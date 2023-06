Los vinos de La Mancha, protagonistas en el Congreso Mundial de la Viña y el Vino en Jérez de la Frontera

Los vinos Denominación de Origen La Mancha protagonizarán una destacada cata maridaje durante el 44º Internacional y la 21ª Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) que se está celebrando hasta el 9 de junio en la ciudad gaditana de Jérez de la Frontera y que ha concitado a los principales especialistas mundiales que departirán en asuntos relacionados con la enología, la seguridad alimentaria, el derecho y la propia economía vinculados con el cultivo de la vid, ligado a la Dieta Mediterránea.

Se trata de una cata de los vinos de La Mancha armonizados con quesos de la DO Queso Manchego, promocionando en tándem dos de los productos más emblemáticos de la comunidad castellanomanchega. Lorena Jiménez, responsable Marketing e Internacionalización y miembro del Panel de Cata del Consejo Regulador y Ángel Ortega, gerente DO La Mancha, guiarán sensorialmente a los asistentes en una “degustación tres Quesos Manchegos de diferente maduración maridados con tres vinos premiados en el XXXVI concurso a la calidad de la añada 2022 que celebra la DO La Mancha”.

Esta cita, donde se espera la llegada de unos 800 especialistas en la materia, está coorganizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, y persigue resaltar la raigambre de un cultivo tradicional pero también en vanguardia tecnológica de su producto como sector estratégico para la economía del país.

Una oportunidad para resaltar la singularidad de los vinos de España y Portugal, como subraya la propia Interprofesional del Vino de España. De hecho, en colaboración con ViniPortugal, dentro del programa europeo #aSharedPassion se han llevado a cabo diferentes masterclass donde las expertas María Antonia Fernández-Daza, enóloga, consultora y jurado en concursos internacionales y Sara Peñas, profesora de análisis sensorial y divulgadora de vinos de España y Portugal, varias sesiones de cata en “un recorrido por algunas de las principales denominaciones de origen, variedades de uva más reconocidas y vinos más singulares tanto de España como Portugal”. Entre los blancos catados se pudieron probar los blancos Airén DO La Mancha.

“España, con unas 964.000 hectáreas de viñedo, según el Informe 2022 de la OIV, es el país con más superficie vitivinícola del planeta, seguido de Francia (788.000 hectáreas) y China (760.000 hectáreas).” Gran parte de ese viñedo corresponde a la comunidad de Castilla-La Mancha con la propia Denominación Origen La Mancha. Por ello, sus vinos tienen un protagonismo especial en el Congreso con el servicio de alguno de sus vinos más representativos como sus blancos airén y su tintos crianza, variedad tempranillo o cencibel.