Revilla ve la ausencia y críticas de algunas comunidades a la Conferencia de Presidentes "carroñerismo puro y duro"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ve "muy mal" la anunciada ausencia de alguno de sus homólogos de otras comunidades autónomas a la Conferencia de Presidentes de este viernes en Salamanca y las dudas expresadas por otros acerca de si acudir o no y lo achaca al "carroñerismo puro y duro" que, a su juicio, hay en la actualidad entre "todos" los partidos políticos. "Aquí no se da tregua al rival", ha aseverado.

Así se ha expresado este martes Revilla al ser cuestionado acerca de la anunciada ausencia del jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés; las dudas del lehendakari, Íñigo Urkullu, y las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que la del viernes será la última Conferencia a la que irá hasta que empiecen a "ajustarse a reglamento".

Revilla ha asegurado que está "harto" de oír a los presidentes de las comunidades autónomas pedir que haya "más reuniones" de este tipo entre el Estado y las comunidades autónomas y ha sido "testigo" de cómo pedían que éstas fueran "más frecuentes". El presidente cántabro ha recordado que "hacía mucho tiempo" que no había una Conferencia de Presidentes --la última fue en octubre de 2020-- y cree que es "positivo" este tipo de encuentros en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los jefes de las distintas comunidades autónomas.

"Que nos veamos las caras es bueno", ha opinado Revilla, que considera que ahora, incluso, lo es "mucho más" cuando espera que en la del viernes el Ejecutivo aporte "alguna luz" sobre el reparto de los fondos europeos que, según ha dicho, todos los territorios están esperando "con la boca abierta a ver qué nos cae" y que cada comunidad pueda "vender" y defender sus planteamientos de cara a la recepción de este dinero como él ya ha adelantado que hará.

Revilla ve "muy interesantes" este tipo de conferencias entre Gobierno y comunidades autónomas --que según ha recordado "también son Estado"-- y cree que deberían celebrarse "cada 2 o 3 meses". El presidente cántabro ha señalado que en la última Conferencia fue el jefe de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), reclamar que se reanudaran estos encuentros y propuso que se celebrara en Salamanca, tal y como va a ocurrir.

"Yo creo que escuché una unanimidad de que todos estaba de acuerdo", ha dicho Revilla, que por ello "no entiende" que Díaz Ayuso diga que es a la última a la que acudirá. Revilla cree que, con estas actitudes, algunos presidentes pretenden "dar la nota", hacer ver que "son distintos" y que "con ellos no se cuente".

El presidente cántabro ha señalado que este tipo de comportamientos se extienden no solo a las conferencias de presidentes sino a otro tipo de actos institucionales, en los que, según ha dicho, es "muy frecuente" que haya "un par de comunidades" que no acudan. Revilla ha comparado este tipo de actitudes con lo ocurrido en relación a las posturas de las comunidades respecto al estado de alarma, en el que algunas acusaron primero al Gobierno de usar esta figura para convertirse "en una especie de dictadura" y cuando se quitó también protestaron. El presidente cántabro ha criticado el "carroñerismo político" que existe entre "todos los partidos". "Aquí no se da tregua al rival, aquí no hay rival hay enemigos", ha señalado Revilla.

Por otra parte, el presidente cántabro ha considerado "gravísimo" que haya órganos fundamentales del Estado de Derecho, como el Consejo General del Poder Judicial, que están "en la ilegalidad" porque no se han renovado. "Los poderes duran lo que duran. Es como si es una democracia, que tenemos elecciones cada cuatro años, nos perpetuamos otros cuatro años sin elecciones", ha afirmado Revilla, que cree que esto podría darse en "algún país tercermundista pero en Europa no". "Es como si Revilla no se somete a las urnas cada cuatro años", ha indicado.

Revilla ha realizado estas declaraciones en Noja, donde ha inaugurado las jornadas culturales en homenaje al marino Luis Vicente de Velasco.