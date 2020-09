La gran mentira

Decían que España era un milagro económico y resultó ser un globo. Se nos pinchó y se acabó la fiesta y nos quedamos con los gorritos, los matasuegras y la cara de tontos. Decían que teníamos un sistema financiero de Champions y la crisis mostró que era otro gol que nos habían colado para ocultar cómo jugaban con nuestro dinero al casino. Decían también que teníamos la mejor sanidad del mundo y el coronavirus ha demostrado que era un bulo para esconder cómo la habían dejado en los huesos. Decían que el rey era ejemplar a la par que campechano y que la Transición era modélica y ya hemos visto que todo lo contrario, que ejemplo de golfería y modelo de pícaros. Moraleja: de lo que digan, hay que pensar lo contrario.

Cuando nos cuenten que somos los más altos y los más guapos, pensemos qué fealdad y bajeza nos estarán ocultando. Cuando estos amos te acarician el lomo, es que están a punto de llevarte a castrar al veterinario. La idea es castrarnos al resto para que no les castremos a ellos. España es un país que camina sobre una lujosa alfombra de mentiras que cubren la cloaca donde han desaguado toda la pocilga. De tanto en tanto, las cloacas rebosan y asoman su lengua por los bordes de la moqueta. Rebosa la cloaca del PP, rebosa la cloaca del rey, rebosa la del PSOE andaluz, rebosa la del pujolismo y la del Ibex 35, antes rebosaron la del felipismo, el aznarismo y todos los ismos que en este país han sido.

Desde la Transición, las cloacas no han dejado de vomitar. Cuando esto ocurre, corren a tapar la cloaca con más alfombras a las que el periodismo pasa la aspiradora. Alfombras y más alfombras, como si fuéramos una tienda persa y vuelta a empezar porque la poza nunca se limpia. Si alguien se atreve a sugerir que habría que reformar el país, vaciar la alcantarilla, desempolvar las instituciones, abrir puertas y ventanas, airear y crear los mecanismos para que la mierda no nos coma, la respuesta es que no toca. No toca porque estamos en crisis, una crisis permanente causada por el problema que queremos extirpar. Las crisis que la corrupción provoca son la excusa para no limpiarla. La razón para no limpiar el polvo es que hay polvo, chúpate esa. El cáncer no se extirpa porque tenemos cáncer y al final el cáncer te mata, obvio. O produce excrecencias de la cloaca como Vox, que no viene a sanear el sistema como dicen sino a sostenerlo. A apuntalarlo. A apuntalar las paredes que se caen de un edificio ruinoso.

La gran mentira de España es que España va bien. Por eso es irreformable. Si todo va bien, para qué tocarlo. La primera condición del adicto para curarse de su adicción es reconocer que tiene una enfermedad, pero en este país el alcohólico se receta la medicina, más alcohol. El fuego no lo quieren apagar los bomberos sino los pirómanos. Los que crean el problema quieren traer la solución. A rey depuesto, rey puesto, a Casado lo aúpa Cospedal, a Susana Díaz la coloca Griñán, el pujolismo pone a Artur Mas y así todo. Alfombras y más alfombras.

Una quincena de medios, entre ellos Carne Cruda, hemos tenido que organizarnos para encargar una encuesta con dinero del público que pregunte al personal por la monarquía porque no lo hace el Estado a quien corresponde. Sólo un tercio de los votantes actuales aprobó la Corona que se metió de tapado en un referéndum con todo lo demás porque si se preguntaba sólo por ella, salía que adiós al Borbón, como Suárez reconoció. Alfombras y más alfombras, como el papel de salvapatrias del rey en el 23F, otro tapiz más. No basta con pasar la aspiradora, tampoco con levantarlas o atizarlas con el sacudidor. Volveremos a tropezar con ellas mientras sigan ahí, mientras no se pongan los dispositivos para que haya transparencia, control y rendición de cuentas. España no necesita reformitas, necesita una reConstitución, un proceso constituyente, una ruptura. Quemar las alfombras, vaya.