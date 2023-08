Fernandocosta: “Estamos muy cómodos quejándonos de todo sin hacer nada, y eso nos va a pasar factura”

Crecer en un barrio humilde te descubre una parte del mundo que muchos ni siquiera imaginan. La música, y en concreto el rap, es la vía que ha encontrado el artista Fernandocosta (Ibiza, 1995) para tratar de explicarlo. La falta de oportunidades, la necesidad de buscarse la vida de cualquier manera o la vulnerabilidad de algunos colectivos son circunstancias que el rapero ha vivido y ha visto en su entorno desde niño y que no puede ignorar a la hora de componer sus letras y abrirse en canal ante sus oyentes. Sin embargo, el ibicenco opina que el contexto político y social que estamos viviendo en la actualidad no ayuda a que un artista pueda expresar sus ideas o vivencias con absoluta libertad: “Si te están diciendo que te van a meter preso si dices según qué cosas”, comenta manifestando su preocupación a que casos como el ingreso en prisión del rapero Pablo Hásel o el exilio de Valtònyc tras ser acusado por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona en sus canciones se repitan en España.

Dellafuente, Bad Gyal, Juan Magán, Maikel Delacalle, Laura West, Cano o Saiko, en el primer avance del cartel de Negrita Music Festival Santander

Más

Respecto a aquellas decisiones políticas que han coartado en los últimos meses la libertad de expresión en el mundo de la cultura, Fernandocosta admite que le da “pena y rabia a la vez”. “Pena porque veo que la gente no cambia la forma de pensar, que sigue votando a partidos retrógrados que tienen ideas del pasado y que no me representan una mierda”, afirma. 'Tirititando' es el segundo álbum de este joven cantante de rap que actuará el viernes 1 en el Negrita Music Festival de Santander en un evento en el que Bad Gyal, Juan Magán, Maikel Delacalle, Dellafuente y otros reconocidos artistas de música urbana también pasarán por el escenario que se instalará junto a la playa de la Virgen del Mar durante el primer fin de semana de septiembre.

La melodía que acompaña a las canciones de su nuevo disco, 'Tirititando', evidencian una evolución respecto a 'Yipiyou'. ¿Está tomando una nueva dirección en su trabajo o es un progreso natural a nivel profesional?

Vengo de que la gente me conozca por un rap más crítico, más boom bap, y a la hora de hacer el disco de 'Tirititando' me senté con Blas, con mi equipo de trabajo, y decidimos intentar hacer algo más melódico, que no sea tan autoproducido, dejándonos llevar un poco por los músicos que se iban pasando por el estudio y que iban aportando. También hemos bajado mucho a Jerez, que es la cuna del flamenco en España, y hemos intentado empaparnos un poco de eso. Ha sido un proceso en el que al principio teníamos claro a dónde ir, pero que hemos intentado dejarnos llevar y al final ha salido una mezcla entre rap crítico como con el que me empezó a conocer la gente y canciones con un poco más de melodía, como 'Hasta cuando' o 'Shorty', que también tienen algo más de crítica. Estoy muy contento con el resultado. Ha sido como un popurrí de estilos que han convivido muy bien.

Respecto a sus letras, ¿ha cambiado en algo el proceso de creación?

Sí, la verdad es que sí. Antes me lo tomaba más personal. Intentaba ir al estudio con la canción hecha. Ahora intento hacerla in situ con los productores, que otros artistas puedan aportar su punto de vista a la canción… No es tan autoproducido, es más intentando hacerlo “a la americana”, con mucha gente en el estudio intentando que todo el mundo aporte.

¿Cree que ahora tiene en cuenta factores que quizá en su primer disco ignoraba?

Sí, sobre todo el hecho de estar en el estudio escribiendo y que otra gente aporte su punto de vista. Antes era mucho más cerrado a eso. Creía que las canciones de rap tenían que salir única y exclusivamente de mi cabeza. Preguntarle a otro qué le parece o qué cambiaría, o cambiar el estilo de cómo decirlo, el flow, todo eso ha cambiado bastante porque antes era una persona más introvertida y ahora me dejo llevar un poco más.

La crítica social siempre ha tenido una fuerte presencia en el rap. ¿Es una característica más del género o una cuestión ideológica de los artistas de este estilo musical?

Pienso que va un poco en la persona. Cuando entras al estudio hay veces que estás contento y otras enfadado. Hay gente que utiliza su rabia para tener un estilo marcado o no. Por ejemplo, Ayax & Prok tienen un estilo de rap bastante agresivo, que por lo general son muy críticos, y después hay artistas como Dollar o Recycled J, que vienen también del rap pero lo hacen de otra manera y no tiene porqué ser una mejor ni peor. Creo que hoy en día en el rap conviven muchos estilos de rap en sí mismo y al final cada uno tiene su estilo, cuenta sus vivencias a su manera, pero por supuesto que el rap viene de la crítica y de la lucha.

La vivencia que estamos contando en una canción le ha pasado a millones de personas, aunque cuando la escribimos creamos que solo nos ha pasado a nosotros

¿Cree que el público de este género es tan reivindicativo como sus letras?

La gente que paga la entrada para ir a verte a un concierto, que lleva tatuadas las frases… Son gente que lo viven tanto como tú o más. Creo que el rap es un estilo de música que tiene mucho contenido a nivel de lírica y eso hace que puedas desarrollar más el tema del que quieres hablar que otros estilos musicales que quizá se basan más en la musicalidad. El rap tiene más de contenido, entonces la gente que escucha nuestras letras creo que lo viven lo mismo o más que nosotros, porque la vivencia que estamos contando en una canción le ha pasado a millones de personas, aunque cuando la escribimos creamos que solo nos ha pasado a nosotros.

En el tema 'Auxilio' dice que “vienen épocas muy duras”. ¿A qué se refiere?

Creo que estamos muy cómodos como estamos ahora, quejándonos de todo sin hacer nada, y que eso nos va a pasar factura. Veo otros países que se revolucionan más y que, el hecho de estar bastante apalancados y no buscando un cambio, nos va a hacer pasarlas canutas en el futuro, ya veremos de qué manera. Siempre he sido una persona a la que le gusta tener la realidad como valor primordial y, siendo realistas, no creo que vengan épocas muy buenas con el contexto que tenemos ahora mismo en el país.

Estar apalancados y no buscar un cambio nos va a hacer pasarlas canutas en el futuro

¿Podría ser más concreto respecto a ese contexto que menciona?

Creo que la gente se queja mucho. En términos generales, pedimos mucho la paga, no nos gusta salir a trabajar ni a reivindicarnos por las cosas que nos joden, como lo que ocurre con los autónomos, que para mí es para salir a la calle a quemar coches, pero es mi forma de verlo. Entiendo que otra gente no piense como yo ni obligo a que piense como yo, ni me enfado si no es así, es una cosa muy personal pero mi punto de vista es ese.

En los últimos meses se han tomado algunas decisiones políticas que han limitado la libertad de la que quizá debería gozar un sector como el de la cultura. ¿Qué opina sobre ello?

Cada vez parece que retrocedemos más en el tiempo. Ojalá nos demos cuenta algún día y despertemos de las locuras de partidos a los que estamos votando. Me da pena y rabia a la vez. Pena porque veo que la gente no cambia la forma de pensar, que sigue votando a partidos retrógrados que tienen ideas del pasado y que no me representan una mierda. Pero en mi punto de vista, ninguno de nosotros deberíamos tener ningún miedo a decir lo que pensamos porque eso es lo que quieren.

En 'Auxilio también' alude a los casos de los raperos Pablo Hasél o Valtònyc. ¿Le preocupa que este contexto propicie que se repitan?

Me preocupa, pero en mi día a día tengo preocupaciones mucho más importantes en las que tener mi cabeza ocupada ahora mismo. Si me tengo que preocupar también del miedo que nos quieren meter, apaga y vámonos. No saldría ni a la calle. ¿Me preocupa que se repita? Sería un hipócrita si te dijera que no, pero al final parece que cuanto más pasa el tiempo menos pensamos en las consecuencias que tienen según qué partidos o las decisiones que se toman. Me parece una mierda. No me representa nada ahora mismo.

Este tipo de hechos, ¿cohíbe a los artistas a la hora de crear?

Claro que sí. ¿Cómo no te va a cohibir? Si te están diciendo que te van a meter preso si dices según qué cosas y después hay gente en Telecinco diciendo burradas, gilipolleces y cosas que también serían imputables, pero como son ellos o son gente de derechas o del círculo ese asqueroso, pues no pasa nada. Entonces, claro que le capa a la gente.

Con su música denuncia temas como la falta de oportunidades, lanza mensajes antirracistas y defiende a los colectivos vulnerables. ¿Siente la necesidad de ser el altavoz de las personas que lo padecen o simplemente habla de lo que conoce?

Yo hablo de lo que conozco y lo que me rodea, de las vivencias que veo a mi alrededor, tanto las que me pasan a mí como a mis vecinos, mis amigos, la familia de mi pareja, amigos que están en Latinoamérica con los que hablo constantemente… Al final creo que hablo de lo que conozco más que querer ser la voz del pueblo.

El factor común de todas sus canciones es la relación con lo que se conoce como “la vida de barrio”. ¿Qué ha significado el barrio en su vida?

Saber tratar con la gente, estar un poco vivo, conocer, conocerte a ti mismo, estar en la calle, dar vueltas... Soy una persona que siempre ha disfrutado de estar en la calle y con sus amigos. Me ha gustado muy poco estar en casa, entonces lo significa. Hoy en día cada vez abunda menos esa infancia de estar todo el rato en la calle, jugando al fútbol hasta que se encienden las farolas… Creo que me ha dado el irme por ahí, pintar grafitis, hacer skate… Un poco lo que le toca a cualquier chaval de mi época.

¿Cree que eso ha condicionado la composición de su música?

En mi casa nunca se me ha inculcado mucho la lectura. Tengo un padre mecánico y una madre oficinista. Tienen trabajos humildes y vienen también de trabajar desde muy pequeñitos. Tengo otros amigos que desde pequeños les han inculcado la filosofía, el arte, la pintura y todo esto. Yo lo he ido descubriendo un poco a mi manera.

¿Cree que el éxito y la fama podrían hacerle olvidar de dónde viene?

Yo creo que a todo el mundo le cambia, pero en mi caso intento estar mucho con mi familia, muy en contacto con ellos, ayudarles en todo lo que pueda y más. Mi hermana acaba de tener un hijo, entonces acabamos de empezar una nueva etapa en la que hay que cuidar mucho a esa criatura y hay que hacer todo lo posible para que tenga el camino bien allanado, como a lo mejor mis padres no tuvieron. Esas son mis metas. Comprarme coches caros y cadenas, estar todo el día en hoteles de lujo y esas cosas está guay, pero tampoco está tan guapo, ¿sabes? A mí me gusta más estar en mi casa con mi mujer y mi familia, que estén bien cuidados, que si mi padre me pide algo dárselo al momento, y trabajar para eso es lo que más me motiva todos los días.