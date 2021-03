Revilla cree que el aumento de la incidencia "estaba cantado" y espera que Cantabria mantenga el nivel 2

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que el aumento de la incidencia de la COVID "estaba cantado" y ha advertido de que en la comunidad "va a subir" aún más, de cara a la "cuarta ola" que está convencido se va a producir tras Semana Santa, al igual que en el resto de comunidades. No obstante, espera que Cantabria pueda mantener el nivel 2 de alerta.

Así lo ha trasladado a preguntas de la prensa Revilla, que también ha pedido a la población "aguantar" 20 días más para tener un verano "mas o menos normal", tras mantener una reunión con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Tomás Cobo, y el del Colegio de Cantabria, Francisco Javier Hernández de Sande.

"Ellos saben más que yo, pero cuando me dicen Revilla no es virólogo, pero Revilla habla, creo que es una obligación", ha dicho en referencia a la polémica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Hablo con gente muy buena que tenemos aquí en Cantabria, tenemos al presidente de los virólogos, tenemos al presidente de los médicos, estamos rodeados de gente competente", ha apostillado.

Según Revilla, los especialistas advirtieron de una tercera ola antes de Navidad y hace tiempo que él mismo anunció que iba a haber ahora una cuarta ola, "esperemos que de menor importancia que la anterior", pero que "es fruto de la movilidad de la gente", ya que pese al cierre perimetral del país las personas "se mueven dentro de los distintos territorios", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que la incidencia en Cantabria, "que va a subir como va a subir en todas", está de momento en nivel 2 de alerta y cree que "podemos aguantarlo".

"Estamos en 2 de momento holgadamente para aguantar esta situación entre proteger sanidad y no hundir la economía y que haya actividad. Ahí estamos, en ese dilema, cumpliendo las reglamentaciones sanitarias", ha dicho Revilla, quien, no obstante, ha reconocido que están "preocupados".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la población: "Aguantemos un poco estos 20 días para que no nos carguemos lo que yo creo que va a ser ya un verano normal con las vacunas, etc. Que no tengamos ahora, un ansia, que lo hay, de salir, sobre todo con buen tiempo, y tengamos mucha precaución", ha trasladado.

Finalmente, ha recordado que para cada nivel de alerta las autoridades sanitaria "dicen lo que hay que hacer" y el presidente regional "no tiene nada que opinar en ese aspecto".

Así, ha reiterado que entre sus competencias se encuentran determinar el cierre perimetral de Cantabria y variar "una hora arriba o abajo" el horario del toque de queda, ambos asuntos "previo informe de Sanidad".

Por su parte, Cobo ha valorado que "la humanidad ha estado al borde del abismo" y ha afirmado que el uso de la mascarilla, el distanciamiento y la higiene de manos son "herramientas extraordinariamente útiles para combatir el virus".

Escasez de vacunas

Durante el encuentro, tanto Revilla como el presidente nacional del Colegio de Médicos han compartido su "preocupación" por la escasez de vacunas y el riesgo de una cuarta ola tras la Semana Santa.

Según ha explicado el presidente regional, ambos han coincidido en la misma "queja" sobre el ritmo de llegada de vacunas a España y el papel geoestratégico de Europa. "No hay suficientes vacunas, lo cual es una pena porque sabemos que la vacuna es muy eficaz y que no estén vacunadas todavía la mitad de las personas de Cantabria y de España nos provoca incertidumbre y preocupación", ha dicho.

En este sentido, Cobo ha considerado que el problema de la vacunación "viene de Europa, de la industria farmacéutica" y ha abogado por su "seguridad" de los entornos a la hora de administrarla. "No es tan importante el tiempo, que lo es, pero es tan importante la seguridad", ha opinado.

Cuestionado sobre la llegada de la vacuna española, Cobo ha destacado la "incertidumbre" que genera la pandemia y se traslada a la industria farmacéutica respecto a "cómo va a mutar el virus" y sobre su "eficacia". Así, se ha referido a AtraZeneca, apuntando que "cuando parecía que todo estaba bien hubo una serie de complicaciones".

De esta forma, ha trasladado que "los grandes científicos siguen manejándose en un modo de incertidumbre en cómo va a evolucionar el virus y el efecto secundario de las vacunas" y ha señalado que a medida que pase el tiempo habrá más muestras de vacunados y será "más fácil" que haya producción de otro tipo de vacunas.

'EU4Health'

Por otro lado, ambos han abordado la iniciativa 'EU4Health', el programa para la salud de la Unión Europa que está dotado con 5.100 millones de euros, de los que 1.700 millones se destinarán a la formación médica y, en particular, a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Revilla ha apuntado que Cantabria aspira a estar "en primera línea" en ese reparto de fondos gracias a instituciones punteras como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o el Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL).

Finalmente, en la reunión se han tratado las agresiones a los profesionales sanitarios, que en Cantabria se han reducido un 30 por ciento.