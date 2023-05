Revilla responde al PP: “Plantear que gobierne la lista más votada es no saber de política, lo importante es tener estabilidad”

Miguel Ángel Revilla repite por activa y por pasiva que su partido va a volver a ganar las elecciones este 28 de mayo. Está convencido de que el PRC será la lista más votada en Cantabria, pese a que las encuestas no le son favorables y pronostican un peor resultado para su formación que el de hace cuatro años. Y aunque siempre reniega de lo que dicen los sondeos, que apuntan a que el PP podría ser la fuerza con mayor respaldo en las urnas, el candidato regionalista ha respondido al planteamiento de dejar que gobierne la lista más votada que le ha hecho la candidata popular, María José Sáenz de Buruaga.

Buruaga aspira a un Gobierno del PP en Cantabria en solitario y "prefiere" no gobernar con Vox

Más

“Lo pone sobre la mesa porque tiene el runrún de que las cosas van bien”, ha reconocido Revilla. Se trata de un mantra que el PP rescata cada vez que se acercan las elecciones, aunque posteriormente no se lo aplica en casos en los que puede sumar como segunda fuerza con otras formaciones, al tiempo que critica los 'pactos de perdedores' en los territorios donde es el partido más votado y no logra formar gobierno.

Al respecto, el candidato regionalista y actual presidente de Cantabria, ha manifestado este miércoles en el 'Especial elecciones' del Foro SER Cantabria que, “tal y como está en estos momentos la ley, plantear que gobierne la lista más votada es no saber de política”. “De qué le sirve a un partido gobernar solo si no tiene mayoría absoluta para poder sacar adelante, por ejemplo, unos presupuestos, un instrumento sin el que no se puede gobernar”, ha expresado Revilla. Para el regionalista, “lo importante no es que gobierne la lista más votada, sino tener estabilidad”.

El líder del PRC da por seguro que serán necesarios pactos postelectorales pero ha evitado dejar entrever sus preferencias. Lo que sí ha dejado claro es que su partido dar “libertad” a sus comités locales para pactar, y ha asegurado que el acuerdo en Santander, donde confía en “dar la sorpresa” y ser también primera fuerza, no estará condicionado por el pacto autonómico.

Respecto a sus principales contrincantes por la Presidencia de Cantabria, que Revilla está convencido de que va a volver a lograr, ha comentado que tiene a Buruaga “en buena consideración”. La ve “una persona correcta” y que hace el papel que le corresponde en el Parlamento como líder de la oposición. Respecto al candidato del PSOE, Pablo Zuloaga, ha explicado que es “un rival político que coyunturalmente ahora es aliado” -es el vicepresidente autonómico- y sobre su relación ha señalado que es “buena” y no tiene “nada que objetar”.

Santander

Tampoco sobre Santander ha dejado claro si sería más partidario de un gobierno en la capital con el PP o con otros partidos para sacar del equipo de gobierno a los populares. Sí ha considerado que “no es bueno” que un partido esté “gobernando toda la vida” y entiende que “debe haber cambios” en la ciudad porque “no ha prosperado” al nivel que lo han hecho otras ciudades de su entorno y se han dejado pasar “oportunidades” que el PP “no ha querido” poner en marcha.

En su opinión, la alcaldesa de Santander y candidata del PP a la reelección, Gema Igual, ha perdido la oportunidad de gestionar la ciudad y ve “impresentable” que la capital no tenga unos presupuestos, algo que, a juicio, demuestra que no tiene “la cintura suficiente” para negociar. “¡Cómo Santander va a sobrevivir sin Presupuestos y sin Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)!”, ha dicho.

Además, ha reivindicado que el PRC “está apostando por la ciudad” pues “todas las grandes obras son en Santander”, aludiendo así a las inversiones en el Puerto; a los beneficios que suponen para la capital cántabra las conexiones del aeropuerto Seve Ballesteros; las obras de la nueva sede del Museo de Prehistoria o Arqueología (MUPAC) o las inversiones en Valdecilla, entre ellas la dirigida a poner en marcha la prontonterapia.

Revilla considera que en Santander deben ponerse en marcha proyectos que “rompan la dinámica” actual y, entre ellos, cree que hay que llevar a cabo “cueste lo que cueste” el soterramiento del tráfico en la zona Castilla-Hermida --un “gueto”, donde los vecinos carecen de “espacios vitales”, según ha dicho-- y “rehabilitar” el Barrio Pesquero.

También en lo que atañe a Santander, ha sido cuestionado por La Remonta, un terreno del Ministerio de Defensa que el Gobierno de España ha incluido dentro de su plan de viviendas sociales, donde pretende construir 257. Revilla ha opinado que este espacio debe acoger un gran pulmón verde de la ciudad y también viviendas asequibles, “pero no muchas”. “Ni 1.500 ni 100, una cosa intermedia”, ha remarcado. El regionalista ha afirmado que La Remonta “tiene que caer en manos del Ayuntamiento” y ha lamentado, en ese sentido, que la “cesión gratuita” al Ayuntamiento que, según ha afirmado, logró “sacar” a José Luis Rodríguez Zapatero no se haya concretado.

En relación a la vivienda, Revilla ve necesario “reeditar” un nuevo Plan de Vivienda en el que el Gobierno y las comunidades trabajen juntas en esta materia. Revilla ha opinado que los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda tienen “demasiado tufo electoral”. Asimismo, considera que “hay métodos para movilizar viviendas” que a día de hoy están desocupadas, aunque rechaza propuestas que hablan de expropiación. En cambio, sí cree que son efectivas las dirigidas a gravar fiscalmente más a quien tiene viviendas vacías y no las pone en alquiler y también a los propietarios de edificios en mal estado que no los rehabiliten. Además, ha abogado por “mano dura” contra la okupación.

Elecciones generales

En su intervención, Revilla ha defendido que las elecciones del 28 de mayo no debieran ser, en su opinión, “extrapolables” a las nacionales, una futura cita electoral sobre la que ahora tampoco tiene claro quién será el ganador.

Ha reconocido que hace un par de meses creía que la victoria sería para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero ahora tiene más dudas ya que Pedro Sánchez es “un enigma y un tío rocoso” y cree que el PSOE “tiene unas bazas que está jugando bien”, como que “la economía” del país “no va mal”. También cree que la próxima Presidencia de España de la UE a partir del segundo semestre del año y el “buen cartel” que Sánchez en el exterior pueden ser otras bazas importantes para el PSOE de cara a las nacionales.

Respecto a Feijóo, Revilla ha opinado que está “muy capacitado” pero le ve “condicionado” y “presionado” por determinados sectores del partido y dirigentes como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que, según el regionalista, le “impiden” ser “más moderado”.