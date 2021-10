Acto penitencial por “las negligencias en el respeto” a la Catedral de Toledo tras el videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso

Casi diez días después de que se hiciera público el videoclip de la canción “Ateo” de C. Tangana y Nathy Peluso rodado en distintos espacios de la Catedral de Toledo y con la dimisión del deán, Juan Miguel Ferrer, ya oficial desde ayer por haber permitido ese uso del templo, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves ha presidido una misa en este mismo sitio. En el acto penitencial previo, ha pedido perdón por “las negligencias en el cuidado y respeto del templo”, aunque sin mencionar explícitamente el rodaje del videoclip ni la polémica posterior.

La catedral de Toledo recibió 15.000 euros por el rodaje del vídeoclip de C.Tangana y Nathy Peluso

Saber más

El pasado fin de semana, la Archidiócesis ya invitó a la ciudadanía toledana a esta misa de "conversión” y hace justo una semana varias personas realizaron de manera espontánea un rezo colectivo a las puertas de la Catedral, como un "acto íntimo y de reparación".

Hoy, en el acto penitencial previo con motivo de la apertura de la fase diocesana de la Asamblea del Sínodo de los Obispos que ha convocado el Papa Francisco, Cerro Chaves no solo ha pedido perdón por las citadas “negligencias” sino también “por las injusticias que atentan contra la libertad y los derechos del hombre", por "los escándalos y los abusos a personas vulnerables” y por las “críticas destructivas intencionadas o inconscientes y superficiales”.

Han concelebrado la misa posterior el arzobispo emérito, Braulio Rodríguez, y el obispo de Segovia, Ángel Rubio, junto a más de un centenar de sacerdotes. En la celebración se ha anunciado que la colecta realizada se destinará a ayudar a los damnificados por la erupción del volcán en la isla de La Palma, a través de Cáritas Diocesana.

Tras la publicación, el pasado 8 de octubre, del vídeo musical "Ateo" de C. Tangana y Nathy Peluso en el interior de la Catedral Primada, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, lamentó ese mismo fin de semana la grabación y pidió perdón a todos los fieles laicos, consagrados y sacerdotes que se sintieran "justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado", aunque poco antes el deán del Cabildo de la Catedral, Juan Miguel Ferrer Grenesche, había justificado la grabación del vídeo. Fue después cuando el arzobispo convocó a la Archidiócesis a abrir la fase diocesana del XVI Sínodo hoy, 17 de octubre, y dijo que "a raíz de los acontecimientos recientes" quería que esta celebración fuera una invitación a reparar los pecados.

Sobre esta polémica se ha llegado a pronunciar los protagonistas del videoclip. C. Tangana y Nathy Peluso se han pronunciado tras la renuncia del deán de la Catedral de Toledo por el videoclip que los dos artistas grabaron en distintos espacios del templo."Nos ha tomado por sorpresa, nos da pena, supongo que él conoce mejor que nadie como funciona la Iglesia y sabía lo que sucedía", comentó Tangana sobre el deán en una entrevista para Billboard Latin. "Me da pena porque era una oportunidad para decir algo bonito, moderno y tolerante por parte de la Iglesia. De repente, no ha quedado así".