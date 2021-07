El problema de la falta de médicos rurales durante las vacaciones: "Es agotador"

Los profesionales médicos tienen el mismo derecho que todas las personas a irse de vacaciones. Pero, ¿Qué pasa cuando no se sustituye a quienes se han ido un par de semanas? "Es agotador", recalca el secretario general del Colegio de Médicos de Toledo y profesional en el Centro de Salud en Arcicóllar. "Entonces, ahora si en Camarena no hay médico o médica, tengo que ir yo un par de horas, volver a mi pueblo, atender por teléfono y luego volver de nuevo por si hay que echar una mano". Y no se trata de un caso aislado ni de una situación provocada por el coronavirus, recalca. Sino que es un problema "estructural" que, a su juicio, se arrastra desde hace décadas.

En el mismo sentido se expresan desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, CESM-CLM. Miguel Méndez asegura que el problema se sufre en toda la atención primaria, de la que han "huido" muchos profesionales residentes. "Tenemos que pensar en que hay que cuidar al cuerpo, sacar más plazas de atención primaria y luego aliviar la sobrecarga de trabajo", afirma el profesional. "Muchos se dan cuenta de que deben atender un número de pacientes desmesurado y se van a otras especialidades", recalca. La situación, como no puede ser de otra manera, se agrava en verano.

"No se convoca el número suficiente y por eso hemos pedido que se aumenten las plantillas orgánicas de profesionales", aseguran desde el sindicato. Y es que hay profesionales con más de 2.000 pacientes a su cargo, pero la organización afirma que 1.500 debería "ser el máximo" que tenga cada médico a su cargo. "Especialmente con la pandemia que, como sabemos, sobrecarga todos los centros de salud", afirma. Además, lamenta que debido a la pandemia, los profesionales de Atención Primaria "no gestiona su propia agenda y al final las jornadas se terminan prolongando".

"El problema es que la Atención Primaria sigue siendo el 'patito feo' de la Sanidad y los hospitales se llevan la mayor parte de los presupuestos. Nunca debieron disolverse las gerencias de atención primaria", recalca Méndez, que recuerda que sólo se dejó la de Toledo. También advierte de que los profesionales más jóvenes están yéndose fuera de España, porque se les ofrece contratos "tres veces mejor" que aquí. "Si son maltratados, pues huyen", afirma. Reconoce, eso sí, que se han dado pasos, pero que no son los suficientes.

"El SESCAM está dispuesto a que los médicos asuman los cupos de otros, pero no en vacaciones. Nosotros insistimos y tenemos propuestas, pero tiene que haber receptividad y tienen que tomarse este problema en serio. Sino, no sólo tendremos este problema durante las vacaciones, sino durante todo el año", afirma. Como ejemplo pone zonas en La Mancha o en la comarca de Puertollano, en la que no llegan profesionales "ni siquiera ofreciendo interinidad". "Debemos atender estas zonas, porque ahí también hay pacientes", recalca Méndez, porque "un año tras otro es lo mismo, el problema se va haciendo mayor y ahora con la pandemia parece imposible".

"Situación de déficit estructural"

El doctor Raúl Calvo no duda en hablar de una "situación de déficit estructural". "Partimos muy mal en cuanto a la cantidad de médicos que hay en plantilla", afirma el secretario del COMT. De todos modos, Calvo concede que en los últimos "dos o tres años", la situación va mejorando, al contratar a profesionales residentes que han terminado su residencia en medicina de familia. "Se les ha ofrecido buenos contratos, de dos años. Así más o menos los tienes ubicados", recalca. Pero también admite que no es una plaza única, que "es lo ideal".

"De este modo, se pueden reducir este problema estructural cuando llegan las vacaciones. Pero claro, esto sólo lleva un par de años y partimos de una situación muy mala y el problema seguirá ahí, hasta que se vaya revirtiendo", afirma. No sólo son personas de vacaciones, explica, sino también "muchas jubilaciones pendientes de cubrir", y bajas. "En mi zona (Arcicóllar) hay ocho médicos contratados o con contrato para el verano. Pues fallan algunos por aislamiento por coronavirus, otros por plazas mejores, y otros se han ido a cubrir jubilaciones... Entonces, la situación de entrada es mala en el verano y empeora, efectivamente. No es tan fácil como puede ser en las zonas urbanas", recalca.

Además, insiste en que no se trata de algo nuevo. "Esto lleva siendo así un par de décadas. Entonces había una bolsa médica mucho más grande, pero la bolsa de médicos en el paro se ha ido eliminando afortunadamente. Entonces ahora ya no hay médicos para sustituciones, pero es importante porque la bolsa de médicos en el paro tampoco era la solución. En definitiva, el problema viene de largo", concluye.

"Es algo sin precedentes"

"Te dan un teléfono para llamar y te hacen consulta telefónica a los dos o tres días. Aquí viven personas que no dominan el teléfono, estamos como en los primeros meses de la pandemia", es el lamento de Antonio Moreno, alcalde de Cabezarrubias del Puerto, en Ciudad Real. Es una de las localidades que sufre la falta de médico rural en las vacaciones, y más acentuada, tras estar más de un año sin la médica, por una baja por coronavirus. "Es algo sin precedentes". Junto a otros pueblos, como Mestanza o Brazatortas, se han unido para recoger firmas que han entregado ante la Junta de Comunidades para exigir que la situación de los profesionales médicos mejorase.

"Tras el COVID se han creado problemas que antes no había. Nos han comunicado una reorganización, pero temporal. Y no ha sido así. Esto nos pone a los vecinos en evidencia, crea confusión. La problemática de la era COVID debería haber finalizado por la normalidad que hay ya", recalca Moreno. En el caso de su pueblo, explica, no hubo médico desde abril de 2020 hasta el día 10 de junio. "Nadie la sustituyó. Lo mismo pasa en Mestanza, que se jubiló la médica y están sin médico. Tienen atención de un par de horas al día. En Hinojosa hay médica, pero cuando tiene guardias, pues no viene ni a su pueblo ni a los otros. Y estamos sin médico. No se entiende que una persona con plaza fija haga guardias, pero sí las hace".

"El delegado de Sanidad no le pone remedio, porque no le da la gana", afirma el edil, que lamenta que una de las consecuencias es que "media población" se ha ido de pueblos como Brazatortas. "Estamos discriminados por ser alcaldes de otros partidos (él es de Izquierda Unida). Ese es el resumen. Es lamentable utilizar la sanidad para hacer política", afirma. También señala que la situación no tiene "precedentes". Ahora, en su pueblo, la médica se ha ido de vacaciones. "Llevamos dos semanas con el cartel. Pero si se va de vacaciones tendrá que venir alguien a sustituir", afirma.