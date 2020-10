Unanimidad para pedir al Gobierno de Cantabria que compruebe si Ambuibérica cumple el contrato de ambulancias

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria se han unido este martes en el Pleno para instar al Gobierno regional (PRC-PSOE) a comprobar si la empresa Ambuibérica, adjudicataria del servicio de transporte sanitario en la comunidad, cumple con las condiciones del contrato y, si no lo hace, a tramitar las sanciones que correspondan.

La iniciativa aprobada con el voto a favor de los cinco grupos del arco parlamentario (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox) ha partido de la formación naranja y ha sido complementada por el PP a través de una enmienda de adición, que ha añadido un punto más a lo que demandaba la moción original.

Concretamente, se llama al Gobierno de Cantabria a comprobar que Ambuibérica cumple con la obligación de sustituir los vehículos con más de seis años de antigüedad, algo que, según Cs, la empresa no hace. También se pide al Ejecutivo que compruebe si la empresa destina personal del transporte sanitario programado a cubrir las bajas en el 061, una práctica que Cs asegura que Ambuibérica sí lleva a cabo y que supondría un incumplimiento del contrato. En la iniciativa se insta a que si se acreditan estos incumplimientos se impongan las sanciones que correspondan contra la empresa.

Además, en la moción aprobada se insta al Ejecutivo a realizar comprobaciones en relación a dos contratos adjudicados a la empresa para la dotación de unas ambulancias. Uno de ellos tiene que ver con la adjudicación de un contrato a esta empresa para dotar de una ambulancia a Noja, y del personal correspondiente en ella, durante este verano ante el incremento poblacional, un asunto que ya salió a relucir en el Pleno de la semana pasada.

En esa sesión anterior, el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, denunció que el Servicio Cántabro de Salud habría pagado a Ambuibérica 44.500 euros por esta ambulancia para Noja y la empresa lo ha cobrado pero no ha puesto ese vehículo adicional sino que ha trasladado una que ya tenía en su flota y que estaba destinada a cubrir transporte sanitario.

Tras dicha denuncia, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), instó al portavoz naranja a que, si tenía pruebas de ello, lo denunciara ante la Fiscalía porque podría ser un "fraude de ley contra la Administración". En este sentido, Álvarez ha indicado en el Pleno de este martes que ese hecho ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía días antes de que hiciera público ese hecho.

A la moción original se ha incorporado un apartado añadido por el PP en el que se isnta al Gobierno a cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público y que el responsable del contrato ejerza "de forma diligente sus facultades" relacionadas con la ejecucion y extinción del contrato. También se propone al órgano de contratacion el ejercicio de prerrogativas que le correspondan por razones de interés público, y a acreditar la conformidad de la prestación con lo previsto en el contrato.

Durante el debate de esta iniciativa, el portavoz parlamentario de Cs ha vuelto a denunciar las "decenas" de incumplimientos del contrato por parte de la empresa y ha acusado al Gobierno regional de "no hacer nada". "Esto se les acabará yendo de las manos", ha advertido.

Tras agradecer al resto de grupos su apoyo a la iniciativa, Álvarez ha expresado su temor de que esta iniciativa no vaya a servir "para nada", ni para mejorar la prestación del servicio a los usuarios ni las condiciones de los trabajadores algo por lo ha reconocido sentir "frustración".

"A pesar de esta unanimidad, creo que la solución no está cerca", ha dicho Álvarez, que cree que ésta se puede "demorar tanto" que, cuando llegue, "el contrato habrá vencido", algo que también considera el PP. En el debate dela iniciativa, todos los grupos, tanto los de la oposición (PP, Cs y Vox) como los que sustentan al Ejecutivo en la Cámara, han coincidido en que el transporte sanitario en Cantabria tiene "irregularidades". Sin embargo, los grupos que sustentan al Gobierno regional no están de acuerdo con que el Ejecutivo no esté haciendo nada.

"Yo no creo que la Consejería de Sanidad está obviando el incumplimiento, sino todo lo contrario", ha opinado la diputada regionalista Ana Obregón, quien ha recordado la auditoría llevada a cabo a la empresa y el expediente sancionador abierto por parte del Servicio Cántabro de Salud del que informó en el Pleno anterior el consejero de Sanidad, que aseguró que en él se proponían multas de hasta 42.000 euros a la empresa, la cual lo ha recurrido. Obregón ha insistido que el Gobierno "sí está haciendo" en relación al contrato del transporte sanitario pero ha señalado que hay que respetar los plazos que se marca la Administración. Para Vox, dichas sanciones anunciadas por el consejero suponen una "pantomima" y ha ironizado con que se planteen multas de 42.000 euros para la adjudicataria de un contrato de "45 millones".