Revilla cree que el cartel del Partido Popular con su foto y la de Sánchez “demuestra un poco de nerviosismo”

El presidente de Cantabria y candidato autonómico del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, se “toma a risa” el cartel del PP con su cara y la de Pedro Sánchez bajo el lema 'Son lo mismo'. “Me han sacado bastante bien en la foto y cuando me vea la gente por la calle pues me hacen una propaganda más”, ha afirmado. No obstante, ha opinado que la iniciativa “demuestra un poco de nerviosismo” por parte de los populares.

Así de irónico se ha mostrado al ser cuestionado este viernes por la prensa acerca de los carteles que el PP colocará en sus sedes en Cantabria y espacios públicos en los que la imagen de Revilla y la de Sánchez parecen la misma según la posición del observador y que van acompañados del mensaje 'Son lo mismo. Si apoyas a uno, apoyas lo otro'.

Al margen de bromear con que la gente “le va a piropear” por esa foto en la que, a su juicio, sale “bastante bien” y junto con el “guapo de verdad” (en alusión a Pedro Sánchez), Revilla ha comentado que “tener que poner la foto del candidato rival y no la de ellos... Lo que espera la gente es que cada uno ofrezca su programa y tener como programa el acabar con una persona no es yo creo la mejor campaña electoral”. También ha asegurado que “nota muchos nervios en algunos partidos”.

Pacto entre PP y Vox

Al margen de esta cuestión, y también a preguntas de los periodistas, Revilla ha vuelto a avisar de que si PP y Vox suman mayoría tras las elecciones del 28 de mayo habrá “pacto fijo” y ello pese a que la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga, dijera hace un par de días que, si puede elegir, “preferiría” no gobernar con Vox.

“Que nadie lo dude”, ha dicho el líder de los regionalistas que, sin embargo, ha asegurado que ese pacto “no va a ocurrir” porque, en su opinión, a PP y Vox no les van a dar los números.

Tras señalar que PP y Vox ya han pactado en otros lugares de España, Revilla ha recordado que las candidatas a la Presidencia de Cantabria del PP (Buruaga) y de Vox (Leticia Díaz) ya han gobernado juntas en el Gobierno que presidió entre 2011 y 2015 el 'popular' Ignacio Diego, donde la primera era vicepresidenta y consejera de Sanidad y la segunda responsable de Justicia.

“Si son la misma casa, amigas entrañables y del mismo grupo. Solo que a veces los partidos los partidos se dividen porque no hay puestos para todos y crean estas escisiones”, ha señalado Revilla.

El regionalista ha insistido en que el pacto PP-Vox, si dan los números, “está hecho” aunque ahora a los 'populares' “no les convenga” electoralmente “que se sepa que van a pactar con un partido que está en contra de la autonomía de Cantabria, de la UE, con rasgos xenófobos y en tantas cosas retrógrado”. “Pero si el resultado, que no va a ocurrir, da 18 (número de diputados que marca la mayoría absoluta) que nadie lo dude”, ha reiterado.

Sin dudas de la victoria del PRC

Revilla se ha pronunciado así, a preguntas de la prensa, en el acto de presentación de su candidatura autonómica, celebrado en los aledaños del Palacio de la Magdalena y en la que con todos los integrantes se han hecho una foto de familia.

Allí, ha reivindicado que se trata de un “equipo extraordinario” y ha asegurado que “sin duda ninguna” va a ser “el ganador” de las próximas elecciones y que va a obtener un “extraordinario resultado”.

Ha defendido que el PRC tiene “acreditada una trayectoria en favor de Cantabria” y ha señalado que los ciudadanos “saben” que cuando los regionalistas han gobernado --“con unos y otros” (ocho años con el PP y dieciséis con el PSOE)-- han dado “estabilidad a Cantabria”.

Así, ha resaltado que todas las legislaturas con el PRC en el Gobierno han acabado “sin sobresaltos” y cada año la comunidad tenga cada año un presupuesto, algo que no ocurría hasta entonces y que ahora tampoco pasa en el Ayuntamiento de Santander, donde gobiernan PP y Cs en minoría.

“Hasta que el Partido Regionalista apareció en el Parlamento de Cantabria esto era ingobernable”, ha afirmado Revilla, quien ha subrayado la “gran solidez” del PRC, un partido “serio”, “creíble y previsible” y que, a diferencia de otros con divisiones internas, está “muy unido” y son una “gran familia”.

Revilla ha defendido que el PRC es un partido “muy conocedor de Cantabria” y con “una trayectoria de muchísimos éxitos”, “especialmente” --ha dicho-- en esta legislatura que, pese a haber sido “terrible” y “tan complicada”, ha sido en “la que más cosas se han obtenido del Gobierno de España y que están ya en plena ejecución”.

“Estos próximos cuatro años veremos inauguraciones importantes de reivindicaciones históricas, que no llegaban nunca y que van a llegar en esta legislatura”, ha señalado Revilla, que se ha mostrado “contento” de su partido y de todos los integrantes de la candidatura autonómica y municipal.

En relación a la lista autonómica, ha vuelto a señalar que en ella, aunque ha habido algunas incorporaciones de gente joven, “no hay grandes cambios” respecto a la que presentó en 2019 porque, a su juicio, “lo que funciona bien no es partidario de que se cambie”.