Zuloaga reclama sensibilidad a todas las instituciones de Cantabria para cumplir la Ley de Memoria Histórica y eliminar cualquier símbolo del franquismo

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha reclamado sensibilidad a todas las instituciones de Cantabria para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, instando a la eliminación de los callejeros de cualquier símbolo de franquismo y represión

Así lo ha señalado el vicepresidente durante la celebración el 31 de octubre por primera vez en toda España como Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del franquismo, tal y como se recoge en la reciente Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

También ha reivindicado la dignificación de los espacios de recuerdo y memoria de las víctimas, haciendo referencia a las Caballerizas del Palacio de la Magdalena donde ha tenido lugar el acto y que en el pasado fueron un campo de concentración y cárcel, “donde se represalió a muchas personas solamente por pensar diferente de aquellos que tomaron el poder de nuestro país”.

Zuloaga se ha referido a los esfuerzos de los Gobiernos de Cantabria y España para dotar de herramientas justas como la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria y Ley de Memoria Democrática aprobada recientemente a nivel nacional.

“El trabajo conjunto de las instituciones conseguirá que la historia no se repita, conseguirá que la historia no se olvide, conseguirá que miles de cántabros no pierdan su voz por el hecho de haber sido represaliados en cárceles, haber sufrido el exilio o haber sido cruelmente asesinados”, ha destacado.

Además, el vicepresidente ha señalado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria pone el foco en la persecución que sufrieron las mujeres por el doble hecho “de que sus compañeros estuvieran encarcelados o expatriados, o porque ellas mismas fueran tachadas de rojas y sufrieran una persecución específica por ser mujeres”.

Con este acto, ha concluido el vicepresidente, “el Gobierno de Cantabria se suma a este día nacional que pide reivindicar la memoria de las víctimas y lo hacemos en un espacio que debe ser considerado de memoria democrática”.

En el acto, que ha incluido una ofrenda floral en la placa de las Caballerizas que conmemora el acontecimiento de la actuación de La Barraca dirigida por Federico García Lorca, el vicepresidente ha estado acompañado por la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, y representantes de diversas entidades memorialistas.

Zoraida Hijosa ha avanzado que su departamento va a instar por carta a los ayuntamientos de Cantabria pendientes de cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria para eliminar de las calles los símbolos franquistas, con especial mención al de Santander, para conseguir que Cantabria sea una comunidad autónoma más democrática.

También ha comentado que en noviembre se va a iniciar la localización de fosas con métodos de georadar, para proceder a su exhumación en caso de resultados positivos. Un proceso de localización difícil, ha explicado, debido a que se trata de fosas muy pequeñas, muchas de ellas en zonas de difícil acceso.

La directora de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica ha estimado en cerca de 7.000 personas, entre asesinados y familiares, las víctimas del franquismo en Cantabria, tanto naturales de la región como procedentes de otras comunidades autónomas, sobre todo de Andalucía.

Documental

Dentro de los actos programados, a las 19,00 horas el vicepresidente asistirá en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus a la proyección del documental ‘Crónicas de aquel infierno’, que contará con la intervención de los realizadores José Luis Galán y Julieta Pérez, y de representantes de la Asociación AGE (Archivo, Guerra y Exilio).

Este documental, inédito en Cantabria, ha sido grabado hace años y filmado en gran parte en nuestra región, con testimonios de víctimas del franquismo o de sus familiares y entrevistas a historiadores como Fernando Obregón Goyarrola, Francisco Espinosa y Mirta Núñez, entre otros.