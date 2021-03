Los agricultores castellanomanchegos se involucran con el proyecto Pur Projet y plantan biodiversidad

Reconocer el valor añadido que implica mejorar la biodiversidad en las explotaciones agrícolas y apostar cada vez más por plantar setos autóctonos, implantar cubiertas verdes o instalar colmenas que aumenten la polinización son ya éxitos del programa Pur Projet, que ejecuta Fundación Global Nature en Castilla-La Mancha.

Global Nature culmina un proyecto en Villacañas para la producción de plantas beneficiosas para la agricultura y la biodiversidad

Saber más

Estos son, según la Fundación, los objetivos logrados de este programa que además ha logrado plantar más de 60 000 árboles y arbustos ya con la colaboración de los agricultores manchegos desde el año 2012. "Aunque necesitamos más agricultores que se involucren en la plantación de cubiertas verdes, los que ya lo hacen empiezan a darse cuenta de que estas prácticas mejoran la calidad del suelo y reducen la erosión del mismo", así lo explica la técnica de Fundación Global Nature, Vanessa Sánchez.

Los agricultores que participan realizan diferentes tipologías de plantaciones: por un lado, se promueve la plantación de árboles frutales de cáscara (almendros o pistachos) en cultivo ecológico o transición; por otro lado, estos mismos agricultores plantan árboles y arbustos tanto en setos como en linderos para recuperar pequeños retazos semi-forestales, formando pequeños "bosquetes isla" en territorios donde predominan los cultivos agrarios. De esta forma se crean refugios para aves, especies cinegéticas (como perdiz o conejo) y para otros animales que, de otro modo, no encuentran refugio ni alimento en zonas agrarias, apoyando de esta forma la biodiversidad.

En esta campaña, la crisis sanitaria derivada del Covid-19, que comenzó en marzo de 2019, también ha afectado a estas plantaciones. Según Global Nature, conseguir la participación de los agricultores fue más complejo, igual que acceder al terreno. Aun así, en total, durante el año 2020 se entregaron 6 806 plantas, en concreto, 2 865 plantas de frutos secos ecológicos y 3 941 plantas autóctonas para la biodiversidad.

Retomar las plantaciones

Este mes se han retomado las plantaciones pendientes del periodo anterior periodo anterior 2019/20 y se esperan plantar 5 000 plantas más.

Pur Projet se ejecuta junto a 120 agricultores locales y con el apoyo de entidades como AccorHoteles, Clarins, Verallia y To good to go, y desde que arrancó en 2012 ha llevado a cabo diversas actuaciones en el terreno para conseguir una mejora en la gestión agrícola que permita reducir impactos ambientales, promueva la biodiversidad y ofrezca una solución al modelo económico local.

Dentro del proyecto también se promueve la transformación de cultivo convencional a ecológico, con plantaciones agroforestales de frutales en ecológico que conllevan numerosos beneficios ambientales y sociales y suponen una diversificación de cultivos.