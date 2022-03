Un 13% de personas en Castilla-La Mancha no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada

La Red Europea de lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha organizado, con la colaboración de la Consejería de Bienestar Social, la Jornada de Evaluación y Propuesta para la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de la región con el objetivo de visibilizar la renovación de la Estrategia Regional contra la pobreza y la exclusión social y ofrecer información ampliada sobre las nuevas líneas de actuación, organismos participantes en su implementación y dotación presupuestaria de la misma.

El acto, que ha tenido lugar en el Hotel Beatriz de Toledo, ha sido inaugurado por el director general de Acción Social, Francisco Armenta, y Adolfo Patón, presidente de EAPN-CLM, quien ha pedido un mayor compromiso de la Administración Regional en materia de financiación y estabilidad para seguir avanzando en la erradicación de la pobreza y la desigualdad de la región.

En octubre de 2017 se aprobó por primera vez en la región una Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social. Se articuló como un conjunto de medidas transversales por parte del Gobierno Regional para abordar las situaciones de pobreza y exclusión social. La misión que se definió para esta estrategia fue “atender las necesidades sociales de Castilla-La Mancha e impulsar, ordenar y coordinar las actuaciones que la Administración fegional, junto con otras figuras, realiza desde diferentes áreas de trabajo para luchar contra la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades”.

EAPN ha ofrecido los resultados conseguidos en la evaluación de 2020. Entre ellos, destaca que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) era en 2015 del 37,9% en Castilla-La Mancha. El objetivo fijado en la estrategia era alcanzar una tasa inferior al 35%, que se alcanzó ya desde 2017. Por su parte, la tasa de pobreza severa fue del 3,1% en la anualidad 2020, por debajo del objetivo del 4% que la Estrategia se había fijado en su inicio.

Asimismo, en esta comunidad autónoma, la tasa de baja intensidad por hogar fue del 8% en 2020, diez puntos porcentuales menos que en 2016. En este caso, se ha alcanzado el objetivo propuesto en la Estrategia, que buscaba que esta tasa fuera inferior al 15%.

No obstante, esta organización destaca que no se ha podido establecer una medición apropiada del indicador elegido para hacer el seguimiento de la pobreza infantil. “Si bien en 2017 el porcentaje de menores de 18 años viviendo en hogares que padecían privación material severa era del 5,4%, es esperable que éste haya sufrido un repunte similar al registrado en el índice de pobreza material severa para el conjunto de población, situándose por encima del objetivo del 7% marcado en la Estrategia”, argumenta. También resalta como dato negativo que en este año un 13,2% de las personas en Castilla-La Mancha no podía mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Este dato es muy superior al objetivo de la Estrategia, que se proponía que esta tasa fuese inferior al 7%.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha explica que ha destinado cerca de 1.200 millones de euros entre 2017 y 2020 en la ejecución de la Estrategia contra la pobreza y la desigualdad social, beneficiando a un total de 700.000 personas. Así lo ha manifestado el director general de Acción Social, Francisco José Armenta, en el marco de esta jornada.

Según ha dicho, la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social es un compromiso del Gobierno del presidente Emiliano García-Page, que se materializó en octubre de 2017 ante las altas cifras de pobreza en la región tras la crisis económica y las políticas de austeridad que se desarrollaron en esa época. Con la implementación de la Estrategia “hemos conseguido mejorar los cinco objetivos propuestos y hemos rebajado la Tasa Arope en cerca de siete puntos acercándonos a 3, 4 puntos de la media nacional”, ha puntualizado Armenta.

“El impacto presupuestario ha sido de 1.200 millones de euros y se ha podido beneficiar a 700.000 personas de la región con las 58 medidas desarrolladas dentro de la primera Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social”. Además, el director general ha detallado que, “ahora, también miramos al futuro con tres circunstancias que lo condicionan: la presencia del IMV, una noticia positiva, que hay que mejorar; la pandemia, que aún sufrimos; y la crisis humanitaria actual que, lógicamente, nos planteará una problemática evidente”.

Nueva Estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad social

En este sentido, el director general de Acción Social ha avanzado que esta semana se ha hecho público en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Informe Final del proceso de participación para la elaboración de la II Estrategia regional, “que ha contado con la participación de más de 800 personas. Además, se ha constituido el Grupo Motor, formado por entidades del Tercer Sector de EAPN-CLM así como representantes de todas las Consejerías del Gobierno regional, y se espera disponer de un documento renovado en el último trimestre de este año”.

Finalmente, la presentación de la Evaluación de la Estrategia contra la pobreza y la desigualdad social, ha contado con la participación del presidente y la vicepresidenta de EAPN-CLM, Adolfo Patón y Fernanda Rodríguez, respectivamente. También han participado en la jornada la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Patricia Bezunartea; el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust; la directora general de Vivienda, Inés Sandoval; el director general de Programas de Empleo, José Luis Cabezas, la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Mª Ángeles Marchante, y el delegado provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz.