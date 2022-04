“El periodismo es inquietud y dudar permanentemente de lo que la política nos quiere mostrar como inapelable”. Así ha definido la periodista Esther Palomera su profesión en una conversación con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en el marco de las II Jornadas de Periodismo organizadas por la edición cántabra de este periódico.

Ambos profesionales han analizado la situación del periodismo actual frente a cómo era hace 15 o 20 años. La conclusión a la que han llegado es que “ha cambiado mucho, pero en lo fundamental no ha cambiado tanto”. “El periodismo es periodismo pasen los años que pasen y las tecnologías que aparezcan”, ha manifestado Palomera.

Así todo, ha reconocido que “ahora somos más rehenes de nuestra profesión porque estamos constantemente actualizando” el periódico cuando antes de la era digital estaban muy definidas las horas de cierre. “Tenemos una dependencia mayor de la información que hace 20 años. Es más esclavo, pero también más gratificante”, ha subrayado.

En el contexto del paso del papel a digital, y en un momento en el que la profesión pasaba por un bache económico importante, surgió elDiario.es, un medio compuesto en un principio por tan solo una decena de periodistas y que a día de hoy alcanza los dos centenares.

“Yo no no tengo alma de empresario ni emprendedor, es una labor en la que me metí para proteger el periodismo en el que creo. Hace 10 años no estaba en crisis qué es una noticia, sino cómo lograr que los periodistas tuvieran un sueldo”, ha señalado Escolar. Y así surgió el modelo de socios y socias de elDiario.es, en el que los periodistas son los dueños del medio de comunicación y no dependen económicamente del poder financiero: “Prefiero depender de los lectores que de los 35 del IBEX”, ha remarcado el director de este medio.

Asimismo, tanto Escolar como Palomera han defendido la importancia de un periodismo alejado de las trincheras, que sea diverso, plural e independiente. “Una parte de la sociedad no nos considera necesarios y no es consciente de lo que afecta no tener una prensa independiente”, ha lamentado. “Sin una prensa libre sería muy difícil contar lo que pasa en el mundo”, ha reconocido Palomera. “Un ejemplo es la guerra de Ucrania. ¿Sabríamos lo mismo si no hubiese tanto enviado especial contando al minuto lo que esta ocurriendo allí?”, ha sentenciado.

“Tenemos la obligación de mostrar a la sociedad los ángulos muertos que la política no quiere que vea”, ha concluido Palomera, porque, tal y como ha añadido Escolar, “aunque seamos una empresa privada, lo que hacemos es un servicio público”.

Esta charla se enmarca en las II Jornadas de Periodismo que organiza elDiario.es Cantabria los días 26, 27 y 28 de abril en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus (Calle Bonifaz, 6, Santander) con la presencia de periodistas, fotógrafos, escritores, cineastas o guionistas. Durante esta jornada inaugural han participado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, el subdirector y cofundador de elDiario.es y autor del podcast y la newsletter ‘Al día’, Juanlu Sánchez, la cronista política y analista de actualidad Esther Palomera y el periodista, escritor, guionista y coproductor de la serie ‘La Casa de Papel’, Javier Gómez Santander.

La segunda jornada comenzará este miércoles también a las 18.00 horas con la proyección del documental ‘Morir para contar’, una cinta en la que el cineasta y documentalista Hernán Zin recupera las experiencias vividas por un grupo de reporteros de guerra en los diversos conflictos que han cubierto, desde los Balcanes a Afganistán, Irak o Siria, al mismo tiempo que explica la labor de aquellos que se juegan la vida para garantizar la información en algunos de los lugares más peligrosos del planeta y las secuelas que provoca este trabajo.

También se celebrará a partir de las 19.30 horas una mesa redonda titulada ‘Periodismo en tiempos de guerra’ en la que participará el propio director del documental, Hernán Zin, así como la reportera, escritora y periodista de La Marea Patricia Simón y la fotoperiodista y cineasta Maysun, bajo la moderación del periodista y director del Grado de Periodismo del Centro Universitario CESINE, Santiago Salazar.

Por último, la jornada de clausura arrancará a las 18.00 horas con la proyección del documental ‘Aita Mari’, dirigido por el cineasta y documentalista Javi Julio, en el que se relata la transformación de un pesquero destinado al desguace en un barco de rescate para salvar a los refugiados que se ahogan en el mar Mediterráneo gracias al esfuerzo colectivo de un conjunto de ciudadanos anónimos que se conjuran para socorrer a personas que huyen de la guerra y el hambre.

Como cierre de las jornadas, se celebrará a partir de las 19.30 horas el coloquio ‘Periodismo y movimientos migratorios’, que tendrá como protagonistas al videoperiodista y director del documental ‘Aita Mari’, Javi Julio, así como al coordinador de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Íñigo Mijangos; a la fotoperiodista y editora gráfica de la Revista 5W, Anna Surinyach, y a la periodista de Planeta Futuro y editora del blog ‘Migrados’ en El País, Lola Hierro, bajo la moderación de la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero.

Este evento cuenta con el patrocinio de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes, además de la colaboración del Centro Universitario CESINE, el Colegio de Periodistas de Cantabria y la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. Su acceso es gratuito mediante inscripción previa.