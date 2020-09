Podemos propone una oficina pública que saque al mercado vivienda rural desocupada

Podemos Cantabria ha reclamado este miércoles al Gobierno PRC-PSOE medidas urgentes para sacar al mercado las "miles de viviendas semi abandonadas" que existen en el medio rural cántabro, como la creación de una oficia pública para ello, lo que permitiría ganar población tras el interés que despiertan los pueblos a raíz de la COVID 19.

La formación morada afirma que las estadísticas reflejan que el 70% de las viviendas vacías se encuentran en el medio rural y, sin embargo, la oferta es prácticamente nula y los precios elevados.

Podemos cree que los ayuntamientos no disponen de las herramientas necesarias para actuar, por lo que la oficina ayudaría a los pequeños consistorios a llevar a cabo las iniciativas que para ellos son "imposibles", además de que se encargaría de mediar entre comprador y vendedor y proporcionaría beneficios fiscales para animar a los vendedores a sacar sus viviendas al mercado.

El secretario de medio rural de Podemos en Cantabria, Pablo Gómez, afirma que "hay muchas posibilidades" al respecto, como incrementos progresivos del IBI, fomentar el alquiler colaborativo o cambios de titularidad forzosa para evitar ruinas "pero todo esto es muy complicado para ayuntamientos sin recursos".

Gómez ha defendido que "en última instancia se podría llegar a la expropiación", argumentando que "no ponemos ningún reparo a que una empresa privada expropie nuestros montes para llenarlos de aerogeneradores pero nos asusta expropiar una vivienda que se está cayendo para darle una nueva vida".

El dirigente morado ha apuntado que muchos ayuntamientos "ni siquiera pueden cobrar el IBI a las viviendas desocupadas" ya que "están en manos de herederos de segunda y tercera generación", por lo que les cuesta más el trámite de localizarlos que lo que van ha obtener del impuesto. "Y si no les cuesta nada tener la vivienda y no tienen ningún incentivo para venderla, lógico que no salga al mercado", ha observado.