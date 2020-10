La vendimia termina en la región con 23 millones de hectólitros, una cantidad razonable, y una cosecha de "enorme calidad”

La vendimia ha concluido en Castilla-La Mancha con 23 millones de hectólitros de vino y mosto recogidos, una campaña de tamaño "muy razonable" y con una cosecha de "enorme calidad", según ha señalado el propio consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, momentos antes de comenzar la reunión preparatoria del próximo encuentro de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas, (AREV), que en estos momentos preside Castilla-La Mancha.

La campaña 2019/2020 cierra con unas existencias de vino de 34,6 millones de hectolitros, 8,9 de ellos en la región

A su juicio, la producción en esta campaña "no ha sido muy grande" y que ha estado por debajo de la media de los últimos años, pero ha destacado que ha ido en consonancia con lo que estaba previsto.

Además, ha hecho hincapié en que la campaña se ha desarrollado "en muy buenas condiciones" en el ámbito sanitario, ya que no ha habido "ningún brote procedente de la pandemia". "Esto es muy importante para nosotros porque significa que se han hecho las cosas muy bien", ha subrayado.

Respecto a la reestructuración del viñedo, el consejero ha asegurado que Castilla-La Mancha ha “hecho las cosas bien”, favoreciendo que España no pierda fondos en el programa del sector del vino europeo. Y por ello, la región ha asumido 2,5 millones de euros más de lo que se le había asignado, haciéndose cargo así de aquellos fondos que otras comunidades no han podido pagar, para que no se perdieran.

El consejero ha destacado que en este programa se han abonado un total 21,9 millones de euros a 1.836 viticultores castellano-manchegos, con ese incremento de los 2,5 millones de euros de lo asignado, lo que significa que “hemos hecho las cosas bien”. Así, ha anunciado el abono importante de 9,2 millones euros para 576 viticultores que se ha realizado antes de finalizar la campaña de la PAC el 15 de octubre.

Reelección de García-Page

Por otro lado, Martínez Arroyo, ha explicado que la asamblea de la AREV se celebrará finalmente por videoconferencia el 26 de noviembre. El plenario no podrá reunirse en Estrasburgo (Francia) como estaba previsto, debido a la crisis sanitaria, por lo cual el 26 de noviembre el encuentro de sus miembros será por videoconferencia del que saldrá reelegido Emiliano García-Page por otros dos años más como presidente de esta entidad y ha marcado como objetivo "impulsar todavía más" la relación entre la organización y las instituciones europeas.

El consejero ha explicado que en estos dos años de presidencia regional se ha trabajado mucho en la logística de la organización, trasladando su sede a Bruselas e iniciando "de manera más directa" los contactos con las instituciones europeas. "Creo que ese es el camino".

Asimismo, ha detallado que se han iniciado también contactos con Farm Europe, "la mayor organización agraria en Europa", para que represente en Bruselas a la AREV. "Estamos trasladando toda esa información a los socios y queremos defender bien los intereses de las regiones y los viticultores ante las instituciones. Esto lo va a hacer muy bien nuestro presidente", ha asegurado.

Por último, Martínez Arroyo ha puesto de manifiesto que, es necesario que en la próxima PAC haya un programa específico del sector donde se incluyan medidas como la reestructuración del viñedo, lo que ha permitido que el sector se modernice y se haga más competitivo.