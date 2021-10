ASAJA acudirá al contencioso por la prohibición de cosechar dos días en julio en Castilla-La Mancha

ASAJA Castilla-La Mancha va a presentar un recurso contencioso-administrativo después que desde la Administración de Castilla-La Mancha no hayan respondido en plazo a su recurso de reposición contra la prohibición de cosechar entre las 12.00 y las 20.00 horas durante los días 11 y 12 de julio de este año.

APAG estudia recurrir la prohibición de la Junta de cosechar durante dos días pues creen que puede ser "ilegal"

Saber más

Así lo han confirmado a Europa Press desde la Agrupación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), perteneciente a Asaja, después de que, transcurrido el plazo de tres meses marcado para que la Administración regional respondiera al recurso presentado por la organización agraria, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha no se haya obtenido ninguna respuesta.

ASAJA Castilla-La Mancha recurrió ante la Consejería de Desarrollo Sostenible la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad que prohibía el uso de maquinaria y equipos en el medio natural cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, incluidas las cosechadoras, por el riesgo de incendios en el medio natural debido a las altas temperaturas que se iban el fin de semana del 11 y 12 de julio.

En esa ocasión, señalaba su secretario regional, José María Fresneda, que hasta ese momento siempre se hacían recomendaciones y se intentaba influir para que se dejara de cosechar, pero no se había hecho "una resolución que limita los trabajos en el medio natural", ni se había prohibido "taxativamente", algo que desde Asaja entienden que "no se puede hacer", y menos cuando "en muchas zonas no se dieron esas temperaturas".

El pasado 13 de julio, APAG ya avanzaba la decisión de la organización de presentar un recurso contra la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Entendía la organización en ese momento y en el caso concreto de Guadalajara, que el índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP) no fue alto, y alertando de que dicha decisión no estaba fundamentada y que conllevaba pérdidas para las cosechadoras.