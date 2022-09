Primer día de abonos gratuitos en los Cercanías de Cantabria: “Su influencia se está notando”

A primera hora de la mañana de este 1 de septiembre, en el que han entrado en vigor la reducción de los abonos de transporte público a nivel nacional, se ha podido ver gente de pie en el tren que llega a Santander desde Puente San Miguel, pese a que normalmente incluso en hora punta quedan asientos vacíos. También en la línea de Cercanías que conecta la capital con Liérganes ha habido más movimiento del habitual.

Luis, pasajero frecuente en este tren, reconoce que no esperaba que la medida implantada por el Gobierno central -que incluye abonos gratuitos de Cercanías- fuese a notarse, pero al subirse al vagón cambió de opinión. “Claramente hay más uso del habitual a esta hora, la influencia de la gratuidad se está notando”, asegura, y añade a preguntas de elDiario.es que “hasta que no haya datos no se puede decir, pero la sensación que yo tengo es que se está cogiendo más el tren”.

Mercedes, por su parte, cree que de llegar a aumentar el uso del transporte público solo será “un poco”. Ella coge este medio de transporte al menos una vez por semana, lo que la convierte en una de las usuarias habituales del Cercanías que se beneficiarán de la gratuidad de los billetes, limitada a los viajeros frecuentes y no a cualquier ciudadano que coja esporádicamente el tren. Estos seguirán pagando la tarifa que está en vigor actualmente, o en el caso de la Media Distancia, los 20 euros de fianza si sale más económico coger el abono aunque sea para menos de 16 viajes.

En la máquina de billetes de la estación de Santander todavía este jueves se ha formado alguna cola entre los pasajeros que aún no han adquirido el abono gratuito aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el tren de Cercanías y Media Distancia, junto con otros descuentos para todo el transporte público del país que comienzan a aplicarse este jueves con el objetivo de suavizar el impacto de la inflación.

En concreto, los viajeros habituales de los servicios de Cercanías y Media Distancia convencional viajarán gratis, mientras que los usuarios frecuentes de los Avant y algunos servicios AVE tendrán un 50% de descuento. A ello se añade la rebaja mínima del 30% en los abonos y títulos multiviaje de cada ciudad que las comunidades han podido ampliar al 50%, aunque solo cinco lo han hecho y Cantabria no se encuentra entre ellas.

“Para gente que igual no tiene coche propio este abono me parece una iniciativa muy buena por parte del Gobierno”, opina Siam, que vive en Torrelavega y se desplaza de forma habitual a Santander para temas burocráticos, según cuenta a este periódico. Más allá de ser una ventaja para quienes carecen de vehículo propio, confía en que haya “mucha gente que deje los coches y use el transporte público”, incentivada en parte por esta medida.

En la misma línea de pensamiento se encuentran Patricio y José Manuel, que vienen de Murcia y ven en la iniciativa una oportunidad “fantástica”, principalmente “porque el precio del transporte está muy caro y las cosas, un poquito complicadas”, en palabras del primero. Para Patricio, por su parte, los coches se usan cada vez menos: “Yo utilizo más la bici y el transporte público porque la gasolina está carísima”, reconoce. Cree que mientras el precio del combustible siga así, e incentivado por este tipo de ayudas, la mejor opción será “andar, el transporte público, reventarse las piernas y ya está”.