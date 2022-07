La mitad de los grandes municipios de Cantabria no disponen de presupuesto aprobado a estas alturas de año

A las puertas del mes de agosto, superado ampliamente el ecuador del año, la mitad de los 10 principales municipios de Cantabria no disponen de presupuesto aprobado. El documento que sirve de hoja de ruta para gastos e ingresos durante el presente ejercicio no ha visto la luz a estas alturas en cinco grandes ayuntamientos: Santander, Castro Urdiales, Camargo, Astillero y Laredo.

En el caso de la capital cántabra, las negociaciones parecen estar enquistadas y todo apunta a que concluirá el año con los presupuesto prorrogados de 2021. El equipo de gobierno en coalición PP-Cs encabezado por la alcaldesa, Gema Igual (PP), se sirvió entonces de la abstención de Vox para sacar adelante las cuentas -asumiendo concesiones a la extrema derecha-, abstención para la que ahora el partido ultra pone una exigencia con la que los 'populares' parecen no querer tragar.

Y es que toda la Corporación municipal salvo el PP -incluido su socio naranja- aprobó en Pleno incluir en el reglamento la creación de comisiones de investigación, con el principal objetivo de desarrollar una sobre el polémico contrato de basuras, hecho que se tradujo en una contestación en forma de recurso por parte del PP solicitando su impugnación.

Así pues, Vox, además de reclamar que se cumplan las enmiendas pactadas en 2021, exige a los de Igual que retiren el citado recurso para contar con su abstención, algo que el PP no parece estar por la labor. Y ante esta situación, precisamente esta semana, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia, Javier Ceruti (Cs), ha asegurado en rueda de prensa que “no parece que haya ninguna posibilidad de acercamiento en ese sentido”, con lo que la ciudad terminará el año con los presupuestos prorrogados y “llevando a Pleno las modificaciones presupuestarias, lo que incluye, por ejemplo, partidas que fueron reducidas por el COVID que ya no tienen sentido, como la del Festival Internacional de Santander (FIS)”.

“El Ayuntamiento debe funcionar con presupuestos aprobados en el propio año y el no hacerlo está generando a las áreas de Ciudadanos graves problemas de gestión, además de que ha supuesto recortes importantes en materias en las que estamos muy necesitados de ese dinero”, ha lamentado el edil naranja.

El PP, cuestionado por este medio, ha descargado toda la culpa en la oposición. “Se ha negado a negociarlo, anteponiendo sus intereses partidistas antes de pensar en el interés general de la ciudad”, ha señalado el edil de Hacienda, Víctor González Huergo, recordando que “solo Vox ha presentado enmiendas parciales” y poniendo en valor el anteproyecto presentado en febrero.

“Fue un presupuesto récord, el mayor en la historia, con un incremento casi un 13% superior al de 2021 pese a la notable bajada de impuestos”, ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que “a los vecinos no les afecta” contar con cuentas prorrogadas porque “evidentemente los ayuntamientos y los gobiernos tienen mecanismos para ello”. “Santander no es el primero ni el último ayuntamiento ni gobierno que prorroga los presupuestos. Está claro que no es lo deseable, pero sí bastante habitual y más cuando no existen mayorías absolutas”, ha concluido el edil.

Castro Urdiales, por su parte, prácticamente da por hecho que 2022 concluirá con presupuestos prorrogados del 21, y pone el foco en el 23. “Pasado ya el ecuador de este ejercicio y hasta que entre en vigor, si lo aprobamos por estas fechas resultaría poco efectivo, por lo que un presupuesto realista y de progreso para el 1 de enero de 2023 resultaría mucho más ventajoso para la sociedad castreña”, ha asegurado la alcaldesa del municipio, Susana Herrán (PSOE), en declaraciones a elDiario.es.

Este Ayuntamiento, dirigido por una coalición PSOE-Ciudadanos en minoría, sacó sus primeras cuentas de legislatura en 2021. A finales de ese año, tal y como ha detallado la regidora, se produjeron las negociaciones con los grupos de la oposición, cuyas propuestas “se están teniendo en cuenta” en un borrador “que sufre continuos cambios para adaptarlo a las nuevas realidades”, con el objetivo de que “sea fiel a la actualidad económica”.

Así pues, según Herrán, “el equipo de gobierno trabaja intensamente para que no afecte en absoluto [la prórroga presupuestaria] a los vecinos y vecinas”. “Los compromisos que se han adquirido con ellos siguen en marcha y garantizando una muy buena salud en las arcas municipales que a fin de cuentas es el dinero de todos y de todas”, ha sentenciado.

Astillero es otro de los grandes municipios que trabaja con las cuentas del pasado año, las primeras en cinco años y que salieron adelante con el apoyo del PP al gobierno en minoría de Ciudadanos encabezado por Javier Fernández Soberón. “Es muy difícil llegar a acuerdos con los que votan el 'no por el no' y solo buscan poner palos en las ruedas”, lamentan desde el equipo de gobierno en declaraciones a este medio. “Un claro ejemplo fue su rechazo a nuestra propuesta de nuevos espacios para niños como el pump track”, apuntan, tras concluir que su mano “sigue tendida para llegar acuerdos”.

Por su parte, Camargo y Laredo no han respondido a las preguntas de este medio sobre este asunto. Ambos municipios no han aprobado cuentas nuevas. El primero, con la socialista Esther Bolado al frente, vive actualmente una situación convulsa tras lo sucedido en la votación para adjudicar el contrato de basuras, paralizado tras el voto de uno de los ediles regionalistas -en coalición con el PSOE- con la oposición. En el segundo, por su parte, Rosario Losa (PSOE) disponía de mayoría en la Corporación hasta la ruptura del tripartido PSOE-PRC-Sí Se Puede Laredo, tras la salida del mismo de los ediles de esta última formación hace más de un año.

Finalmente, las cinco localidades del ranking de las 10 más pobladas de la comunidad que sí cuentan con presupuesto aprobado este 2022 son Torrelavega, Piélagos, Santoña, Los Corrales de Buelna y Santa Cruz de Bezana.