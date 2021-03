Revilla pide a Sánchez "presionar" a una Europa "floja y sin pulso" en el reparto de vacunas: "No paro de decírselo"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "presione" a Europa para que "manden vacunas", ya que ve a una UE "floja" y "sin pulso" en el reparto de dosis frente a otros países con porcentajes de población inmunizada superiores.

"No paro de decírselo a Pedro Sánchez todos los días", ha asegurado Revilla tras preguntarse "por qué Europa no consigue vacunas" cuando en países como Chile o Inglaterra está inmunizado el 50% de la población, en Israel el 70% y en los países árabes "si haces un viaje de 15 días con el desayuno y la cama te dan la vacuna", ha ironizado. Así, ha cuestionado "qué negociación se ha hecho" y si es que "no hay dinero o esto es un mercado persa donde se lo lleva el que mas pasta tiene".

Así lo ha dicho el presidente cántabro durante su intervención en un acto en el Puerto de Santander para celebrar la llegada del coche número ocho millones, en el que ha augurado un futuro optimista para Cantabria "si acabamos con el virus", gracias a inversiones y proyectos previstos que sientan "las bases para un paso adelante".

"El futuro creo que es nuestro si acabamos con este puñetero virus", ha opinado el jefe del Ejecutivo regional, insistiendo en que "el tema está en las vacunas", porque "no podemos estar hoy cierro, hoy abro, ahora sube, ahora baja", ha dicho en relación a las medidas y los datos COVID.

Y a pesar de esa falta de vacunas, Revilla es "optimista" y confía en que empiecen a llegar en mayor cantidad a partir de los meses abril y mayo, permitiendo tener un verano "prácticamente sin COVID". Cuando eso ocurra, "vamos a tirar para adelante porque la gente esta deseando empezar a funcionar, a salir, a consumir". "No veo que la gente se está echando atrás, sino que está deseosa después de lo que hemos pasado de tirar para adelante", ha dicho.

Además, ha destacado la eficacia de la vacuna asegurando que en Cantabria hay unas 26.000 personas inmunizadas y tras pasar diez días desde que recibieron la segunda dosis "nadie" se ha contagiado. De este modo, ha remarcado que "si tuviéramos vacunados a 560.000, no existía el virus". Por ello, ha lamentado de nuevo que no se pueda cumplir ese objetivo por falta de dosis, ya que la región tiene capacidad para administrar "20.000 diarias", de modo que "si nos llegaran, en un mes se habría arreglado el problema".