Revilla cree que el pasaporte COVID está actuando de "acicate" para la vacunación y espera que la situación siga siendo "soportable" en Navidad

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que el pasaporte COVID está actuando de "acicate" para hacer que se vacunen aquellas personas que, voluntariamente, no parecían dispuestas a hacerlo y cree que ello, junto con el inicio de la vacunación a los niños, hará que la situación en la comunidad siga siendo "soportable". Además, se ha mostrado "partidario" de que las restricciones sean "mínimas", pero ha insistido en que es la Consejería de Sanidad la que decide.

Así se ha pronunciado al ser cuestionado este miércoles por los medios de comunicación acerca del incremento de los contagios en Cantabria a escasos días del inicio de las fiestas navideñas y la posible afección que este empeoramiento puede tener en determinadas actividades económicas.

Revilla ha señalado que el COVID es algo sobre lo que "no se puede hacer cálculos precisos" pero cree que durante la Navidad se van a seguir incrementando los contagios en Cantabria, que está "muy condicionada", según ha apuntado, por su proximidad con zonas con alta incidencia, como el País Vasco, La Rioja o Navarra, territorios en los que hay mucha interrelación y tiene un modo de vida social "muy parecido" y son los que presentan las mayores incidencias en estos momentos.

Pese a todo, ha recordado que la incidencia de Cantabria, que a 14 días se sitúa en los 393 casos por cada 100.000 habitantes, está todavía por debajo de la media (412), y está "muy por debajo" en cuanto al impacto en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos, lo que hace que la situación siga siendo "soportable".

Además, ha insistido en que la situación es "mucho mejor" que la de hace un año porque la población está vacunada y la presión hospitalaria "no es comparable".

Revilla cree que, además, que la situación "va a ir a mejor" si se sigue vacunando (dosis de refuerzo, vacunación a los niños y a la gente que hasta ahora no estaba vacunada pero que lo está haciendo ante la implantación del pasaporte COVID).

"Lo más eficaz es la vacuna. Si estuviéramos todos vacunados, incluso los niños, la incidencia hospitalaria sería mínima y soportable. Es lo que dicen todos los médicos", ha insistido Revilla.

El pasaporte COVID, una "buena medida" que hace vacunarse

El presidente regional considera que la implantación del pasaporte COVID en Cantabria, obligatorio desde el pasado viernes para acceder a determinados lugares, como la hostelería y eventos con mucha afluencia de gente, ha sido un "paso importante" y una "buena medida" ya que, según ha explicado, está haciendo que "muchas" personas que no se habían vacunado lo hagan para mantener "una vida social normal".

Por otra parte, Revilla ha abogado por que se facilite y promueva la vacunación a nivel global. "Si no vacunamos a todo el mundo no conseguimos nada. Ya no es tema de solidaridad, es un tema de egoísmo. ¿De qué nos vale estar en Europa vacunados si no lo están ni en África ni en Hispanoamérica?", ha defendido el presidente regional en alusión a la llegada de posibles nuevas variantes procedentes de estos lugares.

Revilla ha insistido en que hay que seguir teniendo la "máxima precaución" frente al COVID pero considera que ello debe ser compatible con la economía, "que no se puede parar". En este sentido, considera que las restricciones a la movilidad y a la economía deberían ser, a su juicio, "mínimas" aunque ha insistido que es Sanidad la que toma las decisiones en este ámbito.