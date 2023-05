La visita a Cantabria de los líderes de PP y Vox visualiza en campaña el pacto que auguran algunas encuestas

A veces las coincidencias parecen ser premonitorias y, en este caso, la visita de los líderes de PP y Vox a Cantabria el mismo día de campaña bien podría representar la antesala del posible pacto entre ambas formaciones que prevén muy cerca las encuestas que se han conocido recientemente sobre los comicios autonómicos del próximo 28 de mayo.

Feijóo plantea sacar al lobo de las especies protegidas para que los ganaderos puedan "defender sus animales"

Y es que según los últimos sondeos, el partido de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones del 28M en esta comunidad y se quedaría muy cerca de poder formar gobierno con los de Santiago Abascal, a quienes las estimaciones también auguran una subida respecto a sus resultados de 2019.

Tanto la encuesta de Simple Lógica para elDiario.es, como el CIS y el sondeo de GAD3 para ABC y los medios regionales de Vocento marcan la misma línea: el quinto mandato de Miguel Ángel Revilla está en peligro ante el desplome del PRC, y dependería de un tripartito con PSOE y la coalición de Podemos e Izquierda Unida.

Ante este escenario, en el PP están con los colmillos afilados, deseosos de hincar el diente a los regionalistas -quienes no se creen los pronósticos de las encuestas- y llevarse el puñado de votos necesario que le permita gobernar de nuevo Cantabria. Pero esta vez, y a diferencia de 2011, nada parece indicar que será con mayoría absoluta, y aunque su candidata, María José Sáenz de Buruaga, se empeñe en repetir una y otra vez la falsa disyuntiva entre ella o lo que denomina el 'gobierno Frankenstein', lo cierto es que al PP le hará falta en todo caso la extrema derecha de Vox para sumar mayoría en la Cámara autonómica y lograr su ansiado objetivo.

PP y Vox serán aliados inexorablemente y la casualidad ha querido que sus líderes nacionales recalen en Cantabria este lunes, en actos por separado, como no podía ser de otra forma, pero en los que han quedado patentes sus similitudes, dada la radicalización del discurso del presidente popular para competir con la extrema derecha.

Feijóo, que ha estado en Torrelavega con los candidatos más jóvenes, ha visitado previamente una ganadería en el municipio de Ruesga, donde ha hablado de EH Bildu y la polémica con los integrantes de sus listas, siguiendo con la estrategia de sacar a ETA a la palestra en campaña electoral. En este sentido, ha pedido a Pedro Sánchez que active a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para actuar a través de la Ley de Partidos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) con el objetivo de impedir que este partido lleve “asesinos” en sus candidaturas del 28M.

Y mientras ha expuesto sus propuestas para el mundo rural, como sacar al lobo del lista del especies protegidas (LESPRE), ha creído oportuno colar el Falcón para arremeter contra el presidente del Gobierno: “Sánchez solo se aproxima al medio rural con visitas aéreas en Falcon, para nosotros la España rural es la España real”, ha señalado.

“Yo sé que el presidente Sánchez no conoce el rural y a lo mejor no conoce el rural primero porque no ha vivido en él. Y lo que es más grave, quizás porque no le guste, pero no se puede ser presidente del Gobierno sin conocer bien los pueblos de España y no se puede ser el secretario general de un partido sin que ese partido tenga preocupaciones y prioridades en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos”, ha manifestado.

ETA como argumento electoral

Abascal, por su parte, iba a celebrar su mitin de campaña por la tarde en la Plaza de las Atarazanas de Santander, pero el partido ha anunciado que finalmente se celebraría en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria dadas las condiciones climatológicas. Ahí, el líder de la extrema derecha no ha dejado pasar la ocasión y ha retado al Partido Popular a votar a favor de la ilegalización de EH Bildu en el Congreso de los Diputados. “Es muy fácil decir una cosa en los mítines y votar otra en el Parlamento”, ha criticado a Feijóo.

En su mitin en Santander, Abascal ha hecho una mínima alusión a “La Montaña”, como se refiere a Cantabria, para asegurar que el jefe del Ejecutivo autonómico, el regionalista Miguel Ángel Revilla, está “en caída libre” y se convertirá en un “personaje irrelevante” tras las elecciones del próximo día 28, acusándole de ser “cómplice” de todas las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.