Ana Josefa Soler: “Es muy importante dar difusión de la carrera investigadora y cómo se puede llevar a cabo”

La trayectoria profesional de la catedrática Ana Josefa Soler Valls habla por si misma. Doctora en Veterinaria por la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrolló su periodo postdoctoral en el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Francia (INRA) y en el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA-JCCM). Inició su experiencia investigadora con el desarrollo de su tesis doctoral centrada en el estudio de los factores que afectan a la congelabilidad espermática en el ciervo Ibérico. Ha sido parte de proyectos regionales, nacionales y europeos, que han servido para el desarrollo de tesis doctorales y trabajos de fin de grado y máster.

Además de ello, su labor docente ha sido intensa, impartiendo distintos grados y másteres principalmente en la Universidad de Castilla-La Mancha; además, ha ocupado puestos de gestión, desde la vicedirección del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y hasta hoy que desempeña su labor como Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, centro que también dirige. Se licenció como veterinaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Además, es parte de diferentes asociaciones de reproducción, nacionales e internacionales y de diversas comisiones evaluadoras y del programa de mejora genética de la raza caprina Blanca Celtibérica. Por otro lado, es revisora de proyectos para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospección (ANEP), la Fundación Séneca de la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, la Agencia para la calidad de la docencia de Castilla-León, el INIA, la FONCYT (Argentina) y The National Science Center (Polonia).

Su trayectoria como científica no fue como la planteó desde más pequeña. “Quería dedicarme a la clínica de pequeños animales, por lo que en principio no lo tenía en mente. Sin embargo, cuando empecé a investigar pronto se convirtió en unas de mis pasiones”. En este sentido, señala que “no conocía muy bien” lo que podía ser una carrera investigadora y, por tanto, no tenía grandes expectativas. “Creo que es muy importante dar difusión de la carrera investigadora y cómo se puede llevar a cabo”, resalta Soler.

Soler sigue trabajando en el sector de la ganadería, con la implantación de técnicas de reproducción asistida tanto para aumentar los rendimientos productivos como para conservar las especies. Actualmente, estudia las moléculas que hay en el aparato reproductor femenino que ayuden al espermatozoide para poder fecundar un ovocito, con el objetivo final de aplicarlo a técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro. Para el futuro lo tiene muy claro, su objetivo es seguir investigando.

Papel de la mujer en la investigación

“Es importante que las niñas tengan referentes femeninos en sectores dónde hay poca representación femenina, como por ejemplo en la investigación sobre todo en estadios de la carrera más avanzados”, resalta. “Aunque muchas mujeres se dedican a investigar, cuando llega el periodo de maternidad su carrera se estanca. De este modo por unos años dejan de tener visibilidad y su carrera queda retrasa con relación a la de sus compañeros”.

En cuanto a si la presencia de hombres y mujeres en la ciencia es igualitario, señala que no lo es en cuanto a los puestos de responsabilidad. También, advierte de que sí ha sentido que ha tenido más obstáculos que sus compañeros hombres a lo largo de su extensa trayectoria profesional. Sin embargo, no ha querido dejar de animar a las jóvenes investigadoras a que no abandonen la carrera. “Son igualmente válidas en el sector que sus compañeros. Que crean en ellas y en su potencial para avanzar en el conocimiento”, concluye.