Un año y medio con más de 300 actividades para celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

El 10 de agosto de 2022 se cumplirán 40 años de la aprobación en las Cortes Generales del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Por este motivo, el Gobierno de esta comunidad autónoma, las diputaciones provinciales -que fueron las promotoras del primer borrador del texto- y las Cortes regionales han decidido impulsar una conmemoración de esas cuatro décadas que arrancará el próximo mes de diciembre y se alargará hasta mayo de 2023, con unas 300 actividades para todas las edades que se realizarán por toda la región, desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños.

Así lo ha adelantado el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, en el acto de presentación de estos actos conmemorativos. Tras parafrasear el tango de Carlos Gardel que reza “Cuarenta años no nada”, ha afirmado que se trata de un buen momento para que la región eche la vista atrás y para “sentirnos orgullosos de una tierra que ha sabido hacerse a sí misma y poner en valor el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que han trabajado para que la ciudadanía tenga el nivel de calidad de vida que hoy tiene, en derechos, en infraestructuras y en servicios”.

Ha detallado posteriormente el grueso de las actividades que se llevarán a cabo durante año y medio en la región y que arrancarán el 3 de diciembre con un acto en Alarcón (Cuenca), el lugar donde se aprobó el texto del Estatuto de Autonomía que posteriormente se remitiría a las Cortes generales. Los actos culminarán el 31 de mayo de 2023, fecha en que se celebra el Día de Castilla-La Mancha con motivo de la primera constitución del Parlamento regional.

Las actividades se realizarán coincidiendo con distintos hitos de carácter institucional y se detallarán en una página web y en las redes sociales propias que se realizarán con este objetivo, junto con un logo para la ocasión con el lema "40E", como imagen corporativa de la conmemoración.

Se realizarán desde exposiciones fotográficas itinerantes, con 20 paneles de carácter regionales y otros 20 provincializados que recorrerán el antes y el después de la comunidad autónoma; hasta siete espectáculos con drones; siete conciertos con artistas de la región y del resto de España; un ‘scape-room’ que también recorrerá las cinco provincias; teatro infantil por los municipios más pequeños; circuitos de carreras; un certamen de bandas de música procedentes de multitud de municipios; y un certamen de artes plásticas y artesanía.

También se llevarán a cabo actividades dirigidas a la juventud, con implicación de la televisión autonómica, como un concurso de preguntas y respuestas; murales realizados por las escuelas de arte y promoción de la historia de Castilla-La Mancha con los ‘influencers’ más importantes de la región. A ello se unirán actividades educativas en todos los niveles y jornadas gastronómicas en las cinco provincias para promocionar los productos de la tierra.

Con motivo de esta presentación, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha mostrado su deseo de que todos los actos sean “amplios y participados” y ha remarcado que la creación de las autonomías fue una “intención positiva” de la Constitución. Por eso ha dicho que “más que remarcar lo que somos”, con esta conmemoración se pondrá en valor “cómo somos”. En este sentido, ha afirmado que Castilla-La Mancha nunca ha hecho gala de una “identidad impostada”, únicamente “ha habido un enorme trabajo de 40 años que ha legitimado la autonomía; si ha arraigado en la región, es porque ha funcionado”.

García-Page ha destacado el carácter “ejemplarizante” de la comunidad autónoma en España, al ser “de las que más exhibimos la unidad nacional” y “el vivo retrato de para qué se querían crear comunidades autónomas”. Por eso ha reclamado “limar algunos defectos en términos estructurales” que persisten en el Estado de las Autonomías y el papel de estas para “ensanchar la democracia” puesto que gestionan el 90% de servicios públicos y por tanto, de las preocupaciones diarias de la ciudadanía.

“Hemos evitado el gran vértigo que produce una pregunta terrorífica: ¿estaría mejor España si hoy hubiera tres comunidades reconocidas con derecho de autogobierno y el resto estuviera haciendo fila en el Paseo de la Castellana? ¿Habría más tensiones o menos? La tensión social y política de este país hubiera sido infinitamente mayor de tener dos velocidades, dos países distintos. Unos con capacidad de autodecidir y otros en el saco común”, ha agregado.

Dicho, esto, se ha mostrado convencido de que lo significativo es que “comunidades autónomas como las nuestras, que no hemos querido ponernos medallitas ni tenemos uniformes ni hemos reclamado policía autonómica, hemos querido la autonomía para ponerla al servicio de la igualdad y de la gente más vulnerable”. Castilla-La Mancha, ha concluido, es el ejemplo de que las autonomías "no están para romper" y el Estatuto "no fue una lotería, fue un instrumento para hacernos a nosotros mismos", al tiempo que ha llamado a la "autoestima a la castellana y a la manchega" y ha defendido un apoyo a la Constitución "de los más claros que hay en España".

Previamente, se ha proyecto un vídeo con las intervenciones de los cinco presidentes de las diputaciones provinciales, como las instituciones que impulsaron el Estatuto de Autonomía:

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado que esta comunidad autónoma tiene la “obligación moral” de celebrar estos 40 años porque ha sido “la historia de un éxito colectivo”, gracias “al esfuerzo de las instituciones pero también de muchas personas anónimas”. “Es una oportunidad para dar un nuevo impulso a Castilla-La Mancha y ojalá sepamos aprovechar este momento”.

“Celebramos 40 años de una identidad inclusiva. El Estatuto vino antes que la región, que el propio pueblo de Castilla-La Mancha, que hoy ya existe, y consideramos que no somos más que nadie pero tampoco hemos tolerado ser menos que los demás. La igualdad ha sido la palabra clave en nuestra pertenencia a la región”, ha agregado.

Así, echando la vista atrás, Bellido ha ensalzado la “enorme transformación” del país desde 1982, cuando España todavía no era miembro de pleno derecho de la comunidad internacional y carecía de derechos y libertades que hoy ya existen y que gestionan los gobiernos autonómicos, como la educación y la sanidad. El Parlamento regional, ha añadido, ha servido para “reforzar esa autonomía”. “Hemos avanzado mucho pero debemos seguir avanzando”, ha concluido, haciendo referencia a Víctor Hugo y su proclama de que “los 40 son la edad madura de la juventud” y mostrando su deseo de que cuando el Estatuto cumpla 50 años se celebre “una década provechosa” y “los 50 sean la juventud de la edad madura”, con Castilla-La Mancha “siendo una parte que construye España”.