"Al humor no hay que ponerle límites, hay que ponerle sentido"

Divertido, bromista, hablador, dicharachero... Álex Clavero (Valladolid, 1981) responde al perfil del típico cómico que los ciudadanos de a pie esperan encontrarse. Con una cercanía abrumadora, este monologuista y guionista que tiene su propio programa el radio, llamado 'El Francotirarock', va recorriendo ciudades con su show y regalando su particular visión del mundo. Este sábado 7 de agosto estará en Santander, dentro del ciclo Magdalena Deluxe, donde espera encontrarse con el presidente del Gobierno de Cantabria: "Ojalá Revilla lea esta entrevista y se pase", señala con entusiasmo después de reconocer que le "encantaría" tener un representante en su comunidad "tan pesado como es él con Cantabria".

¿Cómo llega uno a ser cómico?

Un poco de casualidad. Un amiguete me presentó a un concurso de monólogos por una historia que contaba que me pasó en un internado donde estuve de pequeño. A él le gustaba mucho la historia y me apuntó para que la contase... Pasé a la final, me inventé otra historia y gané el concurso, así que al ganar me sentí un poco obligado a seguir a ver si había algo ahí. Y aquí estoy 20 años después, siendo entrevistado por ti. Pero vamos, que no te creas que yo era el graciosete del grupo porque tengo amigos muy graciosos, bueno entre graciosos e hijos de puta [risas]. He crecido en un pueblo y no había muchos recursos para entretenerte, así que tenía que salir de nosotros. Y ahí todo el mundo tenía mucho ingenio, pero yo no destacaba por eso. Yo quería ser Superman o futbolista, y fíjate lo malo que era jugando al fútbol, que estuve más cerca de ser Superman [risas].

Mirando su currículum, ha trabajado como guionista y, sobre todo como monologuista, pero ha estado en televisión, en radio y sobre los escenarios... ¿Qué le atrae más?

Estoy bastante contento con la trayectoria que llevo porque siempre me he sentido valorado. Llegué a hacer monólogos en 'El hormiguero', algo que para mí era inimaginable. Pero a la vez, la radio es un medio que me encanta desde que lo probé, lo que pasa es que la radio que hago ahora me graban y es casi más tele que radio... En el directo puedes decir más cosas con menos filtros y, como yo empecé a hacer actuaciones en bares, creo que el directo al final es como mi savia, y haga lo que haga no voy a querer perderlo nunca.

Sería absurdo que pudiese llegar a pensar que una mujer hace peor comedia que yo

Pertenece al grupo cómico 'Humor de Protección Oficial', y he percibido que los cómicos tienden a hacer espectáculos juntos, ¿a qué se debe?

A vagancia, porque si somos más tocamos a menos. El cómico no destaca por ser una persona muy trabajadora, de hecho hay gente que no tiene muchas dotes pero se ha metido en esto para trabajar menos, como puede ser mi caso [risas]. Es una profesión bastante solitaria y se viaja mucho solo, así que cuando tienes la oportunidad de trabajar con un amigo, no con un compañero sino con un amigo, pues se te ocurren ideas de copas, que muchas veces se llegan a hacer. El año que viene tengo un espectáculo con J.J. Vaquero, que ha estado en Magdalena Deluxe también, y es que nos entendemos muy bien... Y está mal que yo lo diga, pero va a molar mogollón.

Ha habido mucha polémica recientemente con la falta de representatividad de las mujeres en el mundo de la comedia. ¿Considera que existe un problema?

Por desgracia, la sociedad ha sido machista siempre y en muchos sectores todavía se nota mucho. En la comedia tengo compañeras de muchísimo nivel y que, sobra decirlo, pero no tienen nada que envidiar a ningún cómico. Pero si te refieres a que hay personas que están dando menos oportunidades a una cómica por el hecho de ser mujer, les diría que tienen un problema gordísimo. Pero no solo para los negocios, sino para la vida en general.

¿Y qué piensa sobre la gente que dice que las cómicas hacen 'comedia femenina'? ¿El humor de las mujeres y los hombres es diferente?

No. Creo que las personas que dicen eso tendrían que ver más comedia hecha por mujeres porque eso no está contrastado y además no tiene sentido. Tengo muchos años de trayectoria, he actuado con muchísimas mujeres y he visto a muchas como espectador, así que lo que pienso es que alguien que dice eso es porque no ha visto comedia. La base de todo esto es que no veo distinción entre mujeres y hombres, porque hay cómicos buenos y cómicos malos, y hay cómicas buenísimas, y cómicas malas. Pero lo de distinguir por género... El humor es humor, y nadie debería separarlo. De hecho, por ejemplo, en la final del certamen del Club de la Comedia, Sara Escudero nos ganó a Quique Macías, Nacho García y a mí. Sería absurdo que pudiese llegar a pensar que una mujer hace comedia peor que yo.

El humor negro me gusta disfrutarlo pero no hacerlo

¿Hay algún tema tabú para Álex Clavero? ¿O el humor no tiene límites?

Creo que al humor no hay que ponerle límites, hay que ponerle sentido. No tengo normas, hago lo que puedo. No tengo técnicas porque hago un monólogo en la radio cada día, no tengo opción a que vengan las musas. Tengo que escribir, escribir y escribir. El humor negro me gusta disfrutarlo pero no hacerlo, no me siento cómodo. Mi personaje, con el que yo disfruto en el escenario, no se siente a gusto haciendo eso, entonces no tengo por qué forzarlo. Ahora, tampoco lo critico y digo que no se pueden hacer chistes con desgracias porque sí que soy de los que piensa que se pueden hacer chistes con todo. De hecho, es que hacer humor con las cosas es lo que muchas veces te ayuda a superarlas. Ahora, el cómo hacerlo, de qué manera, cuándo o a quién se lo dices son criterios de sentido común para llegar a 'encestarla' bien. He visto cómicos que se suben a un escenario y dicen cualquier ofensa y ya se creen que es un chiste. Muchas veces gusta más polemizar u ofender que hacer reír... Y no lo entiendo, de hecho... me da pereza. Pero también hay humor negro con unos chistazos que te partes, y eso lo aplaudo, pero polemizar por polemizar, no.

Últimamente parece que la política copa absolutamente todos los espacios de nuestra vida. Usted no es uno de esos cómicos que la elude. ¿Se siente cómodo hablando de ella?

Sí, pero no soy partidista. Busco hacer el chiste de lo que ha pasado y me da un poco igual si es de un lado o de otro. Mi trabajo es hacer chistes, y si tienes a alguien como Rajoy pues es complicado no hacerlos... Y si me pones a Rajoy en el partido contrario, pues haría las mismas bromas. En la radio hice varias secciones de frases de Rajoy, y me decían que se me veía el plumero y es como: ¡No tiene nada que ver con la política! Tiene que ver con que es un tipo que da mucho pie a hacer humor. Mira, de Pedro Sánchez he hecho muchas cosas pero, sinceramente, no es tan gracioso como Rajoy [risas].

Durante el confinamiento tenía que hacer chistes en unos días en los que no había casi fisura para el humor (...) Fue muy complicado

¿Cómo ha vivido la pandemia a nivel profesional y personal?

Ha tenido cosas terroríficas, pero también cosas buenas. Por un lado, he tenido suerte y no he dejado de trabajar... Durante el confinamiento iba todos los días a la radio y fue muy complicado porque tenía que hacer chistes en unos días en los que no había casi fisura para el humor. No había motivos para hacer un chiste. Ahí me costó horrores hacer reír, y lo pasé muy mal. Y como algo positivo diría que pasé más tiempo con mi hija, y que me alegro de que ella sea suficientemente pequeña como para no haberse enterado de nada de lo que estaba ocurriendo.