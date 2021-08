"Hace más de un año que no se cubren las bajas médicas": Brazatortas advierte de la situación "crítica" de su Atención Primaria

"Durante la pandemia podemos entenderlo, pero esto está llegando a su fin y seguimos igual. Este verano se está agravando, pero hace más de un año que no se cubren las bajas médicas. Ya no sólo se trata de una salida de guardia del médico, sino que en cualquier momento, estamos cuatro de cinco días sin facultativo", reclama el alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano (PP). El Ayuntamiento ha lanzado un llamamiento advirtiendo de que la situación de la Atención Primaria en la pequeña localidad ciudadrealeña, con alrededor de un millar de habitantes, ha llegado a una situación "crítica".

A esto, añaden, se suma que la Delegación de Sanidad "sigue sin resolver las demandas de ciudadanía y Ayuntamiento". “Podrán recalcar públicamente una y otra vez en notas de prensa que todo está bien, pero mis vecinos y vecinas, de todas las edades, seguimos padeciendo algo parecido al desmantelamiento de la sanidad pública en nuestro municipio”, recalca Toledano. El alcalde señala que el servicio de urgencias más cercano de la localidad está en Almodóvar del Campo, a unos 14 kilómetros y pasando por un puerto de montaña.

"Nos han dicho que se trata de situaciones puntuales, pero no lo son. Se están agravando cada vez más, y se trata de municipios con población envejecida en los que el servicio de Atención Primaria es fundamental", lamenta Toledano. La situación, insiste, es "desesperante" porque en días como este lunes tampoco hay enfermera, que debe hacer curas a domicilio o seguimiento de tratamiento como el Sintron. "Están desesperados, porque no van y les llaman para avisar de que no van a ir por falta de sustitutos. Pero es que la Atención Primaria es el primer servicio de salud que deben recibir", señala el alcalde.

Por ejemplo, explica que la semana pasada sólo hubo médico en el consultorio el jueves 19 de agosto, una de las veces en las que la falta de médico se ha mostrado de manera "muy acusada". De este modo, lamenta la "indiferencia" y el "silencio" que ven desde la delegación provincial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hacia el municipio torteño, pero también a otros del entorno, como Mestanza, Cabezarrubias del Puerto o Hinojosa de Calatrava, todas dependientes del área sanitaria de Puertollano.

Además, Toledano ha insistido en que “esta situación actual no se dio ni con Bono, ni con Barreda, ni con Cospedal, pero ahora llevamos así dos años y no nos dan soluciones”. El edil también advierte del "mal trato personal y profesional" del médico que tiene plaza en la localidad, por lo que "el 40% de tarjetas sanitarias hayan pedido traslado voluntario al centro de Almodóvar del Campo o al número 3 de Puertollano”. “Lo que pedimos es sencillamente recuperar la normalidad de un servicio público básico para una población rural y envejecida y eso creo que no es nada complicado de gestionar, sino sencillamente de voluntad política por los responsables del SESCAM”.