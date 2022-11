Pablo Zuloaga no recibe oposición interna en las primarias del PSOE y será candidato a la Presidencia de Cantabria

No ha habido sorpresas de última hora. Pablo Zuloaga será el candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria tras no haber recibido oposición interna al cierre del plazo para presentar precandidaturas. Lo mismo ha ocurrido en Santander y Torrelavega, donde Daniel Fernández y José Luis Urraca, respectivamente, tampoco tendrán que pasar por primarias tras no haber alternativa al paso al frente que dieron ambos este lunes.

A partir del miércoles 23 de noviembre, se abre el plazo de recogida de avales, que en el caso de la Precandidatura autonómica el mínimo necesario es un 6% y el máximo asciende a un 10%. Por su parte, los avales necesarios para las Precandidaturas municipales son de un mínimo del 12% y un máximo del 15% del total de la militancia.

Este proceso finalizará el martes 29 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas, cuando serán proclamados candidatos provisionales tras la validación de avales por la Comisión de Ética y Garantías. A partir de ahí comienza el plazo de recursos, una vez concluido este el día 2 de diciembre, la Comisión de Ética y Garantías procederá a proclamar de manera definitiva a los candidatos, tanto para la Presidencia de Cantabria, como para las Alcandías de Santander y Torrelavega.

