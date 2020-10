Igual aplaude la decisión del Gobierno central de permitir el uso de remanentes

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha aplaudido la decisión del Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos) de permitir finalmente el uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. "Estamos satisfechos de lo que se ha conseguido entre todos; podría haber sido a la primera, pero ha sido a la segunda o a la tercera pero ha sido".

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre si permitiría realizar un presupuesto más expansivo la medida del Gobierno de España de no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 y de permitir utilizar los remanentes de tesorería a los ayuntamientos.

La alcaldesa ha dicho que hay que ver "la letra pequeña" aunque es "muy buena noticia" este anuncio, además de "la comprobación de que cuando las cosas se piensan entre todos es muchísmo mejor".

En este sentido ha subrayado que "todos" los partidos, excepto el PSOE, querían que los remanentes de los ayuntamientos se pudieran utilizar. "Cuando se tumba el decreto ley es cuando se ponen a ver otras opciones, pensadas entre todos, y que son las que mejor resultado" han dado, ha señalado.

No obstante, aún quedan demandas municipales, ha apuntado Igual. "Debemos de ser solidarios con todos los grupos políticos y con todos los municipios", ha abogado, recordando que actualmente los que no tienen remanentes "no tienen ningún recurso" y "a los ayuntamientos hay que ayudarles".

Igualmente ha demandado esa "inyección económica de 5.000 millones de euros" que reclamaban los grupos y el fondo del transporte.