Illa defiende la "transparencia" del Gobierno en la pandemia: "Se ha dado toda la información cuando se ha podido"

El exministro de Sanidad Salvador Illa ha reivindicado la gestión de la pandemia de la COVID-19 hecha por el Gobierno de España, actuando, a su juicio, "desde el minuto cero" con "transparencia" y dando "toda" la información en el momento en que se ha podido y en el que la "emergencia" de la situación lo permitió.

Además, ha defendido la forma en que actuó el Ministerio en las compras de emergencia que se llevaron a cabo en los primeros momentos de la pandemia para adquirir material sanitario y "no le tiene temor" a que ningún organismo fiscalizador los cuestione o ponga pegas a estos procedimientos.

Así lo ha afirmado Illa durante su participación este lunes en Santander en el curso 'Transparencia en la gestión informativa de la COVID-19: una visión poliédrica', celebrado en Santander y organizado por el Gobierno de Cantabria, del que ha sido su primer ponente.

Illa, que al frente del Ministerio gestionó la primera parte de la pandemia en España y de forma íntegra el primer estado de alarma para posteriormente dimitir en enero de 2021 para ser candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha asegurado que, "desde el principio", el Gobierno de España gestionó la pandemia desde cuatro criterios claves: ciencia, coordinación --interna, con las comunidades autónomas e internacional--, seguimiento diario y trasparencia.

En este último aspecto, el exministro y actual jefe de la oposición en Cataluña ha afirmado que, aunque con aspectos de mejora, la información que ha dado España sobre la pandemia ha sido "de las mejores" en comparación, por ejemplo, con otros países o, incluso, por parte de algunas comunidades autónomas, y a su juicio, el Gobierno "consiguió mantener la credibilidad durante toda la gestión de la pandemia".

"Se ha dado toda la información cuando se ha podido", ha insistido Illa, al ser cuestionado acerca por algunos de los asistentes al encuentro --celebrado en el Palacio de Festivales y que podía seguirse de forma presencial y también online-- por los motivos por los que desde el principio no se aportó determinada información, como, por ejemplo, datos de ocupación hospitalaria o fallecidos por municipios, de la que el Ministerio ya disponía.

"Mi prioridad el 14 de marzo era salvar vidas, no contar los muertos de cada municipio", ha respondido contudente Illa, que ha explicado que al principio la prioridad era la propia gestión de la pandemia, de las compras y de los recursos.

"Luego cuando hemos podido hemos dado la información de lo que pasaba en cada municipio", ha añadido Illa, que considera que ahora es "fácil" analizar "en frío" la gestión que se hizo pero ha señalado que hay que ponerse en la situación de lo que significaba ese momento de emergencia y "no descontextualizar" lo vivido a la hora de juzgarlo. Como ejemplo de la "transparencia" que, a su juicio, ha existido, Illa ha apuntado que el Gobierno y concretamente el Ministerio de Sanidad que dirigió "ha reconocido" que hubo que rescindir contratos de compra por no ajustarse a lo convenido o que llegó material sanitario que no cumplía los requisitos. "Nos ha ocurrido a todos", ha dicho.

Sin temor a informes negativos

También, en relación a las compras de material sanitario en los momentos de mayor emergencia, ha defendido la forma en la que actuó el Ministerio a pesar de que, en ese contexto en el que la demanda "era muy superior a la oferta", por ejemplo hubo que realizar adquisiciones por encima de su precio o acceder al pago por adelantado. Por ello, no teme que ahora ningún órgano fiscalizador, como puede ser el Tribunal de Cuentas, cuestione o ponga pegas a esas compras.

"No le tengo temor a ningún informe ni del Tribunal de Cuentas ni de ningún organismo que tiene la obligación de hacerlos. Nosotros actuamos con la mayor celeridad posible. Nuestro objetivo era traer a España los equipos de protección individual y los respiradores y todo tipo de material que hiciera falta y lo hicimos en el marco de un estado de alarma que requería contratación de emergencia", ha afirmado Illa, que ha asegurado que, si ahora se confrontara a una situación igual, "haría exactamente lo mismo" que hizo.

En cuanto a las 'lecciones' aprendidas de la pandemia y las áreas de mejora detectadas, Illa cree que a España al inicio le hubiera hecho falta contar con mecanismos de información que le hubieran permitido actuar "con más celeridad". También ha sacado como conclusión de la pandemia que se debería dotar con más recursos al área de salud pública que, según ha dicho, dentro del ámbito sanitario, "siempre ha sido un poco la válvula de escape cuando hay que ajustar presupuestos" y, además, cree que la pandemia ha demostrado también que se debe "dar más flexibilidad a la gestión sanitaria", por ejemplo, a la hora de contratar u organizar personal.

Vacunación

Por otra parte, el exministro, en su intervención, ha resaltado el "éxito" del proceso de vacunación contra el Covid en España y en Europa. Cuestionado por su opinión acerca de la confidencialidad que ha imperado en los contratos para la adquisición de vacunas, proceso centralizado desde la UE, Illa ha afirmado que a él, personalmente, "no le importaría en absoluto" contar detalles de los contratos, pero "respeta" la decisión de quienes en ese momento sellaron esas claúsulas. Pese a todo, considera que ello "no empaña el éxito que supone en Europa el proceso de vacunación".

Inauguración

La intervención de Illa ha venido precedida del acto de inauguración del curso, en el que ha participado el propio exministro y también, entre otros, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, y el director general de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Olivié Bayón, quien antes de ese cargo tuvo responsabilidades en el departamento de Sanidad.

Además, ha contado con la presencia del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien ha agradecido a Illa su labor en la pandemia, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que esta tarde también será ponente en este curso, organizado con motivo del 35 Aniversario del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria.

En la inauguración, la consejera de Presidencia, ha valorado el ejercicio de transparencia informativa de las Administraciones Públicas durante la gestión de la pandemia y el esfuerzo realizado para informar sobre la pandemia y sus efectos. También se ha referido a los avances en materia de transparencia informativa en Cantabria con la aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley autonómica --solo tres autonomías lo han hecho hasta el momento-- y la renovación del Portal para facilitar y ampliar el acceso a la información pública, lo que ha hecho que se hayan incrementado un 20% las consultas al mismo.

Por su parte, el director general de Gobernanza Pública ha afirmado que la pandemia ha permitido ver el "valor de lo público" y la relevancia de contar con suficientes recursos humanos y de invertir en ciencia. En su opinión, la información ofrecida en la pandemia también ha modificado la cultura informativa y de datos de las Administraciones Públicas, si bien, ha apuntado la lucha contra la desinformación a la que se ha tenido que hacer frente en este periodo. Para luchar contra ello, "la mejor receta es la transparencia".

También ha destacado la participación activa y el compromiso del Gobierno de Cantabria en el IV Plan de Gobierno Abierto que impulsa el Ministerio de Política Territorial. El encuentro se prolongará hasta este miércoles 27 y este tarde Fernando Simón participará en una mesa redonda.