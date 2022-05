Casi la mitad de las 1.460 plazas docentes que ofertará Cantabria hasta 2024 se cubrirán por concurso de méritos

Cantabria ha dado a conocer este miércoles las diferentes convocatorias de empleo público docente que ofertará de aquí a 2024 para cumplir con la normativa estatal de reducción de la temporalidad en toda la administración pública. Así pues, desde este año y hasta 2024 serán 1.460 plazas las que se convoquen en la comunidad, de las que un 60% serán de estabilización, precisamente con motivo de esa legislación que obliga a reducir la interinidad hasta el 8%. Pero es que dentro de ese proceso de estabilización, la mayoría se cubrirán por concurso de méritos (676), lo que supone un 46% del total de plazas ofertadas, casi la mitad.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó (PRC), ha dado cuenta en rueda de prensa de los detalles de ambos procesos -estabilización y reposición- que tendrán que convivir juntos los próximos tres años, por lo que serán 886 plazas de estabilización y 574 de reposición las que se oferten. De estas últimas, 164 se ejecutarán en junio de este año (maestros) y las 410 restantes, en 2023 y 2024 (maestros y el resto de cuerpos docentes).

Para las primeras (estabilización), consideradas estructurales, se establecerán dos vías: concurso de méritos y concurso de oposición extraordinario. Por concurso de méritos se convocarán 676 plazas -236 para maestros y 440 para el resto de cuerpos- mientras que por concurso de oposición extraordinario serán 210 -109 para maestros y 101 para el resto de cuerpos-. Así, entre 2023 y 2024 se ofertarán de estabilización 345 plazas para el Cuerpo de Maestros y 541 para Secundaria, Bachillerato, FP, EOI...

Como consecuencia de todo ello, según ha destacado la titular de Educación, desde 2019 se ha llevado a cabo la mayor convocatoria de empleo público docente de la historia, con un total de 2.430 plazas, de las que 970 ya se ejecutaron en 2019 (574 de maestros) y en 2021 (396 del resto de cuerpos).

Concurso de méritos

Respecto al concurso de méritos, la vía de acceso a los cuerpos docentes que acapara mayor número de plazas, está destinada a aquellas ocupadas por interinos de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016, así como a las vacantes estructurales ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza anterior al 1 de enero de 2016, aunque no sea de forma ininterrumpida.

Estará coordinado por el Ministerio, ya que está consensuado por las comunidades y el Estado, y en el baremo establecido se alcanzarán como máximo 15 puntos: siete de experiencia laboral, tres de formación y cinco de otros méritos. Asimismo, se podrán obtener 2,5 puntos si se ha aprobado un proceso de oposiciones de la misma especialidad desde 2012.

Por su parte, las plazas de estabilización por concurso-oposición extraordinario cubrirán las que hayan sido ocupadas por personal interino de forma ininterrumpida desde antes del 31 de diciembre de 2020. En este caso, habrá una fase de oposición que contará un 60%, con una única prueba que no será eliminatoria pero en la que será necesario superar el 5; y una fase de concurso que contará un 40%, en el que se valorará hasta 7 puntos la experiencia, 2 la formación académica y 1 otros méritos.

Finalmente, las convocatorias de reposición contarán como siempre con una fase de oposición que valdrá dos tercios, con dos pruebas de carácter eliminatorio, y una fase de concurso que valdrá un tercio, con un baremo de 10 puntos compuesto por la experiencia (7), formación académica (5) y otros méritos (2).

“Vacantes puras que no tienen titular”

Lombó ha explicado que todas las comunidades deben hacer estos procesos antes de que termine 2024 para cumplir la Ley 20/2021 que busca reducir la temporalidad hasta el 8% en toda la administración pública, incluida la educativa. Así, es obligatorio tener publicadas las ofertas de estabilización antes del 1 de junio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), rigiéndose además en el Real Decreto aprobado en abril que modifica el reglamento de acceso del personal docente.

Lombó ha destacado que para cumplir estas normas y plazos se ha hecho un “análisis a contrarreloj, estudiando plaza por plaza y centro por centro” para ver qué puestos se podían incluir en la oferta. Para ello se han mantenido nueve reuniones con la Junta de Personal Docente, con el fin de hacer un trabajo “riguroso y transparente en este ”complejo proceso que afecta a un cuerpo tan importante“.

En este sentido, la consejera ha explicado que se trabaja para estabilizar todas aquellas plazas ocupadas por interinos que no sustituyan a otra persona, es decir, “vacantes puras que no tienen titular”, porque no todas las que ocupan interinos son plazas estructurales ni se pueden incluir en el proceso de estabilización.

Según ha detallado el director general de Ordenación Académica, Francisco Javier Gutiérrez -que también ha estado presente en la rueda de prensa-, el número de interinos en puestos a jornada completa y vacantes, es decir, plazas que pueden ser susceptibles de ser estructurales, es de 939 de un total de 3.390, lo que supone un 27,7%. En el resto de cuerpos, por su parte, hay 1.073 interinos en vacante a jornada completa de un total de 4.228, por tanto un 25,37%. Así, la media de interinidad es del 26,4% de vacantes a tiempo completo, y sumándolas a las de contratos a tiempo parcial la cifra se eleva al 31%.