El Hospital Valdecilla de Santander reducirá su actividad quirúrgica la próxima semana ante un posible pico de ingresos COVID

El Hospital Valdecilla de Santander, pese a estar lejos de verse desbordado de pacientes COVID, ha anunciado que la próxima semana reducirá su actividad quirúrgica ante un posible pico de nuevos ingresos. No obstante, a través de un comunicado, ha dejado claro que "las intervenciones de urgencia, oncológicas, de trasplante o programadas no demorables no se verán afectadas".

Así pues, Valdecilla activa la ampliación del dispositivo COVID tras una semana en la que ha realizado un total de 432 intervenciones quirúrgicas, 50 más que los siete días anteriores (382). No obstante, gracias a la citada reducción de quirófanos, hasta ahora destinados a procedimientos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), el dispositivo COVID se vería reforzado por parte del personal de Enfermería y del Servicio de Anestesia y Reanimación que queda liberado.

"El hospital está sometido a mayor presión, pero seguimos manteniendo cierto margen, tanto para hospitalización de pacientes en Intensivos, como en convencional. Esta semana hemos hecho 50 intervenciones más que la semana pasada, muchas de ellas en régimen de CMA, pero también hemos intervenido más desde el punto de vista de pacientes que precisan hospitalización y hemos rondado las 70 intervenciones diarias, lo cual es una cifra muy muy aceptable para la situación en la que estamos", ha explicado la directora Médica, Rosana García.

Nueva pabellón UCI

"En Intensivos tenemos cierto margen, pero estamos un poco más ajustados", ha reconocido, "por eso es previsible", según ha dicho, que a las UCI COVID que funcionan actualmente (salas A, B, C y Pabellón 15) "se le sume en la práctica el Pabellón 17", inaugurado hace unos días, pero aún sin pacientes ingresados. Además, en palabras de García, dentro del Plan de Contingencia del Hospital existe la previsión de poder utilizar la REA (Reanimación) como UCI en caso de necesitarlo. "En tal escenario, a los pacientes quirúrgicos que necesitan reanimación se les atendería en el Hospital de Día Quirúrgico", ha señalado.

En este sentido, tal y como ha destacado la directora Médica, la utilización de las áreas de Reanimación, incluso como UCI COVID, "es algo que han hecho casi todos los hospitales del país y que nosotros afortunadamente no hemos necesitado en este momento". "Pero tenemos esa capacidad de reserva", ha apuntado.

Por lo que respecta a la hospitalización convencional, "no está previsto aumentar de forma inmediata" el número de plantas dedicadas a los pacientes con coronavirus (actualmente las séptimas y las sextas), ya que, a pesar del elevado número de ingresos de los últimos días, "también se han podido dar un elevado número de altas".

"Tenemos un poco más de presión en la parte no COVID", ha admitido García, que ha resaltado el importante ‘desahogo’ que supone el hecho de disponer del Hospital de Liencres, con 35 camas habilitadas por el momento. "El Hospital de Liencres ha sido un desahogo importante. En la primera parte de la pandemia lo utilizamos como hospital COVID y ahora, en esta ola, hemos preferido utilizarlo como hospital no COVID porque nos permite mucha más flexibilidad y estamos derivando allí a pacientes de Medicina Interna sin patologías graves", ha concluido.