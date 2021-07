ASAJA también recurrirá la prohibición de cosechar por el riesgo de incendio en Castilla-La Mancha

Asaja va a recurrir ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por la que se prohibió cosechar entre las 12.00 y las 20.00 horas de los pasados días 11 y 12 de julio, y va a solicitar una "reunión urgente para llegar a un protocolo" de actuación con este departamento del Gobierno autonómico.

El Gobierno regional defiende que hubiera sido “irresponsable” no limitar el uso de maquinaria ante el riesgo de incendio

"Estamos en un sistema democrático. Aquí no es ordeno y mando. Hay que negociar y estamos dispuestos a negociar con talante bueno", ha declarado el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ante una decisión que prohibía el uso de maquinaria y equipos en el medio natural cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, incluidas las cosechadoras, por el riesgo de incendios en el medio natural debido a las altas temperaturas que se iban a producir el fin de semana.

En rueda de prensa, Fresneda ha recordado que, hasta ahora, en este asunto, siempre se hacían recomendaciones y se intentaba influir para que se dejara de cosechar, pero no se había hecho "una resolución que limita los trabajos en el medio natural", ni se había prohibido "taxativamente", algo que desde Asaja entienden que "no se puede hacer", y menos cuando "en muchas zonas no se dieron esas temperaturas".

Ha reconocido que la Consejería ya sabe que van a presentar ese recurso, porque el pasado lunes hubo una reunión con el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, "y su postura era muy radical", y ha avisado, tras haber oído que para el próximo fin de semana se podría publicar una normativa similar, que "se atengan a las consecuencias".

Los argumentos en los que se basa el recurso que presentarán ante la Consejería "la semana que viene", será la posible falta de competencias para tomar esa decisión, la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de un ciudadano que va libremente a trabajar, la falta de cobertura jurídica, y el hecho de que se pueda generar responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados, además de que la disposición adicional no habilita a la Consejería a adoptar la prohibición del uso de las cosechadoras.

En el mismo sentido se ha pronunciado el responsable de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la provincia de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, quien ha señalado que en la provincia de Guadalajara concretamente esos dos días el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP) "no fue alto".

Laso ha asegurado que desde las organizaciones agrarias están "abiertos a colaborar con la Consejería" porque todos quieren "que no haya incendios", pero ha alertado de las pérdidas que suponen parar las cosechadoras dos días en Castilla-La Mancha, algo que la organización tiene pendiente de cuantificar.

“Valentín de verdad” para la PAC

Por otro lado, la organización agraria ha señalado que va a mantener reuniones con la Consejería de Agricultura de cara a la negociación de la Política Agraria Común (PAC) considerando que el proceso que se abre a partir de ahora será "difícil" y que es necesario trabajar "aspectos técnicos" de una PAC que es "muy medioambiental y muy complicada de aplicar".

Fresneda ha explicado que técnicos de Asaja van a mantener un encuentro para fijar ese proceso de negociación con la Consejería, que el titular del departamento regional, Francisco Martínez Arroyo, se ha comprometido a tener, según ha destacado, a fin de sentar las bases del futuro y apoyar al sistema productivo.

En este sentido, ha echado en falta "valentía, valentía de verdad" y "compromisos" por parte del Ministerio de Agricultura, tras la sectorial celebrada este miércoles, donde Gobierno y comunidades autónomas acordaron seguir negociando el plan estratégico nacional para la aplicación en España de la futura PAC para el periodo 2023-2027.

"Aquí estamos cerca de poder entender bien qué podríamos hacer", ha explicado, para señalar que los "tres problemas" que visualiza la organización, y que analizará en una reunión técnica el día 21, tienen que ver con la convergencia, ya que "España pone hasta el 85% como máximo" y la UE como mínimo mientras los países europeos están en el cien por cien de la convergencia; el número de regiones --"si hubiera menos regiones, habría más justicia"--, y los ecoesquemas, que "no están definidos".