto el recurso de casación interpuesto por Santoñeses. De esta manera, quedó firme la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que confirmó el acto de la Consejería que denegó la solicitud del recurrente de incoar expediente para la ampliación de Bien de Interés Cultural al ala oeste, junto al Antiguo Hospital Militar. Tras la firmeza de la sentencia del TSJC, la Dirección General ha elevado a la Comisión Técnica de Patrimonio Edificado tanto la solicitud de derribo del ala oeste del Palacio, como el proyecto de rehabilitación de la cubierta del monumento, y ambos expedientes obtuvieron un informe favorable al respecto.

Cerrábamos el año con una buena noticia en relación a esta área con la financiación por parte del Ministerio de parte importante de dos proyectos de recuperación del patrimonio en Cantabria: Castro Urdiales y Comillas recibirán casi dos millones para el cargadero de Dícido y el Palacio de Sobrellano respectivamente. ¿Servirá este apoyo del Estado para adelantar plazos en el reacondicionamiento de estos monumentos? ¿Están previstas nuevas ayudas del Ministerio relativas a Patrimonio Cultural?

Tal y como señalábamos anteriormente en relación con la ermita de Socueva, en tiempos de crisis económica es necesario, más que nunca, agudizar el ingenio y procurar financiación externa. La concesión de las subvenciones enclavadas en el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento es una magnífica noticia para Cantabria y para todos y todas las cántabras, fruto de la colaboración entre la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estos dos monumentos, declarados bienes de interés cultural, podrán ser restaurados y rehabilitados, contando con la financiación suficiente, a la que además se sumará la de la Consejería de Cultura. Estamos cumpliendo los plazos marcados y trabajando codo con codo tanto con el Ayuntamiento de Castro Urdiales, como con la Fundación Comillas y la SAICC. Para la próxima convocatoria se está colaborando ya con el Ayuntamiento de Torrelavega, para presentar un proyecto con el Complejo Fabril de La Lechera que ha sido declarado BIC en 2020.

Recientemente han iniciado un expediente para salvar las antiguas escuelas de Terán en Cabuérniga. ¿Qué plazos manejan y cuál es el objetivo de la Consejería?

Las escuelas de Terán tienen categoría de Bien Inventariado desde 2001 y, además, se encuentran dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Terán, declarado Bien de Interés Local en 2004 y, como tal, la Consejería tiene que velar por evitar su desaparición. El 13 de enero se acordó el inicio de un expediente de protección, en relación con las Escuelas de Terán, para adoptar las medidas para la preservación y conservación que eviten su desaparición. Este acuerdo ha sido trasladado tanto al Ayuntamiento de Cabuérniga como a la propiedad, concediéndoles un plazo de 10 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El plazo terminó el día 2 de febrero y no se tiene constancia de que haya presentado alegación alguna por ninguna de las partes. El procedimiento prosigue con una propuesta de resolución del Servicio de Patrimonio Cultural y, finalmente, resolución de la Dirección, ordenando al propietario la ejecución de las obras. Previsiblemente, de acuerdo con el informe de la Oficina Técnica de la Consejería, se otorgarán dos meses para la presentación de la documentación técnica y cuatro meses para la ejecución de la obra.

¿En qué punto se encuentran las obras de conservación de las iglesias de Castro Urdiales y Laredo?

La Vicepresidencia del Gobierno ha trabajado durante todo el 2020 para que se haga realidad la inversión de más de 400.000 euros en la restauración de estas dos joyas góticas, cuyas obras se encuentran ya en ejecución, y van cumpliéndose los plazos correctamente. Esperemos que, para finales de este año, tanto los castreños como los laredanos y todos los cántabros y cántabras podamos disfrutar de estos monumentos en sus mejores condiciones.

Además, acaban de inaugurar un área de interpretación sobre los vestigios funerarios de la necrópolis medieval de San Juan de Raicedo. ¿Qué repercusión tendrá para el municipio?

La Dirección General ha apostado por la musealización y puesta en valor de esta necrópolis, que es una de las más importantes del norte de España. El resultado es un área de interpretación interesantísima que, junto a la contemplación de la Iglesia de San Juan de Raicedo, la ermita mozárabe de San Román de Moroso y la de San Andrés de Cotillo, que también ha sido restaurada por este departamento en 2020, supondrá para ese valle un revulsivo desde el punto de vista cultural, y una ruta de obligada visita para todos y todas las que disfrutamos con el Patrimonio.

¿Qué supondría para Cantabria que el Centro de Arte Rupestre de la UNESCO en Santillana del Mar se convierta en una realidad en 2021?

Los CC2 son centros internacionales, auspiciados por la UNESCO, de especialización y excelencia en ámbitos específicos del patrimonio cultural y nacen con la finalidad de contribuir a los objetivos de la UNESCO mediante la promoción de actividades de variada tipología y alcance mundial. Cantabria es un referente mundial en arte rupestre, lo que le convierte en el lugar idóneo para ubicar el centro, por su potencialidad y por el apoyo continuado de nuestra comunidad autónoma a la UNESCO en su labor de conservación de dicho arte. Para ello, la Consejería de Cultura pone a disposición del Ministerio de Cultura y Deporte las instalaciones de las Casas del Águila y la Parra, conjunto arquitectónico situado en el centro de Santillana del Mar, formado por dos edificios construidos entre los siglos XVI y XVII, y que se halla a escasos dos kilómetros del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Además, permitiría la consecución de los objetivos estratégicos del programa de la UNESCO, dando visibilidad internacional tanto a Cantabria como a España, ya que dicho centro prestaría asistencia técnica en los países de nuestro entorno.

La Vijanera se acaba de declarar Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial. ¿Qué importancia tiene para Cantabria este reconocimiento?

El 10 de julio de 2020, incoamos el expediente para la declaración de La Vijanera de Silió, en Molledo, como Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial. Cumplidos los trámites establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, el pasado jueves 4 de febrero, el Consejo de Gobierno de Cantabria declaró La Vijanera como Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial. Actualmente en Cantabria están reconocidos bajo esta figura el juego de bolos, las marzas, la música y el tañido del rabel, las danzas tradicionales de Cantabria y el oficio de elaboración de albarcas. La Vijanera se une a este selecto grupo, que nos obliga a ser aún más conscientes del legado que estamos en la obligación de preservar.

¿Considera que en los últimos años no se ha actuado lo suficiente en la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cantabria?

Con la entrada en el Gobierno del vicepresidente Pablo Zuloaga se tomó la decisión de, por primera vez en Cantabria, poner nuestro Patrimonio Cultural y nuestra seña de identidad como pueblo cántabro en el lugar que se merece. Así se creó esta Dirección General. Una apuesta del vicepresidente que, en mi opinión, ha venido a impulsar el ímprobo trabajo que ya se estaba haciendo, pero sobre todo, a reconocer la importancia del Patrimonio Cultural de nuestra comunidad, y a dotarlo cada año de más medios tanto personales como económicos que, no olvidemos, resultan fundamentales para poder llevar a cabo nuestras políticas de conservación. Así, en 2021 se va a crear la Oficina de Protección del Patrimonio, dotándola de recursos suficientes para que la tarea de conservación y preservación del Patrimonio Cultural sea una realidad.

Hace un año, su dirección general envió una carta a todos los municipios de la región instándoles a cumplir la Ley de Memoria Histórica, otra rama de su competencia, y tendiéndoles la mano para hacerlo posible. ¿Ha notado cambios desde entonces? ¿Qué municipios son los que aún incumplen de manera más flagrante?

La Dirección General tiene el firme propósito de cumplir y hacer cumplir la legalidad y, por supuesto, ofreciendo total colaboración tanto a los Ayuntamientos de la región, como al Obispado, de modo que resulte lo más fácil posible este cumplimiento. Así, en 2020 publicamos la convocatoria de unas subvenciones en concurrencia competitiva para la recuperación de la Memoria Histórica en Cantabria, a las que optaron ayuntamientos como Suances, Camargo y Liérganes. Pese a las críticas de algunos sectores, seguiremos trabajando para demostrar la fundamental importancia de las políticas públicas de recuperación de la Memoria Histórica, que deben propiciar una y otra vez la dignificación de las víctimas y el conocimiento de la verdad y la justicia con sus familiares. La justicia con todos y todas las españolas, que padecieron el terror de la sublevación militar franquista y la represión del régimen posterior, es una asignatura pendiente de la sociedad actual desde el punto de vista moral y una obligación desde el punto de vista legal, de acuerdo con la legislación estatal y la próxima Ley de Cantabria de Memoria Histórica.