Revilla está "preocupado" por la entrada de Cantabria en nivel 3, pero "no tanto" como hace un año

El presidente Miguel Ángel Revilla ha reconocido estar "preocupado" por la entrada de Cantabria en nivel 3 (riesgo medio) por Covid, aunque "no tanto" como hace un año porque la presión hospitalaria "no es tan grave", y ha abogado por "aguantar" el verano con medidas "parciales".

"Con preocupación, pero no es una alarma, yo creo que podemos aguantar el verano con las medidas parciales que se irán tomando, pero siempre teniendo presente que hay que mantener el sector productivo en marcha porque sino sería una catástrofe añadida a la que ya tuvimos el año pasado", ha señalado Revilla este miércoles en declaraciones a la prensa.

En este sentido, ha recordado que en abril de 2020 se alcanzaron los 460 hospitalizados y 50 ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "No es comparable, ahora mismo no hay una angustia hospitalaria, pero la preocupación sigue estando presente", ha dicho.

Asimismo, ha avanzado que las medidas que se van a ir tomando van a estar "localizadas", como la del toque de queda, que ha aplaudido que "afortunadamente" haya tenido el respaldo judicial, a diferencia de otros lugares de España, para poder ir bajando "poco a poco" el ritmo de contagios, que está "alto" y "estancado".

En este sentido, espera que estas medidas tengan como consecuencia una "disminución" de la incidencia, junto a la campaña de vacunación "que va bien", para poder "corregir" esta situación.

Además, ha añadido que, como dijo hace tiempo, "esta ola iba a ser general y no se iba a escapar nadie". "El virus se comparte de forma bastante homogénea en todo el territorio", ha dicho el presidente, que ha apuntado que hace unos días Cantabria era la primera, junto a Cataluña, en casos por cada 100.000 habitantes, y ahora es la sexta.

"NO PODEMOS CARGARNOS AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA"

Así, ha reiterado que la ola "está en toda España" y se trata de una cepa de un contagio "extraordinario". A su juicio, esto "no tiene marcha atrás" y hay que "aliviarlo" con medidas restrictivas "parciales" y "muy localizadas".

"No podemos ya cargarnos al sector, ya bastante deteriorado, de la hostelería", ha valorado Revilla, que ha añadido que "afortunadamente" la presión hospitalaria, que sigue subiendo, "no es tan grave" como la de hace un año.

12 DE LOS INGRESADOS EN VALDECILLA TIENEN LA DOBLE VACUNA

En este sentido, ha apuntado que en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que es el "lugar crítico" donde el porcentaje de defunciones es "bastante alto", hay unas 13 o 14 personas.

Además, ha subrayado que el "riesgo" sigue siendo los mayores, sabiendo que la vacuna "no es inmune al cien por cien" y "aproximadamente está en el 85". De hecho, ha indicado que de los ingresados en Valdecilla 12 tienen la doble vacuna.

"Eso no es que la vacuna sea mala, es que la vacuna es eficacísima, pero no al cien por cien, como todas las vacunas", ha manifestado Revilla, que ha advertido que del 12 al 15 por ciento de los vacunados se contagian y, además, ya está muriendo en España gente joven de entre 20 y 30 años.

RECOMIENDA NO QUITARSE LA MASCARILLA

El presidente cántabro espera que el ritmo de las vacunas vaya "como ha empezado a ir esta semana" para poder hablar a finales de agosto de "una inmunidad colectiva".

A su juicio, solo "hay dos cosas que hay que hacer", una es "tener muchísimo cuidado" y, tal y como recomienda, que la mascarilla "no se la quite nadie a no ser que esté muy al aire libre y no tener cerca a nadie", y la otra es avanzar con la vacunación.

"Aguantar en este chaparrón esperando que al final del verano tengamos vacunados con dos dosis cerca del 70-75 por ciento y podamos hablar de una inmunización de la población ya masiva", ha añadido.

