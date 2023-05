Fallos en las emisoras de Policía de Santander obligan a retirar los coches patrulla de la calle por seguridad

La nula transmisión de las emisoras de la Policía Local de Santander el lunes por la mañana llevó al mando a retirar de las calles los coches patrulla de este cuerpo y del de Agentes de Movilidad ante el riesgo para su seguridad. “Hoy no sabemos lo que va a pasar: pueden emitir o no”.

Así lo ha señalado a Europa Press Manuel Garzón, del sindicato CSIF, que ha lamentado que la Policía Local lleva “siete años sufriendo el pésimo funcionamiento de las emisoras” aunque ha sido este lunes, por primera vez, cuando, a media mañana y hasta el inicio de la tarde, se ha adoptado la decisión de que los coches patrulla volvieran a la base ante la “transmisión nula” de las emisoras.

Garzón ha explicado que en los últimos meses “cada día las emisoras van peor y ha llegado el punto de que la transmisión es nula”.

El domingo pasado, con motivo del operativo por el partido del Racing de Santander, se registraron problemas. “No se pudo ni transmitir; hubo compañeros que llevaban dos o tres emisoras para poder hacerlo”, ha dicho.

Al día siguiente, en el turno de la mañana, no se podía comunicar y el mando de la sección, “bajo un buen criterio” a su juicio, avisó por teléfono a los coches que estaban patrullando en la calle --“entre cuatro y seis”-- para que volvieran a la base y así “prevenir un riesgo ante un funcionamiento nulo” porque no se garantizaba la seguridad de los agentes.

Garzón ha recordado que, como resultado de una denuncia presentada por CSIF en marzo de 2022, hay un requerimiento del 23 de abril de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento respecto a una “infracción en materia de prevención de riesgos que deriva de la dotación de las comunicaciones, que son carentes del soporte técnico necesario para garantizar su finalidad”.

Bajo ese criterio, el mando de la Policía decidió el lunes que volvieran a la base para “evitar un riesgo” porque “no puede garantizar la seguridad de los agentes, desamparados en la vía pública porque no podían transmitir”, ha explicado Garzón.

“Si tienes agentes en las calles y no sabes de su situación porque no pueden reportar, no quedó otra que decirles que volviesen para base y disponer de ellos en la centralita”, ha indicado.

“Eso pasó el lunes por la mañana; hoy se puede dar la casualidad de que funcionen un mínimo”, ha apuntado, remitiéndose a un informe que indica que dentro de los inmuebles las emisoras “no funcionan el 100% de las veces” y en el exterior solo hay resultado en un 78% de la veces. “El lunes no se podía emitir; hoy no sabemos si se podrá porque depende de muchos factores como cobertura, climatología, etcétera”.

Este martes, por ejemplo, no hubo problemas de emisión, entendiendo esto como que “de cada 20 veces que llamas por la emisora te entra una llamada. Los problemas siguen existiendo y el lunes se les manda irse para base porque el 100% de las veces que pretendes emitir no puedes. Otros días se salva el servicio llamando por teléfonos particulares”. Un sistema de comunicación y unas incidencias que también sufren los bomberos, ha recordado.

En cuanto a la actuación del Ayuntamiento para solucionar el problema el sindicalista ha afirmado que “no se sabe absolutamente nada, ni por parte del concejal de Personal (Pedro Nalda), ni de Alcaldía, ni de la Concejalía de Innovación (Felipe Pérez), que es la que lleva el expediente”. Sí se ha incrementado la partida económica para “intentar solucionarlo pero llevamos siete años y no hay ninguna solución real por parte del Ayuntamiento”.

“Si la alcaldesa (Gema Igual) es la jefa de todo el personal municipal y de la Policía Local, y luego está el concejal del que dependemos, si el equipo de Gobierno no da solución, en esas estamos”, ha señalado.